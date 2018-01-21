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كُتّاب وآراء
الداودي وتعويم الدرهم
الأحد 21 يناير 2018 - 01:43
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - مول جافيل الأحد 21 يناير 2018 - 02:03
هذ الرجل بداو لوبيات الفساد لي كتستافد من السانيدة يحاربوه حينت قاسهم في ارباحهم.
للإشارة السانيدة مدعمة من طرف الدولة للدرويش و مستافدين منها صحاب الفلوس ( المقاهي و المطاعم و الفنادق شركات الطيران)
للإشارة السانيدة مدعمة من طرف الدولة للدرويش و مستافدين منها صحاب الفلوس ( المقاهي و المطاعم و الفنادق شركات الطيران)
2 - Reagan الأحد 21 يناير 2018 - 02:23
We did not solve anything if you are still controlling the value of the dirham. Let the market determines its vales and we will see how confident Moroccans are in the dirham. By the way, please the court system to give Moroccans confidence. You have a very lousy court system.
4 - SAID الأحد 21 يناير 2018 - 02:34
هذا خطاب ديماغوجي. أولا ما تحدث عنه هذا سيد يعتبر مرحلة أولى، بعد هذا سيتم تعويم الدرهم بدون أن تتمكن الدولة من التدخل بشكل مباشر للحفاظ على قيمته.
و لنفترض أن اقتصاد المغرب جيد، نسي هذا الأخ المضاربين الذين يبحثون عن الربح السريع، و هؤلاء المضاربين سوف يعاني كثيرا الدرهم معهم، و سوف يعاني كل المغاربة و الاقتصاد المغربي.
تعويم الدرهم لا مفر منه، لكن المغرب عليه أن يضع الآليات لحماية الاقتصاد و الدرهم من المضاربين، و الهزات الإقتصادية العالمية.
الطوفان قادم لا محالة.
و لنفترض أن اقتصاد المغرب جيد، نسي هذا الأخ المضاربين الذين يبحثون عن الربح السريع، و هؤلاء المضاربين سوف يعاني كثيرا الدرهم معهم، و سوف يعاني كل المغاربة و الاقتصاد المغربي.
تعويم الدرهم لا مفر منه، لكن المغرب عليه أن يضع الآليات لحماية الاقتصاد و الدرهم من المضاربين، و الهزات الإقتصادية العالمية.
الطوفان قادم لا محالة.
5 - Bern الأحد 21 يناير 2018 - 02:47
بِسْم الله الرحمن الرحيم
لو كنت في بلد الحق والقانون كما تدعي لكان مكانك وراء القضبان ولكن لقيت الأمية تبورد مع رأسك
كيف يعقل لتاجر الدين ان يشهر الربا التي حرم الله وشبه الرسول صلى الله عليه وسلم التاجر بالربا كالزاني مع أمه في الكعبة وانت بلا حشمة إسلامي تقول زائد 2,5 ناقص 2,5
لو كنت في بلد الحق والقانون كما تدعي لكان مكانك وراء القضبان ولكن لقيت الأمية تبورد مع رأسك
كيف يعقل لتاجر الدين ان يشهر الربا التي حرم الله وشبه الرسول صلى الله عليه وسلم التاجر بالربا كالزاني مع أمه في الكعبة وانت بلا حشمة إسلامي تقول زائد 2,5 ناقص 2,5
6 - 3ajibe الأحد 21 يناير 2018 - 03:29
كلام لاباس به .... رغم انه فيه شئ او حجج غير واضحة الا في مخيلته, مثال : لوكان الناس ماثاقوش في الدرهم
واقول لك اسي الداودي كرجل سياسي و مسؤول وزد الى ذلك تحسب من طينة المثقفين في هذا البلد العجيب والعجيب جدا, مالك تتكلم معصب كان بالاحرى ان تستعمل لغة هادئة لتكسب ثقة المستمعين ويكون تركيزك اكثر على اللغة و سلاستها وربما وصلت الفكرة بدقة اكبر لا ان تخاطب من سالك وكانك تتحذت معه وحده في مقهى. على كل حال اذا ظهر السبب بطل العجب. وتزكون هذا القراروكانه ايجابي100 ب 100 لا الف لا. ا
الموضوع شاسع و معقد ولكن في اصله بسيط, فلم لم يات احد المسؤولين و يبين لنا مدى ايجابياته ولم هذا القرار في الوقت الراهن. والسلام
واقول لك اسي الداودي كرجل سياسي و مسؤول وزد الى ذلك تحسب من طينة المثقفين في هذا البلد العجيب والعجيب جدا, مالك تتكلم معصب كان بالاحرى ان تستعمل لغة هادئة لتكسب ثقة المستمعين ويكون تركيزك اكثر على اللغة و سلاستها وربما وصلت الفكرة بدقة اكبر لا ان تخاطب من سالك وكانك تتحذت معه وحده في مقهى. على كل حال اذا ظهر السبب بطل العجب. وتزكون هذا القراروكانه ايجابي100 ب 100 لا الف لا. ا
الموضوع شاسع و معقد ولكن في اصله بسيط, فلم لم يات احد المسؤولين و يبين لنا مدى ايجابياته ولم هذا القرار في الوقت الراهن. والسلام
7 - l'iman الأحد 21 يناير 2018 - 03:57
la question qui se pose est ce que on peut vous faire confiance vous?
