24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2812:4415:2717:5119:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال سنة 2018؟

  1. تضارب الأرقام يلف عدد الإصابات بداء "الليشمانيا" في زاكورة (5.00)

  2. كمين يطيح بعصابة سرقت سلاحا ناريا في برشيد (5.00)

  3. كيف نتقن كتابة اللغة الأمازيغية بالحرف اللاتيني؟ (الأرقام الأمازيغية) (5.00)

  4. اخنوش وساكنة جرادة (5.00)

  5. الزفزافي: منيب سياسية نقية .. والملك تضامن مع "حراك الريف" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الداودي وتعويم الدرهم

الداودي وتعويم الدرهم

الأحد 21 يناير 2018 - 01:43

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مول جافيل الأحد 21 يناير 2018 - 02:03
هذ الرجل بداو لوبيات الفساد لي كتستافد من السانيدة يحاربوه حينت قاسهم في ارباحهم.
للإشارة السانيدة مدعمة من طرف الدولة للدرويش و مستافدين منها صحاب الفلوس ( المقاهي و المطاعم و الفنادق شركات الطيران)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - Reagan الأحد 21 يناير 2018 - 02:23
We did not solve anything if you are still controlling the value of the dirham. Let the market determines its vales and we will see how confident Moroccans are in the dirham. By the way, please the court system to give Moroccans confidence. You have a very lousy court system.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
3 - oujdi الأحد 21 يناير 2018 - 02:25
وزير الجوع بإمتياز
أنشري يا هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
4 - SAID الأحد 21 يناير 2018 - 02:34
هذا خطاب ديماغوجي. أولا ما تحدث عنه هذا سيد يعتبر مرحلة أولى، بعد هذا سيتم تعويم الدرهم بدون أن تتمكن الدولة من التدخل بشكل مباشر للحفاظ على قيمته.
و لنفترض أن اقتصاد المغرب جيد، نسي هذا الأخ المضاربين الذين يبحثون عن الربح السريع، و هؤلاء المضاربين سوف يعاني كثيرا الدرهم معهم، و سوف يعاني كل المغاربة و الاقتصاد المغربي.
تعويم الدرهم لا مفر منه، لكن المغرب عليه أن يضع الآليات لحماية الاقتصاد و الدرهم من المضاربين، و الهزات الإقتصادية العالمية.
الطوفان قادم لا محالة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
5 - Bern الأحد 21 يناير 2018 - 02:47
بِسْم الله الرحمن الرحيم
لو كنت في بلد الحق والقانون كما تدعي لكان مكانك وراء القضبان ولكن لقيت الأمية تبورد مع رأسك
كيف يعقل لتاجر الدين ان يشهر الربا التي حرم الله وشبه الرسول صلى الله عليه وسلم التاجر بالربا كالزاني مع أمه في الكعبة وانت بلا حشمة إسلامي تقول زائد 2,5 ناقص 2,5
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
6 - 3ajibe الأحد 21 يناير 2018 - 03:29
كلام لاباس به .... رغم انه فيه شئ او حجج غير واضحة الا في مخيلته, مثال : لوكان الناس ماثاقوش في الدرهم
واقول لك اسي الداودي كرجل سياسي و مسؤول وزد الى ذلك تحسب من طينة المثقفين في هذا البلد العجيب والعجيب جدا, مالك تتكلم معصب كان بالاحرى ان تستعمل لغة هادئة لتكسب ثقة المستمعين ويكون تركيزك اكثر على اللغة و سلاستها وربما وصلت الفكرة بدقة اكبر لا ان تخاطب من سالك وكانك تتحذت معه وحده في مقهى. على كل حال اذا ظهر السبب بطل العجب. وتزكون هذا القراروكانه ايجابي100 ب 100 لا الف لا. ا
الموضوع شاسع و معقد ولكن في اصله بسيط, فلم لم يات احد المسؤولين و يبين لنا مدى ايجابياته ولم هذا القرار في الوقت الراهن. والسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - l'iman الأحد 21 يناير 2018 - 03:57
la question qui se pose est ce que on peut vous faire confiance vous?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
8 - طاطاوي الأحد 21 يناير 2018 - 04:11
قال الدودي مشكلتنا كنشوفو نظرة سلبية للبلاد
عندنا حق الرد في جريدتنا هيسبرس والحمد لله.
نتا ورباعتك ليكاتشوفو المغرب زوين راكم مكارين المازوط على حساب الدولة الامتيازات المانضا مكاتقيسوهاش ليكونت فالبنكات عامرين ... تقاعد مريح
لو انك كتخلص 2500 درهم و3 دراري و الكرا والضو والماء والزيادة فكولشي والله ماتهضر كاع

حنا الشعب مقادين على السكن ادنى شروط الحيات الكريمة معندناش "الوفي" غير متفارضين عليه مشاركينو- معندنا لا طوموبيل لا مطور بيكلا مزال حاسدينا عليها الله اعلم ماتخرجو ليها شي بلاكا ولا ضريبة
الشعب كيعاني من البطالة الصالير يالله اويالله بتمارة نكمل به الضروريات بتزقريم توصل العطلة تدخل الكريد العيد الكريدي المرض الكريد اولا تموت ..
نتا كاتهدر لينا على ماطيشا والماندالين وجنفي اوا في الصيف جيب شي دربوكا اخرى غنيها علينا حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
حسابكم عند الله

حنا ماشي غير السلبيات لكنشوفو بهده السياسة العمياء ديالكم الضلمات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
9 - مغربي الأحد 21 يناير 2018 - 05:26
مطيشة ماشي وقتها فهمتووو المغاربه هههههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
10 - Amir الأحد 21 يناير 2018 - 06:16
تقاعد يارجل فقد بلغت من السن عتيا ولم تعود تعرف ما تقول ، وافتح المجال لاطار ذو كفائه عالية من شبابنا لكي نتقدم الى الامام. قبل ان نشهر في وجهك كلمه ارحل اي degage.
مصيبة هذه!!!!!!!
شكرا هسبرس على النشر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.