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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أمواج عالية في عين الذياب

أمواج عالية في عين الذياب

الخميس 18 يناير 2018 - 10:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - فضولي الخميس 18 يناير 2018 - 10:28
ا تمني ان يدافع البحر عن نفسه ويطرد الكاءنات الاسمنتية التي استغلت الفساد الاداري و الملك العمومي البحري.
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119
2 - jerome الخميس 18 يناير 2018 - 10:33
no comment ..j'attendais de voir de vrai vagues de 6m
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40
3 - nada الخميس 18 يناير 2018 - 10:36
سبحان االله و الله اكبر واللهم الطف بنا
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70
4 - wadi3 الخميس 18 يناير 2018 - 11:02
كل شيء بأذن الله تعالى. الحمد لله على السلامة
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41
5 - كونيتو الخميس 18 يناير 2018 - 11:31
سي جروم.6ميترو.ماقاداش.كنا كانسترزقو الله منعوا اعلينا حتى الصيدة بالقصبة كلشي ولى اسمنت.الرملة فينما هاج لبحر كيخرج اطنان ديال الرمال كايعيشوا بها المضروبين للقلب ناضوا لوبيات الرمال دارو قانون خاص بيهم اللي هز الرملة ولو من الامواج يمشي الحبس.اجو شوفوا الناس امساكن من تايجبدوا الرملة من وراءLsppفي اسفي تماما كعمال سندريات اجرادة.حتى هما حسدوهم وتلقاو ليهم للقمةمن افوههم اللي جبدوها بعرق ودم ودموع
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19
6 - Amine الخميس 18 يناير 2018 - 11:32
العلب الليلية ما موقعها في هذا المكان .اتقوا الله في انفسكم واعراضكم وعقولكم .تفسدونها بالخمر والزنا والقمار والسهر . الله يحفظ الانسان يجب ان ينتبه الى هاته الانذارات التي يرسلها الله لعبادها لكن هل من معتبر.
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56
7 - شقيف الحي المحمدي الخميس 18 يناير 2018 - 12:10
سبحان الله.
لعل بموجة واحدة تنزع حانات المجون والفسق والعلب الليلية وكر الخمر والفساد.
لكن ربي لطيف بعباده. يمهل ولا يهمل.
اتقوا الله يا عباد الرحمن. باب التوبة مفتوح على مصراعيه.
اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن.
الهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين.
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18
8 - driss الخميس 18 يناير 2018 - 12:50
مخافة من ضياع الأملاك سينخفظ قيمة العقارات المادية للشاطئء
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10
9 - رياض الخميس 18 يناير 2018 - 13:28
البحر يعود الى مكانه الطبيعي الذي تمت ازاحته بفعل المشاريع، وهل يملك النهر تغييرا لمجراه....
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8
10 - mohamed الخميس 18 يناير 2018 - 13:48
لا شيء يقع عبثا مل من تدبير الله ... لولا رحمة الله لهاج علينا البحر بكثرة ذنوبنا
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7
11 - سؤس الخميس 18 يناير 2018 - 14:05
هده امواج بسيطة لا خوف على املاءكم ولكن البحر ان غضب لا يرحم احد حضاري هدا ليس الا انظار
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4
12 - JALA الخميس 18 يناير 2018 - 15:14
La nature reprend toujours ses droits. Alors ne dites pas un jour qu'elle vous a fait du mal.
الترامي على واجهة البحر و الاستلاء على الشواطئ و بناء الملاهي الليلية و أماكن الفسق و الفجور معرضة للزوال بقدرة القادر سبحانه . الطبيعة تسترد دائما ما انتزع منها و هاده فطرتها التي فطرها عليها رب السموات والأرض. كثرت هاده الضواهر في جميع شواطئ المملكة و الله ليس بغافل عما يعمل الظالمون.
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13 - mayssa الخميس 18 يناير 2018 - 15:32
الاحظ ان اغلب تعليقات الدكور تحارب الخمر والفساد ولكن في الحقيقة تجدونهم لا يستغنون عن الخمر ويقولون لا يمكن أن تكون هناك علاقة بدون جماع وفساد... غريبة الدنيا
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-6
14 - simo fes الخميس 18 يناير 2018 - 16:02
إلى maysa الفديو فيه حرية أمواج البحر الذي يجاورونه المفسدين بالإسمنت والعلب الليلية والمقاهي.أما عنك فظاهر أنكي معقدة من الرجال لأنك لاتتعرفين إلا على أشباه الرجال
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-1
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