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كُتّاب وآراء
قبائل تحت وطأة الثلوج
السبت 20 يناير 2018 - 09:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - المجيب السبت 20 يناير 2018 - 16:00
مشكل الانعزال بسبب التساقطات الثلجية تعاني منه نواحي متعددة مثل منطقة اجدير وكذلك منطقة تمحضيت وغيرهما. وطلبات هؤلاء المواطنون من كهرباء وتعبيد الطرق واليات فتحها ومستوصفات ومدارس هي مطالب معقولة ومن حقوقهم الاساسية. غير ان الصعوبة الحقيقية والمكلفة جدا تكمن في نمط عيش هذه الشريحة من المواطنين، حيث انهم يعيشون على الرعي المتنقل ومساكنهم متناثرة في مجال جبلي وغابوي وعر وواسع. فهنا تجد بضعة منازل لا يتعدى العشرة وهناك مجوعة صغيرة اخرى ابعد منها. المفروض على السلطات والمواطنين ايضا ان يفكروا في طريقة متوافق عليها للتجمع في مكان معين، على الاقل في فصل الشتاء، و هذا المكان يكون مجهزا بالبنية التحتية الضرورية. اما الاختيارات الفردانية لهذا وذاك فانها تعقد الامور وليس من السهل حل مايترتب عنها من معانات.
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