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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الزفزافي ضيف رفاق منيب

الزفزافي ضيف رفاق منيب

الأحد 21 يناير 2018 - 00:09

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - الحرية الأحد 21 يناير 2018 - 00:13
قد يستطيعون ابادة ساكنة الريف كلها، لكنهم لن يستطيعو محو تاريخه لانه مكنون في كل جامعات العالم. ويدرس بكل لغات العالم.
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12
2 - NABIL الأحد 21 يناير 2018 - 00:34
باراكا الله فيك يا عمي احمد الزفزافي الله يطول ليك في عمرك الله يعطيك الصحة والحمد لله راك فوسط المغاربة الاحرار والحراءر وماراكش فوسط كروش الحرام النهابين لي جوعو وشردو الشعب المغربي وبهدلوه قدام العالم
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13
3 - عاشور الأحد 21 يناير 2018 - 00:44
تابعت هذا الشخص لعدة مرات وو جدته انسان يمتاز بفصاحة اللسان وتدخلاته كلها محترمة وتستحق الإصغاء والذي يعجبني فيه عندما يتخذ أقوال حكماء وعلماء لهم وزن في التاريخ المعاصر والدمقراطية الرائدة عالميا تأكدت أن ناصر الزفزافي الابن وطني بني على أعمدة متينة متشبعة بالحرية والكرامة وعزة النفس.
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11
4 - Chaiba net الأحد 21 يناير 2018 - 01:02
لم يتلفظ اي مغربي بان الريف انفصاليين. بل انبتقت منه شردمة تحمل افكارا انفصالية زرغتها فيهم جهات تم التعرف عليها و باء هدفها بالفشل. و نشطاء الحراك هم ضحايا التيار الفاشل كما حصل للشباب المتورط في خلايا داعشية. و على الغير واع ان يتحمل العواقب. لان الاعمال المشينة و في وقت غير مناسب زادت الامر خطورة استعصى الحال تجاوزها.
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-9
5 - kamal الأحد 21 يناير 2018 - 01:40
اجيو تسمعو يا خدام الدولة ويا الدكاكين السياسية ويا العبيد ويا النهابين ويا لي ماعندو حتى المستوى ديال الرابعة الابتداءي وكتهدرو على اسيادكم الريفيون المثقفين الوطنيون حتى النخاع ويا المسؤولين النهابين اللاوطنيون الكسلاء ,السيد المحترم احمد الزفزافي ممكن فات 70 سنة من العمر ديالو وكيهدر باللغة العربية الفصحى قح وبلا ما يشوف في الورقة ونتوما يا خدام الدولة ويا الكسلاء النهابين حتى جملة مفيدة باللغة العربية متقدروش تقولوها والله متقدرو تقولوها
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6
6 - غالب الأحد 21 يناير 2018 - 02:14
خطير ما يقول الرجل و غير وطني مطلقا و كلامه بكائيات و طوباويات و اضغاط احلام و رومانسية شائخة جدا و غاملة و تضخم مرضي في الانا الخ
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-5
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