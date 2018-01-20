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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | معاناة موظفة داخل مصحة

معاناة موظفة داخل مصحة

السبت 20 يناير 2018 - 03:18

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1 - مراقب من بعيد السبت 20 يناير 2018 - 03:40
لاحول و لاقوة الا بالله حنا عندنا الجزارة ماشي اطباء واا بزااف والله الى جميع المتشفايات ف هاد البلاد لصوص و قتالى و لازم محكمة متتخصصة غير فهادو الى اين تدهبين يا بلادي ..
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2 - BERN السبت 20 يناير 2018 - 04:09
بسم الله الرحمن الرحيم
يجب على الشعب ان ياخد سيادته ويبتعد عن العبودية التي اوصلت المواطن لهذه الحالة لايمكن لشخص واحد ان يسير كل المؤسسات انتم المسؤولون على مايقع لكم انتم من اراد الدل والعيش في التبهديلة نحن امة مسلمة عندنا سيدنا محمد رسول الله هو قدوتنا وعندنا رب مالك كل شيئ ومن دعى من غير هذا ادله الله وان مسك الله بضر فلا كاشف له سواه واطلب لها الشفاء العاجل.
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