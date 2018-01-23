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كُتّاب وآراء
جولة في قلب بروكسيل
الثلاثاء 23 يناير 2018 - 02:13
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مدينتي سابقا الثلاثاء 23 يناير 2018 - 03:54
عشقتك، كأنها قرية و أنت تعيش في عاصمة أوروبا لا يتعدى سكانها المليون نسمة بكل البنية التحتية، النقل، الانسيابة ، الدراجات في الشتاء و الصيف، ولا بركة ماء و الرصيف أرضي، و الناس ماشي كثر، و الهدوء... لو ركزتم على الحي الأوروبي و المناطق الخضراء في يوم سماؤه زرقاء ( parc Léopold, parc cinquantenaire, woluwe saint Lambert, place flagers, jardin du roi, ) ... palais de justice, quartier ixelles, avenue Louise, trône, grande place, de broukère, l atomium شكرا هيسبريس
2 - from las vegas nevada الثلاثاء 23 يناير 2018 - 06:17
من عند الله ماعنديش مع بلجيكا ملي كنمشي لاوروبا كنمشي ايما PARIS ؤلاAMSTERDAM بلجيكا قانطة.
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