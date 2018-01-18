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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تكريم عبد الله العروي

تكريم عبد الله العروي

الخميس 18 يناير 2018 - 23:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - قلم مأجور الخميس 18 يناير 2018 - 22:22
الفكر والثقافة والإبداع والعلوم في الدول الخانعة، ترعاها اقلام مأجورة. وما كنا نسمع عنه في المواقف الدولية، مثل جائزة نوبل بالنسبة للعلوم و جوائز الأوسكار بالنسبة للفن و جوائز أخرى التي لا تعطى إلا لمن يطيع و يمشي مع الركب، أصبح واقعا عندنا.
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2 - متتبع الخميس 18 يناير 2018 - 23:30
الرجل المناسب في حفل التكريم المناسب
استحيي ان اتحث عن الدكتور و المثقف و المنظر سي عبد الله العروي الذي داع صيته في العالم ، اسم هامة من الهامات التي شرفت المغرب و المغاربة الى جانب المرحوم الدكتور محمد عابد الجابري .

للمغاربة ان يفتخروا بمثل هؤلاء المفكرين و ان يحتفوا بهم و ان يطلقوا اسماؤهم على الشوارع و الساحات العمومية و قاعات الاجتماعات الشرفية و ليس ان نسمي شارعا باسم معمر فرنسي او برتغالي او اسباني نهب خيرات البلاد ؟؟؟؟
و ذلك أضعف الإيمان .
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3 - a.Ismail الخميس 18 يناير 2018 - 23:33
للمغاربة أن يفتخروا بمفكريهم وعلمائهم أمثال عبد الله العروي والمهدي المنجرة ومحمد عابد الجابري وغيرهم في مجالات عدة ...ومن واجب الإعلام تسليط الضوء عليهم للتعريف بهم وبأعمالهم ...
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4 - hamid الجمعة 19 يناير 2018 - 00:19
لدي سؤال مهم جدا: لماذا برنامج مشارف استضاف أدونيس الى جانب خيرة فلاسفة جامعة محمد الخامس مثل وقيدي والمصباحي ونور الدين أفاية ومحمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي واستضاف كبار المفكرين والأدباء العرب ولم يستضف عبد الله العروي؟ هل هو تقصير من التلفزيون المغربي أم من عبد الله العروي؟ فقد كنت أتوقع من ياسين عدنان هذه الاستضافة حينما حصل العروي على جائزة مهمة في الخليج وبقيت متابعا لكن دون جدوى. فما السبب يا ترى؟
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