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كُتّاب وآراء
حفيدة روزفلت بالمغرب
الأحد 21 يناير 2018 - 01:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - المجيب الأحد 21 يناير 2018 - 03:14
في ذكرى مؤتمر انفا هذه، نلاحظ ان حفيدة روزفلت حضرت من امريكا بكل تواضع، وحضر سفير بريطانيا محملا برسالة من حفيدة تشرشل ايضا بتواضع ، لكن لماذا لم يحضر السفير الفرنسي او من يقول كلمة شكر باسم الجنرال دوغول او فرنسا التي اهرق الجنود المغاربة دمهم من اجلها وتحمل الشعب المغربي كله تبعات اقتصاد الحرب العالمية؟؟ الم يكن مؤتمر انفا سنة 1943 من اجل تحرير فرنسا بدرجة اولى؟؟ ام ان الغطرسة لا زالت تلازم احفاد دوغول حتى في احتفال رمزي لا يسمن ولا يغني من جوع؟؟ !! يبدو ان الجحود هو احد اوجه النكران وشيمة من شيم اللؤم.
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