24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:2912:4315:2417:4819:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال سنة 2018؟

  1. فحص طبي يؤكد سلامة بدن وعقل الرئيس ترامب (5.00)

  2. يهود يقتحمون باب المغاربة للصلاة في الأقصى (5.00)

  3. سقوط في بئر ينهي حياة ستيني ناحية ابن أحمد (5.00)

  4. الدرك الملكي يضع حدا لمروج مخدرات بسطات (5.00)

  5. غليون: لست "محترف سياسة" .. والثورة السورية قربتني من الشعب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الرميد وانتقاد وزير الصحة

الرميد وانتقاد وزير الصحة

الخميس 18 يناير 2018 - 00:25

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - سماهم على وجوههم الخميس 18 يناير 2018 - 00:52
صراحة هاد الرميد باينة عليه من وجهو كذاب والصوت ديالو ولغة الوجه والجسد ديالو كلهم كيبينو عليه واحد مفيهش الثقة. سبحان الله سماهم على وجوههم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
2 - bleu marine خلاها داسوكين الخميس 18 يناير 2018 - 01:31
هاد الوزراء دالعدل التنمية دايرين بحال هديك القرعة دلميريكان,غير طلعت سميتو يمشي ,,,,ؤالله مافهمت اش كيكول بحال شي استاد دلفلسفة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.