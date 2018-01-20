24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:2812:4315:2617:5019:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال سنة 2018؟

  1. حراك الريف .. وهبي يثير "الاجتهاد في الاعتقال" وإخفاء تقرير اليزمي (5.00)

  2. ماكرون يؤكد نيته إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية (5.00)

  3. تضارب الأرقام يلف عدد الإصابات بداء "الليشمانيا" في زاكورة (5.00)

  4. الداودي: تتويج المغرب بـ"لقب الشان" يمحو ضعف البطولة الوطنية (5.00)

  5. تفاصيل جديدة في قضية "خادمة زاكورة" .. والأسرة تتشبث بالعدالة (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | قبائل تحت وطأة الثلوج

قبائل تحت وطأة الثلوج

السبت 20 يناير 2018 - 09:00

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - المجيب السبت 20 يناير 2018 - 16:00
مشكل الانعزال بسبب التساقطات الثلجية تعاني منه نواحي متعددة مثل منطقة اجدير وكذلك منطقة تمحضيت وغيرهما. وطلبات هؤلاء المواطنون من كهرباء وتعبيد الطرق واليات فتحها ومستوصفات ومدارس هي مطالب معقولة ومن حقوقهم الاساسية. غير ان الصعوبة الحقيقية والمكلفة جدا تكمن في نمط عيش هذه الشريحة من المواطنين، حيث انهم يعيشون على الرعي المتنقل ومساكنهم متناثرة في مجال جبلي وغابوي وعر وواسع. فهنا تجد بضعة منازل لا يتعدى العشرة وهناك مجوعة صغيرة اخرى ابعد منها. المفروض على السلطات والمواطنين ايضا ان يفكروا في طريقة متوافق عليها للتجمع في مكان معين، على الاقل في فصل الشتاء، و هذا المكان يكون مجهزا بالبنية التحتية الضرورية. اما الاختيارات الفردانية لهذا وذاك فانها تعقد الامور وليس من السهل حل مايترتب عنها من معانات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.