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كُتّاب وآراء
معاناة ساكنة الحي الحسني
الأحد 21 يناير 2018 - 18:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - متأمل الأحد 21 يناير 2018 - 18:34
هذه الصورة تعبر أن المجتمع لا يهتم بالنظافة نهائيا إلا فئة قليلة جدا من المواطنين من يهتم بها وهذا راجع لسوء تربيتنا منذ نعومة أظافرنا ونحن نرى الصغير والكبير والفقير والغني والأستاذ والطالب و غيرهم لا يبالون برمي مخلفاتهم في أي مكان فليس الجماعات فقط هي المسؤولة عن هذا التردي الأخلاقي بل كل المجتمع بما فيهم وسائل الإعلام التي همها الوحيد هو نشر المسلسلات التركية وغيرها لمسخ جيل كامل حتى يصير بدون قيم ولا أخلاق ولا دين فعوض أن يقوموا بإنتاج أفلام قصيرة جدا تحث على النظافة وغيرها من الأخلاق الحميدة والفاضلة نراهم يفضلون
إنتاج أفلام لا تعرف بدايتها ولا نهايتها دون هذف يذكر إلا ضياعا للوقت والجهد و مال الشعب.
إنتاج أفلام لا تعرف بدايتها ولا نهايتها دون هذف يذكر إلا ضياعا للوقت والجهد و مال الشعب.
2 - مواطن الأحد 21 يناير 2018 - 18:36
فينكم يالحكومة الذل والعار،اليس هذا يشوه صورة المدينة ، كما شوهتم هذا البلد كله،
3 - mehdi الأحد 21 يناير 2018 - 18:37
قالك الدار البيضاء من المدن المرشحة لاحتضان مونديال 2026، هؤلاء المسؤولون يريدون أن يدخلونا في مسلسل عبث، "خليونا غير مستورين"، وحتى عندما تكون هناك مبادرات لترقيع الواجهة، تكون "كور وعطي لعور" هي المنهاج، كتلك الحملة التي ظهرت على 2m لتجميل أحد أحياء المدينة، والتي تركت للمجتمع المدني بدون احترام لأية معايير جمالية، حيث كان "الجيير" بطل الموقف، وصبغت "الطروطوارات" كالعادة بلونين مختلفين،احتراما للتفرد المغربي (في الدول المتقدمة تكون بدون ألوان وغير عالية لتسهل على كبار السن والمعاقين) والصيحة الكبرى والجديدة، هي استعمال إطارات السيارات وصبغها لإعطاء جمالية وقالك احتراما للبيئة...ياسلآآآآآم على تأهيل المدن لاحتضان التظاهرات الكبرى.
4 - watfou الأحد 21 يناير 2018 - 18:44
i have no sympathy for these people . corrupt governments reflect the corrupt people. Bad people produce bad government and bad government produce bad people . Just tell me who throws trash in the street ? you and your family . I have seen families leaving trash on the beaches and trash cans are empty . you deseve that kind of life .
5 - محمد الأحد 21 يناير 2018 - 18:54
من المسؤول عن هذه الازبال اليس هم السكان الذين يقطنون بالقرب من هذا المكان.لواحترم السكان المكان لما اصيب المواطنون بالامراض بسبب الروائح الكريهة التي تنبعت من هذا المكان.كما تقولون بأن هذه المحلات خاصة باعة سوق دلاس فلماذا ترمون الازبال هناك .إذن العيب فيكم وليس في المسؤولين.ومن خلال تصريح احد المواطنين يتبين ان الشركة المكلفة بالنظافة توفر لكم الحاويات وان السكان يرمون الازبال بالقرب منها عوض رميها داخلها.اذا كنتم تطلبون شيئا من رئيس جماعة الحي الحسني فعليكم ان تقوموا بنهي الاشخاص الذين يرمون الازبال وتوعيتهم.لانهم هم السبب في هذه الحالة وليس الجماعة .
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