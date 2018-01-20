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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | اخنوش وساكنة جرادة

اخنوش وساكنة جرادة

السبت 20 يناير 2018 - 14:20

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - كريس تيانو السبت 20 يناير 2018 - 14:37
في نظري لو وجد الثلث من المسؤولين الكبار في المغرب يتحلون ببعض ما يتحلى به السيد اخنوش من الوطنية والمعقولية لاصبح المغرب مختلفا تماما ،اما والأغلبية لا تراعي الا مصالحها الضيقة زيادة على الجشع و النهب ستبقى دار لقمان على حالها الى ان تتغير الوجوه اولا والممارسات السلبية ثانيا .الله يحميك يا بلدي من كيد المسؤولين الناهبين لخير آتك وليست لهم غيرة عليك معتبرينك بقرة حلوب
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-39
2 - اعرب الحسين السبت 20 يناير 2018 - 14:37
في حين اختار وزراء معنيون بشكل مباشر بهذه الاحتجاجات أن يتراجعو الى الوراء اختار عزيز أخنوش النزول الى الميدان والتواصل مع ساكنة جرادة لاعطاء بدائل تنموية في المجال الفلاحي
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-33
3 - بلحاج السبت 20 يناير 2018 - 14:37
خطوة استماع وزير الفلاحة لنبض الشارع تستحق كل التنويه والاحترام، وأتمنى أن يكون هذا الوزير عبرة لباقي الوزراء والمسؤولين
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-27
4 - مواطن مغربي السبت 20 يناير 2018 - 14:37
اخنوش لطالما اعتبر رمز الكفاءة والنجاح وحب الوطن رغم كيد الكائدين ومحاولتهم تلطيخ سمعة الرجل، الا ان الحق يظهر دائما ويبين نوايا البشر فهنيئا لنا بقائد مثل اخنوش الذي لا يكل ولا يمل من العمل في سبيل الوطن
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-29
5 - السوسي الاصيل السبت 20 يناير 2018 - 14:37
هذا هو رجل العمل و المعقول و اغاراس اغاراس القرب من المواطن هو الحل
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-28
6 - هند الراجي السبت 20 يناير 2018 - 14:38
- السيد وزير الفلاحة دائما في الموعد في اطار تواصله و تفاعله الدائم مع مختلف القضايا و المستجدات، فكما تفاعل و استجاب لمطالب ساكنة الريف ها هو اليوم يتوجه لملقاة ساكنة اقليم جرادة للاستماع لهمومهم و مشاكلهم في أفق ايجاد الحلول الممكنة للتجاوب مع مطالب ساكنة الاقليم.
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-27
7 - براهيم الخالدي السبت 20 يناير 2018 - 14:40
ما يعجبني في هذا الوزير هو الاستمرارية في العطاء ، وفقه الله
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-25
8 - محمد رمزي الرسموكي السبت 20 يناير 2018 - 14:45
صوت أهل جرادة صدح و رحب بمبادرة أخنوش و تحاوبهم دليل على صدق الرجل و مكانته بين اهالي هذه المناطق
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-26
9 - أم عبدوا السبت 20 يناير 2018 - 14:46
أنعم وأكرم. ....بالتوفيف للأخ الرفيق
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-28
10 - Mowatin mghribi السبت 20 يناير 2018 - 14:46
تدبير قطاع ما او تحمل مسؤولية حقيبة وزارية ليس فقط بالجلوس في المكتب و اتخاد القرارات من المركز ... السبد اخنوش يؤسس لمنهج جديد في التدبير و تحمل المسؤولية اساسه تنزيل البرامج المسطرة في ضل تواصل مستمر و تفاعل عن قرب مع المواطنين، لان المستفيد و المعني الاول بهذه المشاريع هو المواطن البسيط
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-23
11 - ادالكارح السبت 20 يناير 2018 - 14:47
