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كُتّاب وآراء
مؤتمر الاشتراكي الموحد
الجمعة 19 يناير 2018 - 23:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - المراكشي السبت 20 يناير 2018 - 00:56
حزب فاشل منذ التأسيس و لن يكون له شأن في المستقبل لأن مرجعيته تتنافى مع عادات و أخلاق المغاربة. و الدليل الهزيمة النكراء التي حصلت عليها أمينته العامة و حصوله على أدنى المراتب في الاستحقاقات الأخيرة. و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على الضعف التنظيمي داخل الحزب. أضف إلى ذلك فخطاباتهم موجهة لغير المغاربة و لا تمت للواقع في شيء.... و ما خرجات منيب الأخيرة هي محاولة منها لإنعاش مريض في حالة جد مزرية و في طريقها للاحتضار.
2 - BERN السبت 20 يناير 2018 - 04:34
بسم الله الرحمن الرحيم
الورقة الوحيدة التي بقيت في يد النضام لكي يلعبها مع الشعب هي هذه الانسانة ولهذا يتم التقرب اليها الان لانها مصلحته ولكن الشعب ترى هل سيعطيه الفرصة الجهل عار والعلم نور والعلم هو العلم الرباني والنور هو نور الله نور على نور.
الورقة الوحيدة التي بقيت في يد النضام لكي يلعبها مع الشعب هي هذه الانسانة ولهذا يتم التقرب اليها الان لانها مصلحته ولكن الشعب ترى هل سيعطيه الفرصة الجهل عار والعلم نور والعلم هو العلم الرباني والنور هو نور الله نور على نور.
3 - Samir r السبت 20 يناير 2018 - 05:37
هذا الحزب هو الحزب الوحيد عندنا الذي يمكن وصفه بحزب سياسي مستقل يشير للاشياء باسمائها الحقيقية
والباقي مجرد كراكز وبيادق في ايدي السلطة المخزنيه تحرك فيهم كالدمى.
والسلام
والباقي مجرد كراكز وبيادق في ايدي السلطة المخزنيه تحرك فيهم كالدمى.
والسلام
4 - ق.احمد السبت 20 يناير 2018 - 06:08
حزب يغرد خارج السرب أديولوجية ماتت يوم إنهيار جدار برلين والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين
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