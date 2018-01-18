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كُتّاب وآراء
الرميد وانتقاد وزير الصحة
الخميس 18 يناير 2018 - 00:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - سماهم على وجوههم الخميس 18 يناير 2018 - 00:52
صراحة هاد الرميد باينة عليه من وجهو كذاب والصوت ديالو ولغة الوجه والجسد ديالو كلهم كيبينو عليه واحد مفيهش الثقة. سبحان الله سماهم على وجوههم
2 - bleu marine خلاها داسوكين الخميس 18 يناير 2018 - 01:31
هاد الوزراء دالعدل التنمية دايرين بحال هديك القرعة دلميريكان,غير طلعت سميتو يمشي ,,,,ؤالله مافهمت اش كيكول بحال شي استاد دلفلسفة.
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