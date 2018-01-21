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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مؤتمر الأحرار بوجدة

مؤتمر الأحرار بوجدة

الأحد 21 يناير 2018 - 12:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ميسي الأحد 21 يناير 2018 - 12:48
الاحرار معنى الوفاء للكلمة والوعد. مند 29 أكتوبر والسيد الرئيس يداوم على بناء هذا الحزب. لابد ان يعترف الكل ان الاحرار أظهروا قوة عزيمتهم على التغيير والقرب من المواطنين. هذا الحزب له كلمته وسيقولها ان شاء الله
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-29
2 - أم عبدوا الأحد 21 يناير 2018 - 12:50
رؤية بناءة جديدة تستحق التشجيع. ... تحية الآفاق والرفيقات
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-29
3 - أم كنزة الأحد 21 يناير 2018 - 12:53
مموعد كبير يحتاج إلى تضافر الجهود والكثير من الوقت
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-22
4 - Abdo soussi الأحد 21 يناير 2018 - 12:59
حزب التجمع الوطني للاحرار تحسب لهم هذه البادرة في صياغة نموذج تنموي يستجيب لهموم و حاجيات المواطنين
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-22
5 - Abdo rni الأحد 21 يناير 2018 - 13:01
قطاعات التعليم و الصحة و التشغيل هي القطاعات ذات الاولوية و حزب التجمع الوطني للاحرار مشكورا يولي ا8تماما بالغا بهذه المجالات و سبق ان اعلن رئيس الحزب ان الاعداء الحقيقيين للوطن هم الفقر و البطالة و الهشاشة
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-19
6 - إدريس الأحد 21 يناير 2018 - 14:10
قريبا سيطيحون في الفخ الذي أصاب الأصالة والمعاصرة. المغاربة لم يعودوا اغبياء.
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