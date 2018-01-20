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كُتّاب وآراء
السليماني في مواجهة مرميد
السبت 20 يناير 2018 - 16:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Abdessamad السبت 20 يناير 2018 - 16:49
أول مرة أشاهد فيها هذه السيدة تتكلم و تناقش. حياتها كاملة و هي تمثل و تظهر خادمة الى أن أجبرها مرميد على النقاش. يا ريت لو كان عبد الرؤوف بصحة جيدة و استقبله مرميد.كنا أخيرا سنشاهد عبد الرؤوف الفنان يتكلم عن الفنان بعيدا عن برامج ااتكريم التي تقتل الفنانين. تحياتي السيدة زهور
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