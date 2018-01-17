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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | قافلة طبية ضواحي ورزازات

قافلة طبية ضواحي ورزازات

الأربعاء 17 يناير 2018 - 23:49

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1 - assifnwourgh الخميس 18 يناير 2018 - 00:53
لو لم ينخر الفساد و المفسدين و ناهبي الثروة و اﻷموال العمومية مزانيتكم.. لكانت لكم المستشفيات بجميع التخصصات و المدارس و الجامعات و السكن اللائق في سفوح الجبال أو أعاليها.. و لعشتم بعزة و كرامة.. و لكانت تشكراتكم في محلها.. لكن حالنا هكذا و إياكم..
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