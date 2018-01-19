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كُتّاب وآراء
دوزيم على إيقاع الاحتجاج
الجمعة 19 يناير 2018 - 19:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
1 - نوفل السرباتوري الفلفولي الجمعة 19 يناير 2018 - 20:18
دوزيم بالعربية هي جوج ميم هي/ مغرب/ /مصطي/ دوزام إلى بغات ترفح تدعي الفنانين الذين استغنوا منها ليردو لها رزقها المواطني لي من ظهر المواطنين داروا لاباس
2 - طارق الجمعة 19 يناير 2018 - 20:51
قناة تسببت في تكليخ فئة كبيرة من المجتمع ولكن ربي كبير
3 - ملاحظ الجمعة 19 يناير 2018 - 20:59
حال القناة لن يتغير للاحسن مادام جهاز تسييرها ينزل بالبراشوت
4 - Abdou الجمعة 19 يناير 2018 - 21:15
دوزيم قناة الواد الحار، أتمنى زوالها، تسببت وتسبب زيادة في نسبة الكلاخ
5 - Said الجمعة 19 يناير 2018 - 21:45
الله يمهل ولا يهمل، طالما هاذه الزبالة تنشر الفساد فالمجتمع ،فإلى الدرك الأسفل إن شاء الله .
6 - عبدالسلام الجمعة 19 يناير 2018 - 22:08
شكون.لي.داها.فيك.الحريرة.نهار.العيد.
الله.اجعل.البركة.القنوات.الخارجية.ليا.القين.انتم.المسيرون.لهاده.القانات.
لاترون.قانتكم.سيطليل.تتكلم.بلغة.الفرنسية.لاعلاقت.لها.بالشعب.المغربي.
نحن.نرى.اخبار.بلادنا.في.قنوات.اجنبية.وبتحليل.معقول.
سامحيني.نتي.مقانة.ماوالو
الله.اجعل.البركة.القنوات.الخارجية.ليا.القين.انتم.المسيرون.لهاده.القانات.
لاترون.قانتكم.سيطليل.تتكلم.بلغة.الفرنسية.لاعلاقت.لها.بالشعب.المغربي.
نحن.نرى.اخبار.بلادنا.في.قنوات.اجنبية.وبتحليل.معقول.
سامحيني.نتي.مقانة.ماوالو
8 - عبد الله الجمعة 19 يناير 2018 - 22:19
لماذا لا تزول هذه القناة مرة واحدة، فهي تنشر العري وكأنها تبث إلى مجتمع أوروبي بامتياز رغم أنها تقتاة على أموال المغاربة قاطبة دون وجه حق .
9 - متتبع الجمعة 19 يناير 2018 - 22:25
قناة لا تفيد المغاربة باي شيء احسن ان تصفى وان يذهب كل واحد لحال سبيله
10 - ياسين الجمعة 19 يناير 2018 - 22:47
قناة الصرف الصحي بتوجُّهِها الممنهج لهتك قيم و مبادئ نواة المجتمع ،للأسف كانت النتيجة خراب جيلين كاملين و ما نراه في مجتمعنا اليوم خير دليل شباب و شابات تائهات ،آباء و أمّهات أمّييون لا يملكون من العلم النّافع في قليل من الأحيان لأبنائهم إلا الفرائض ،أمّهات و جدّات أفنين حياتهن في تربية أبنائهم أصبحن يحاربن الأمّية أمام مسلسلات فاسدة تضرب عرض الحائط كلّ قيم هذا الدين الحنيف ومعا كلّ ما بنيْن في تربية أبناء و بناتهم ...و و و تفاهات ...أخبار كاذبة...تعتيم أعلامي لأحداث مهمة...تجاهل الشباب و الشابات المبدعين وحفضة الذكر الحكيم...إستقطاب أشباه الرجال و النساء...الغنى و الرقص و الموضة و الحرية الجنسية هاد ما أصبح يتغنّى به شبابنا و حلماً للمراهقين...خلاصة يا إخوان هذه القناة في نهجها هذا جمعت مساوء العلمانية و تركت إيجابياتها...حتى القنواة الأجنبية لاتبث مثل هذه القمامة لاحول ولا قوّة إلا بالله.
11 - أبو نزار الجمعة 19 يناير 2018 - 23:00
قناة لا تمت لطموحات المغاربة بأي شيء قناة تخدم أجندة الفرنكوفونيين والمستوطنين المتفرنسين المحسوبين على الارتباط الكولونيالي أخجل من نقسي أن تكون عندنا مثل هذه القناة المفروضة جبائيا على المغاربة والتي لاتمثل عامة المغاربة الغيورين على انتمائهم العربي والأمازيغي والمتوسطي,
12 - حميميدة حسن الجمعة 19 يناير 2018 - 23:13
قناة فاشلة انحيازية جات وقتها باش تطير
13 - الحقيقة الجمعة 19 يناير 2018 - 23:19
دوزيم قناة"الزين اللي فيك"تسيزات شحال هادي..ناض بوراس ديال اليوسفي انذاك كان وزيرا اولا..فقام بزيادة ضريبة على المواطنين داخل فاتورة الماء و الكهرباء لصالح دوزيم. فرجعت مرة اخرى اكثر افسادا لكن الله يمهلها ولن يهملها...اما ان تصبح اعلاما نقيا او تعطينا بالتيساع..كفى من المسلسلات التركية وغيرها من البرامج الهابطة.
14 - كبور السبت 20 يناير 2018 - 00:16
على زينها قناة....كانت زوينة أيام المرموز أما دابا زبالة حشاكم
تتبقى فيا غير ديك الضريبة لتخلصها الشعب من زمان
تتبقى فيا غير ديك الضريبة لتخلصها الشعب من زمان
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