مبادرة متميزة تستخق التنويه ..نريد جميع المسؤولين ان يعملوا في الميدان وقدوتهم في ذلك هذا الرجل المجد
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-23
12 - سلمى ملاحظة السبت 20 يناير 2018 - 14:50
الحسيمة زاكورة الراشيدية .... و جميع مناطق المغرب بمناخاتها المختلفة و القاسية كانت محط زيارة للسيد وزير الفلاحة و كانت غايتها الوحيد التفاعل و التواصل عن قرب مع المواطنين و محاولة ايجاد حلول لمشاكلهم المطروحة الا يستحق هذا الوزير كل التقدير و التنويه
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-25
13 - سعيدة الحرة السبت 20 يناير 2018 - 14:52
السيد وزير الفلاحة رجل ذو تجربة في الميدان و دائم التواصل و القرب من المواطنين خلينا من دوك الخطابات الشعبوية الي عدبونا بها شي وحدين
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-24
14 - زهير الرجاوي السبت 20 يناير 2018 - 14:53
التواصل و التفاعل عن قرب مفتاح اساسي لحل معادلة التنمية بجرادة و جميع مناطق المغرب لعلى باقي الوزراء خاصة من حزب البيجيدي المسير للحكومة ان يلتقطو الاشارات و يتعلمون من الوزير الناجح اخنوش
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-19
15 - قاضي عياض السبت 20 يناير 2018 - 15:04
المغاربة اليوم ملو من سياسة الكلام المعسول والشعبوي و يريدون وزراء يشتغلون في الميدان و دائمي التواصل و القرب من المواطنين و متفاعلين مع حاجياتهم اليومية
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-14
16 - حفيظة بلخير السبت 20 يناير 2018 - 15:07
اقليم جرادة مجال خصب يمكن ان يصبح مجالا منتجا خاصة في مجال الفلاحة و تزول السيد الوزير الى الميدان دليل على وعيه بما تحتاجه ساكنة جراة بتواصل و قربه المستمر من المواطنين
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-17
17 - الهواري السبت 20 يناير 2018 - 15:08
ما لايجب آلتغافل عليه هو أن آلحقوق كل لايتجزء ، فما هو آقتصادي، حقوقي أو آجتماعي لايمكن فصله عما هو سياسي . آلمخزن قد يمدك بنصف خبزة باليمنى ويسترجع آلخبزة كاملة باليسرى. طلبوها كبيرة بحرا تجيكم قدقد. 600 درهم أضيفت للموظفين في 2011 ، بني عليها معدل آلأسعار ، تم آسترجاعها على مدى 3سنوات فتراجع آلدخل وآستمر آرتفاع آلأسعار . يلاه فهموا. آلسياسة آلمتبعة إرادية وللتحكم وليس للتنمية
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17
18 - Hafid Bangallou السبت 20 يناير 2018 - 15:11
دائما ما نجد وزارة الفلاحة و الصيد البحري في شخص السيد أخنوش في مقدمة القطاعات الحكومية التي تتفاعل بشكل ايجابي مع المطالب الاجتماعية للمواطنين، فالاستراتيجبة المعتمدة من طرف السيد الوزير المتمثلة في التواصل الدائم مع المواطنين في الميدان تؤهله للتجاوب مع مختلف الهموم و الانتظارات المعبر عنها من طرف ساكنة الاقليم.
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-18
19 - تامغارت السبت 20 يناير 2018 - 15:13
المشاكل والمعانات التي مرت بها ساكنةجرادة أصبحت  قضية رأي عام لدا فالسيدأخنوش يسعى دائماإلى التعرف على مشاكل المواطنين ويواكب الأحداث عن قرب لإيجاد حلول
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-19
20 - Ouum IHSSANE السبت 20 يناير 2018 - 15:13
نتمنى أن تكون زيارة السيد عزيز أخنوش لاقليم جرادة مثل مثيلتها لاقليم الحسيمة، و أن تحظى بمثل ما حظيت به الحسيمة من خلال العديد من المشاريع التي اقدمت وزارة الفلاحة على تفعيلها ميدانيا بالاقليم عبر تدشين مشاريع و اعطاء انطلاقة مشاريع أخرى ذات أهمية و وقع ايجابي في نفوس ساكنة المنطقة.
