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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | رئيس الحكومة وتعويم الدرهم

رئيس الحكومة وتعويم الدرهم

الأحد 21 يناير 2018 - 01:34

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - معطلاوي الأحد 21 يناير 2018 - 01:54
نتمنى النجاح والعز للوطن والملك والشعب المغربي.
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2 - الزمر الأحد 21 يناير 2018 - 02:54
ما يقوله السيد العثمني غير صحيح من نحية أن هناك من قال إن الدرهم سيخفض ولاكن لم يحصل شيئ. أقول إلى السيد العثمني أزل السقف أو " تيابك" وسترى العجائب ،
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3 - مصطفى بهلول الأحد 21 يناير 2018 - 05:18
بغيت نقول سيكم العثماني راكم ماشين في الهوية
الله إيرض بي بالكم أو صافي ........ صفيو تشربو
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4 - افران الاطلس المتوسط الأحد 21 يناير 2018 - 06:05
Des mots raisonnables et c'est la vérité. La chose principale dans tout cela et le plus important est d'attirer plus d'investisseurs étrangers dans notre pays, c'est le plus important. concernant l'ajustement de notre monnaie est une stratégie économique, et nous ne devrions pas y prêter attention maintenant, mais après deux ans ou plus, pour le moment il faut données importances l'introduction en bourse. Ce qui doit retenir l'attention, c'est la forme de l'industrie dans notre pays , y compris l'aspect militaire et l'espace. attirer plus d'investisseurs étrangers dans le domaine de l'industrie ou autre Ainsi qu'une stratégie agricole surtout a travers tout le pays
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