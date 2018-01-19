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كُتّاب وآراء
بوسعيد وعملة البيتكوين
الجمعة 19 يناير 2018 - 12:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
1 - youness الجمعة 19 يناير 2018 - 12:19
la cryptomonnaie c'est la devise de futur .monsieur le ministre veuillez nous accordé des indicateurs sur l'impact négatif sur l'economie marocain et non pas autre chose.pour les jeunes marocain ca se passe bien ce genre travail veuillez laisser les jeunes travaillent librement
2 - Hanane hanane الجمعة 19 يناير 2018 - 12:31
اتمنى ان ارى بلدي في المقدمة مادام لدينا خبراء محليين ومامتمكنين وكفاءة عالية و ارادة ملكية لتشجيع الشباب. البتكوين قادم فلنستعد ومن بنتضره ليسقط انما هو يحلم سبق ان تمت محاولة منعه.
تعليق غير لائق
-26
3 - مصطفى الجمعة 19 يناير 2018 - 12:33
شيئ طبيعي ان يكون هناك تصحيح للاسعار بعدما وصل الى الى ارتفاع قياسي عند 19000 دولار, بعدها سيرتفع بشكل تدريجي ليصل الى عتبة 20000 دولار, في هذا الوقت نرجو من الوزير ان يقوم بمثل هاذا التصريح ان تجرأ, ويقول ان العملات الرقمية هي المستقبل, رغم العقبات اللتي تضعها البنوك المركزية
4 - amal lmir الجمعة 19 يناير 2018 - 12:35
يجب على المغرب مسايرة التكنولوجيا العالمية و تكوين أطر في هذا المجال الواعد و المذر للأرباح؛ فهناك آفاق مستقبلية... وهذا ما يشتغل عليه حزب الاحرار اعداد شباب ناجح وكفئ من اجل مغرب افضل. بالتوفيق
تعليق غير لائق
-24
5 - hassan jawadi الجمعة 19 يناير 2018 - 12:37
المغرب ايضا قادم بقوة ...نتفائل خير بفضل الكفاءات التي تسير البلد مؤخرا .
تعليق غير لائق
-32
6 - عزيز المير الجمعة 19 يناير 2018 - 12:38
Mr Bousaid, C'est grace a la volatilité que les traders gagnent de l'argent.
7 - nasser karim الجمعة 19 يناير 2018 - 12:39
المغرب عاد إلى إفريقيا وهو مقبل على مشاريع كبرى وعملاقة، اكيد هو في الطريق ايضا لمواكبة التطور التكنولوجي الرقمي...اللهم يسر
تعليق غير لائق
-23
8 - مهاجر الجمعة 19 يناير 2018 - 12:42
هذه العملات بداية عصر جديد .... وانا سعيد لما سمعته من السيد بوسعيد بالتوفيق.
تعليق غير لائق
-18
9 - amouri ilyas الجمعة 19 يناير 2018 - 12:48
شكرا للسيد الوزير على كل الشرح والتفسيرات المتعلقة بالعملات و ما يمكن ان تساهم به في تطور الاقتصاد المغربي، و ازالة كل اللبس و الهواجس التي تصاحب الأفكار و الحلول الجديدة. تحياتي
تعليق غير لائق
-14
10 - عماد الدين الجمعة 19 يناير 2018 - 12:49
بالدارجة المغربية راك غير كتخور آ السيد الوزير النااااس في العالم أجمع يتداولون العملة المستقبلية
وقوووول لينا الإقتصاد المغربي لي ماشي في مستوى تنافسية الاقتصادات المتقدمة ودعنا من المبررات الواهية واتركوا الشباب يحسن وضعيته
وجمعتكم مباركة
وقوووول لينا الإقتصاد المغربي لي ماشي في مستوى تنافسية الاقتصادات المتقدمة ودعنا من المبررات الواهية واتركوا الشباب يحسن وضعيته
وجمعتكم مباركة
11 - عبدو الجمعة 19 يناير 2018 - 12:54
عندما قررت الحكومة محاربة الميكا الكل تجند لذلك الاعلام السمعي البصري حتى ان بعض ناس دخلوا أسواق أسبوعية في القرى والجبال لشرح للمواطن اضرار استعمال الميكا والان المغرب اقدم على تعويم الدرهم كنت بإحدى القرى وتكلمت مع ناس ان المغرب قام بتعويم الدرهم قالوا لي كيف دارو ليه ان لم يحن الوقت لحملة اعلامية لشرح العملية لجميع المواطنين في القرى والجبال
12 - Mostafa Hibaoui الجمعة 19 يناير 2018 - 12:57
البتكوين والعملات الرقمية جاءت كمكمل للعملات الورقية ومسقبلا كبديل.. لذلك علينا استغلال هذه التكنولوجيا منذ البداية والاستفادة القصوى منها من اجل تنمية الإقتصاد المغربي.