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-13
21 - حسام الصويري السبت 20 يناير 2018 - 15:15
أنا متأكد من أن هذه الزيارة سيكون لها وقع ايجابي على منطقة اقليم جرادة، فالسيد وزير الفلاحة و الصيد البحري يشهد له الجميع بنجاعة طريقة تفاعله و استجابته لمثل هذه المشاكل التي تظهر بين الفينة و الأخرى.
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-16
22 - النورس السبت 20 يناير 2018 - 15:15
حزب التجمعيين داءما سباق إلى إيجاد الحلول والنزول إلى الميدان للتقرب أكثر من الساكنة
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-12
23 - جيداء السبت 20 يناير 2018 - 15:20
حبدا لو كل الوزراء يقلدون رجل اغاراس اغاراس الكفاءة والحكمة رجل يفكر لمصلحة الوطن والبلاد ويناقش مشاكلهم
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-16
24 - النورس السبت 20 يناير 2018 - 15:22
التواصل مع الساكنة  امرضروري للوصول إلى نتائج وحلول مرضية
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-13
25 - khady السبت 20 يناير 2018 - 15:32
السلام عليكم ورحمة الله! نتمنى أن يخرج هذا الحوار بنتيجة ترضي ساكنة جرادة ونتمنى أن يعم جميع المناطق المهمشة بالبلاد وتتحقق أماني الفقراء والشباب!
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-9
26 - driss السبت 20 يناير 2018 - 15:43
لا حياة لمن تنادي يا اهل جرادة. انتم تكلموا حجر اصم
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12
27 - Ziryab السبت 20 يناير 2018 - 16:05
أخنوش ضرب عصفورين بجحجرة واحدة : أولا زيارته للمنطقة كانت مبرمجة في إطار حزبي من أجل استقطاب ناخبين جدد لتوسيع قاعدته "الشعبية". ثانيا كوزير محاور لنشطاء الحراك. مستغلا بذلك صفته كوزير للإستثمار في الحراك من أجل الظهور كحزب بديل مشتغل و صاحب "الحلول".
و بهذا مزج بين الدعاية الحزبية و عمله كوزير من أجل ملء الفراغ الذي تركه أخوه في الرضاعة حزب البام المدلل.
و في الواقع ليس هناك عمل حزبي حقيقي بالمعني الديموقراطي. فقط هناك تنظيمات مخزنية بلباس حزبي تريد أن تلعب دور الوسيط بين الدولة و الشعب. لكن هذه الطريقة انفظحت و أصبح الشارع يطالب مباشرة بتدخل الملك ليقينه أن الأحزاب و الحكومة المنبثقة عنهم ليس لهم لا برامج و لا سلطة. مهمتم الوحيدة هي التدبير و تنفيذ التعليمات.
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17
28 - مافاهم والو السبت 20 يناير 2018 - 16:14
لن يحقق لكم السيد اخنوش اي مطلب فلتذهبو لبيوتكم واقطعو الشك باليقين انه لا فائدة من هذا الاجتماع فالدرهم قد عوم وثرواتنا الطبيعية ستباع بثمن بخس ولن يكون هناك اي سنتيم في الميزانية من اجل الاصلاح فالدولة اقترضت من البنك الدولي لاداء اجور الموظفين وحماة النظام وسوف تقترض في المستقبل القريب على اساس ان يقوم المواطن بتسديد القروض عبر الزيادات التي ستكون صاروخية والفقير سيزداد فقرا والغني مادام يسرق فلن يتاتر باي موجة وسيستفيد بدوره من الوضع
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16
29 - حمزة السبت 20 يناير 2018 - 16:16
اخنوش هو مستقبل الحكومة المغربية
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-19
30 - said111 السبت 20 يناير 2018 - 16:52
هذا الشخص لا يظهر الا عندما تكون الاحتجاجات.نريد ان نعرف مستواه الدراسي.
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16
31 - IKEN السبت 20 يناير 2018 - 16:55
مبادرة جميلة للتواصل عوض القمع اتمنى ان تلبى مطالب الساكنة ليس فقط في جرادة بل في جميع المدن المنكوبة ومنها بني تجيت المجروحة التي تئن تحت عتبة الفقر والبطالة والتهميش
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-14
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