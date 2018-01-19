البياض يكسو جبل أوريكا

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كُتّاب وآراء
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الجمعة 19 يناير 2018 - 13:48
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
2 - تعقيب الجمعة 19 يناير 2018 - 14:08
بل روعة الطبيعة اذا ما اعطاها الانسان شبر تيساع..
اينما حل الانسان حلت البشاعة وذهبت الروعة..
اينما حل الانسان حلت البشاعة وذهبت الروعة..
3 - حسن الزموري... الجمعة 19 يناير 2018 - 14:13
الحمد الله على مغربنا...في فصل الشتاااء طبيعة خﻻبة بالتلوج...وفي فصل الربيع بالورود والاشجار....وفي الصيف...عالم...رائع....وفي الخريف حﻻوة تساقط الاوراق...منظر رائع
4 - بطالي الجمعة 19 يناير 2018 - 14:33
روعة الطبيعة بالنسبة للسياح وقساوة مرارة العيش بالنسبة للساكنة القاطنة فيها (المغرب المنسي)
5 - الروعة لكن.... الجمعة 19 يناير 2018 - 14:42
روعة الطبيعة لكنها تقسو على ساكنتها التي اختارت أو اضطرت العيش في قلل الجبال.
6 - hbil الجمعة 19 يناير 2018 - 14:56
حين تصير المعاناة فرجة لمن يغضون بصرهم عن الإنسان ويكتفون بمشاهدة المناظر الخلابة!
7 - الرباط اكسبريس الجمعة 19 يناير 2018 - 15:09
فيديو رائع جدا وموسيقى تصويرية جد ممتعة. شكرا جزيلا على هذا الفيديو وكذلك على الجودة التي تميزه.
8 - casa الجمعة 19 يناير 2018 - 15:23
ردا على (تعقيب) 2 (أنا) إبن المنطقة وأعي ما أقول. الإنسان (أخلاق)
9 - Oujdi الجمعة 19 يناير 2018 - 15:27
ناس تموت من البرد و الصقيع، ولا منزل واحد يخرج منه دخان التدفئة !
ترون الثلوج و لا ترون جحيم من ييش في الثلوج بدون التدفئة !
ترون الثلوج و لا ترون جحيم من ييش في الثلوج بدون التدفئة !
10 - سلام الصويري الجمعة 19 يناير 2018 - 17:52
في القديم كانت الطبيعة اكثر قساوة وكان الانسان يتعايش مع هذه الضروف كيفما كان الحال .
اما اليوم فالإنسان يعيش في طبيعة منطقته كيفما كانت قساوتها لكنه يتعرض للنصب والاحتيال من طرف ممثليه وتنهب ثروته الماءية والغابوية والمعدنية وتحول ميزانية منطقته الى الجيوب الخاصة وتدمر بءيته وتحدد حرية تحركاته بدون اية استفادة ومنفعة لمنطقته .
قبلا كان اكثر سعادة رغم قساوة الطبيعة ام اليوم فهو حزين وحبط لتكالب المفسدين على منطقته
اما اليوم فالإنسان يعيش في طبيعة منطقته كيفما كانت قساوتها لكنه يتعرض للنصب والاحتيال من طرف ممثليه وتنهب ثروته الماءية والغابوية والمعدنية وتحول ميزانية منطقته الى الجيوب الخاصة وتدمر بءيته وتحدد حرية تحركاته بدون اية استفادة ومنفعة لمنطقته .
قبلا كان اكثر سعادة رغم قساوة الطبيعة ام اليوم فهو حزين وحبط لتكالب المفسدين على منطقته
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