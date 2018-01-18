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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الدرهم المغربي بعد التعويم

الدرهم المغربي بعد التعويم

الخميس 18 يناير 2018 - 21:51

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبد المنعم الخميس 18 يناير 2018 - 23:50
فتحولينا الحدود حتى حنا بغينا نعومو
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2 - Moose الجمعة 19 يناير 2018 - 00:53
كلام معقول وفي الصميم
اعجبني حين قال لا نريد التكلم عن دول اخرى تعاني
التضخم المالي كي لا نقع في أزمة دبلوماسية بسبب التدخل في امور لا تهمنا
الرجل المناسب في المكان المناسب
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-7
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