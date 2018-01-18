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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الخبز اليابس

الخبز اليابس

الخميس 18 يناير 2018 - 23:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطنة الخميس 18 يناير 2018 - 23:56
أنا عن نفسي دايما اخصص كيس للخبز يابس و آخر للقنينات البلاستيكية ثم الزجاجية و اغلقهم بإحكام و أضعه بمكان يستطيع رؤيته من يحتاجه بدون فوضى الله يكون في عون عباده الصالحين
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9
2 - BITCOIN الجمعة 19 يناير 2018 - 00:41
هؤلاء الذين يقتاتون على هذه التجارة يرتكبون جريمة في حق الحيوان والانسان لجسامة الاضرار والتداعيات السلبية الخطيرة التي تسببها هذه المادة وهي على هاته الحال من التجميع اذ ان المواد المكونة لها تتفاعل بسبب الرطوبة فتفرز بكتيريات غير محمودة العواقب.المسؤول الاول على هذه الجريمة هم المخبزات التي تركن في اي زنقة ودرب وشارع ونهج......الخ.المجالس المنتخبة تسلم رخص استغلال المخابز دون دراسة والسلام.كلشي مسؤول على هاد المنكر.
ولا ننسى المراة التي لا تعرف او لا تريد ان تقوم بمهمة العجين.
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