8 - طاطاوي الأحد 21 يناير 2018 - 04:11
قال الدودي مشكلتنا كنشوفو نظرة سلبية للبلاد
عندنا حق الرد في جريدتنا هيسبرس والحمد لله.
نتا ورباعتك ليكاتشوفو المغرب زوين راكم مكارين المازوط على حساب الدولة الامتيازات المانضا مكاتقيسوهاش ليكونت فالبنكات عامرين ... تقاعد مريح
لو انك كتخلص 2500 درهم و3 دراري و الكرا والضو والماء والزيادة فكولشي والله ماتهضر كاع
حنا الشعب مقادين على السكن ادنى شروط الحيات الكريمة معندناش "الوفي" غير متفارضين عليه مشاركينو- معندنا لا طوموبيل لا مطور بيكلا مزال حاسدينا عليها الله اعلم ماتخرجو ليها شي بلاكا ولا ضريبة
الشعب كيعاني من البطالة الصالير يالله اويالله بتمارة نكمل به الضروريات بتزقريم توصل العطلة تدخل الكريد العيد الكريدي المرض الكريد اولا تموت ..
نتا كاتهدر لينا على ماطيشا والماندالين وجنفي اوا في الصيف جيب شي دربوكا اخرى غنيها علينا حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
حسابكم عند الله
حنا ماشي غير السلبيات لكنشوفو بهده السياسة العمياء ديالكم الضلمات
عندنا حق الرد في جريدتنا هيسبرس والحمد لله.
نتا ورباعتك ليكاتشوفو المغرب زوين راكم مكارين المازوط على حساب الدولة الامتيازات المانضا مكاتقيسوهاش ليكونت فالبنكات عامرين ... تقاعد مريح
لو انك كتخلص 2500 درهم و3 دراري و الكرا والضو والماء والزيادة فكولشي والله ماتهضر كاع
حنا الشعب مقادين على السكن ادنى شروط الحيات الكريمة معندناش "الوفي" غير متفارضين عليه مشاركينو- معندنا لا طوموبيل لا مطور بيكلا مزال حاسدينا عليها الله اعلم ماتخرجو ليها شي بلاكا ولا ضريبة
الشعب كيعاني من البطالة الصالير يالله اويالله بتمارة نكمل به الضروريات بتزقريم توصل العطلة تدخل الكريد العيد الكريدي المرض الكريد اولا تموت ..
نتا كاتهدر لينا على ماطيشا والماندالين وجنفي اوا في الصيف جيب شي دربوكا اخرى غنيها علينا حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
حسابكم عند الله
حنا ماشي غير السلبيات لكنشوفو بهده السياسة العمياء ديالكم الضلمات
10 - Amir الأحد 21 يناير 2018 - 06:16
تقاعد يارجل فقد بلغت من السن عتيا ولم تعود تعرف ما تقول ، وافتح المجال لاطار ذو كفائه عالية من شبابنا لكي نتقدم الى الامام. قبل ان نشهر في وجهك كلمه ارحل اي degage.
مصيبة هذه!!!!!!!
شكرا هسبرس على النشر
مصيبة هذه!!!!!!!
شكرا هسبرس على النشر
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