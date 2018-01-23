24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2712:4415:2917:5319:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. مهرجان السنة الأمازيغية بمكناس يناقش حوار الثقافات وسؤالَ الهوية (5.00)

  2. أتلتيك بيلباو يحرم الريال من الحارس ريبويلتا (5.00)

  3. نائب ترامب يحث فلسطين على العودة للمفاوضات (5.00)

  4. في يومها العالمي .. الجمارك المغربية ترتدي رداء الثقافة والإنسانية (5.00)

  5. رصيف الصحافة: "مياه عادمة" بجماعة البحراوي تنذر بكارثة بيئية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بنعبد القادر وإصلاح الإدارة

بنعبد القادر وإصلاح الإدارة

الثلاثاء 23 يناير 2018 - 02:25

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - comentario الثلاثاء 23 يناير 2018 - 03:31
شكرا للسيد الوزير، أجد في نفسي اهتماما كبيرا بحال الإدارة، إذ لا أود أن أهان لطلب ورقة إدارية، يجد إلغاء الناس لأن كل يتعامل على شاكلته و يقتضب المعلومات لصالحه أو فقط للانتقام المعروف عند الموظفين... حبذا لو تكلمتم عن آجال.. و متى سنرى التغيير و على مستوى أي جماعة... العام المقبل إن شاء الله...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.