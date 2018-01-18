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كُتّاب وآراء
الدرهم المغربي بعد التعويم
الخميس 18 يناير 2018 - 21:51
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
2 - Moose الجمعة 19 يناير 2018 - 00:53
كلام معقول وفي الصميم
اعجبني حين قال لا نريد التكلم عن دول اخرى تعاني
التضخم المالي كي لا نقع في أزمة دبلوماسية بسبب التدخل في امور لا تهمنا
الرجل المناسب في المكان المناسب
اعجبني حين قال لا نريد التكلم عن دول اخرى تعاني
التضخم المالي كي لا نقع في أزمة دبلوماسية بسبب التدخل في امور لا تهمنا
الرجل المناسب في المكان المناسب
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