13 - م ع الجمعة 19 يناير 2018 - 13:22
الشيء الخطير الدي توصلت إليه هو بعض المنصات التي تبيع البيتكوين و هي أصلا لا تتوفر على البيتكوين. تشتري منها و لما تنزل قيمته فهي رابحة و هو ما حدث. و إن وقع عكس دلك و هو مستبعد لأنهم دخلوا للسوق من أجل توزيع هده الملايير بينهم و عندهم لوبيات تضغط للتلاعب بالبيتكوين و تدميرها لتحقيق أكبر الأرباح.
هناك من إشترى ب20 ألف دولار و ربحت معه الشركة عشرة ألف دولار و لما تتراجع إلى ألف دولار فهاهي ربحت معك 20 ألف دولار بعد حساب الضرائب.
النظام المالي كله مافيا و دئاب. البيتكوين أصبحت خطر مند تدخل الدول و فرض الضرائب و رفع السرية. فهناك من منعوه من التصرف في ماله بعد بيع عملات البيتكوين بدعوى أن مصدر الأموال مجهول لأنهم لم يعترفوا ببيتكوين.
هناك من إشترى ب20 ألف دولار و ربحت معه الشركة عشرة ألف دولار و لما تتراجع إلى ألف دولار فهاهي ربحت معك 20 ألف دولار بعد حساب الضرائب.
النظام المالي كله مافيا و دئاب. البيتكوين أصبحت خطر مند تدخل الدول و فرض الضرائب و رفع السرية. فهناك من منعوه من التصرف في ماله بعد بيع عملات البيتكوين بدعوى أن مصدر الأموال مجهول لأنهم لم يعترفوا ببيتكوين.
15 - حسين اكراراي الجمعة 19 يناير 2018 - 13:45
انا على يقين بان هذه العملات المشفرة ستشهد نهاية سيئة ،لكن متى وكيف سيحدث ذلك الله اعلم.
16 - mohammed الجمعة 19 يناير 2018 - 14:05
هل هدا الشخص وزير مالية فرنسا أم هو فرنسي حاصل على منصب وزير مالية المغرب ؟
17 - hadak الجمعة 19 يناير 2018 - 14:37
الحاج بوسعيد وعملة البتكوين، دليل آخر على الإعاقة التكنولوجية لوزرائنا وأصحاب القرار الذين يتحكّمون في مقدّرات الشعب المغربي!
#بوسعيد، أنا مواطن مغربي كانطالبك باش تمشي تحارب الأميّة الرقمية ولا يشرّفني أن تكون وزير مالية في بلدي وبإعطائك مثال تقلبات سعر البتكوين أظهرت أنك غير مؤهل لمسايرة الثورة الرقمية وأنك "غير مسخر لمراة القايد".
#بوسعيد، أنا مواطن مغربي كانطالبك باش تمشي تحارب الأميّة الرقمية ولا يشرّفني أن تكون وزير مالية في بلدي وبإعطائك مثال تقلبات سعر البتكوين أظهرت أنك غير مؤهل لمسايرة الثورة الرقمية وأنك "غير مسخر لمراة القايد".
18 - suissecitezen الجمعة 19 يناير 2018 - 15:03
Ce n'est pas une preuve de la non validité de cette monaie sur le marché international le problème dépasse de loin les termes technico-financier mais liées à essentiellement la libération de la définition et sa base de création ainsi son contrôle tout nouveau produit mis sur le marché subit à ces débuts une volatilité forte et ce n'est pas nouveau . Son sucé doit s'inscrit dans la confiance qu'on l'accorde à sa valeur et sa facilité dans la transaction ainsi que la liberté que peut procuré à ces utilisateurs ....ce que dit le ministre ce n'est pas des raisons économiquement fort peut à cours terme mais faut voir que le block chaine qui est derrière cette technologie fait peur au gouvernement et au banque de perdre la main sur la monnaie est donc ...je vous laisse deviner...la politique de la peur..serve à rien pour les innovations
19 - احمد الجمعة 19 يناير 2018 - 15:17
السلام عليكم!
هل هذا وزير المالية الفرنسي او وزير المالية المغربي!!؟ هل تتجه بالشرح للفرنسيين او للمغاربة!!؟ ام ان سكان هذا البلد و دافعي الضرائب هم ناطقين باللغة الفرنسية... مكمن الضعف يتجلى فالعجز عن اجاد المصطلحات الآئغة للشرح و باللغة الائغة لبني جلدتك عن أمور تعنيهم و كانك تتكلم لأهل السينغال...
هل هذا وزير المالية الفرنسي او وزير المالية المغربي!!؟ هل تتجه بالشرح للفرنسيين او للمغاربة!!؟ ام ان سكان هذا البلد و دافعي الضرائب هم ناطقين باللغة الفرنسية... مكمن الضعف يتجلى فالعجز عن اجاد المصطلحات الآئغة للشرح و باللغة الائغة لبني جلدتك عن أمور تعنيهم و كانك تتكلم لأهل السينغال...
20 - Afrikacoin الجمعة 19 يناير 2018 - 15:31
اقترح على بلدي المغرب استغلال تكنولوجيا البلوك تشين و اصدار عمله يتداول بها مع دول الغرب الافريقي.
ستكون حلا راىعا لتجاوز مرحله تعويم الدرهم على خاطر خاطرو و بالمقابل وجود عمله تسهل التبادل الحر مع هذه الدول.
كما يمكنه اتخاذ هذه العمله الرقميه كقوه احتياطيه يدعم بها ظهر الدرهم زياده على مخزونه من العمله الاجنبيه.
اعتقد ان المغرب بسيره على هذا الطريق سيخلق لنفسه مكانه عالميه متميزه.
استشيروا,فالعلم يذهب الخوف!
ستكون حلا راىعا لتجاوز مرحله تعويم الدرهم على خاطر خاطرو و بالمقابل وجود عمله تسهل التبادل الحر مع هذه الدول.
كما يمكنه اتخاذ هذه العمله الرقميه كقوه احتياطيه يدعم بها ظهر الدرهم زياده على مخزونه من العمله الاجنبيه.
اعتقد ان المغرب بسيره على هذا الطريق سيخلق لنفسه مكانه عالميه متميزه.
استشيروا,فالعلم يذهب الخوف!
21 - crypto الجمعة 19 يناير 2018 - 15:47
هاد الفيديو ديالك وصمة عار ايبقاو يضحكو عليك بيها الناس خصوصا 2018 دابا و هاد الاعاقة التكنولوجيا باقا كينا عند المسئولين ديالنا بنادم فدار العجزة و مبقاش تيحلل البتكوين بهاد المنطق لي كتهضر بيه نتا هادشي كبير عليك و كبير على ديك اللغة لي كتهضر بيها
22 - عبد الرحمان الجمعة 19 يناير 2018 - 16:16
للأسف هدا التصريح يدل على الجهل الكبير الدي عند وزيرنا للأسف فأغلب الناس حاليا مثقفة ولا تعتمد على تصريحك وجهلك في التداول وعالم البورصة والتصحيحات وكل ما له علاقة بالتداول
واصرارك على تجاهل هده التكنلوجيا الثورية بأوامر من معلميك سيضع المغرب مستقبلا في مراتب متخلفة جدا عوض ان تأخدوا العبرة من اليابان وروسيا وكوريا وغيرها من الدول المتقدمة لا زلتم تتشبتون بالعملة الافريقية والتي هي ابخس حتى من الدرهم المغربي
تبا لجهلك يا بلدي
واصرارك على تجاهل هده التكنلوجيا الثورية بأوامر من معلميك سيضع المغرب مستقبلا في مراتب متخلفة جدا عوض ان تأخدوا العبرة من اليابان وروسيا وكوريا وغيرها من الدول المتقدمة لا زلتم تتشبتون بالعملة الافريقية والتي هي ابخس حتى من الدرهم المغربي
تبا لجهلك يا بلدي
23 - انسان الجمعة 19 يناير 2018 - 16:20
لا افهم لماذا تتكلم بالفرنسية وانت تخاطب شعبا مغربيا لغته الرسمية العربية ؟!! اما بالنسبة للبيتكوين والعملات الافتراضية فهي التي ستكتسح المجال مستقبلا علينا ان نلتحق بالركب وكفانا من التخلف
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