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كُتّاب وآراء
لقمة العيش وسط الأزبال
الثلاثاء 23 يناير 2018 - 02:19
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - morocco 000000 zero الثلاثاء 23 يناير 2018 - 02:56
خويا حمزة الله يعاونك نعم كلامك صحيح المجتمع متيرحمش حيت الدولة هي كلخاتهوم ومتيعلمو ليهم والو في المدرسة ,والله العظيم في الدول الاروبية متيظحكوش على الناس وزاعما المغرب دولة اسلامية يا حسرة
2 - moe الثلاثاء 23 يناير 2018 - 03:16
اين انتم ياأصحاب البطون السمينة والوجوه المنتفخة لتنظروا لحال هؤلاء...سرقتم ثرواث البلاد هربتم الاموال ونهبتم البحر والجو والارض..اليس لمثل هؤلاء حقوق عليكم اين الزكاة اين الصدقات!!! تكدسون الاموال وتأكلون حق الضعيف والمحروم...لك الله ياأخي.
3 - الفوسفاط وجوج بحورا والذهب الثلاثاء 23 يناير 2018 - 04:02
لا حول ولا قوة الا بالله واش يا اللامسؤولين ماكيبقاوش فيكم الشعب المغربي ولا هاد الدولة حاكمينها المافيا والمفترسين والنهابين وكروش الحرام واين انت يا رءيس الدولة?????
4 - Un grand respect الثلاثاء 23 يناير 2018 - 04:45
Un grand chapeau à ce monsieur la. Je respecte ce monsieur car il gagne sa vie sans voler des millions des dollars et sans cacher son argent dans des banques secrètes comme le font les corrompus de l'état marocain. Si ce monsieur était né en France où au USA il aurait pu être un ingénieur où un docteur. Les corrompus de l'état marocain ont volé tout.
5 - مثال على خصوصيةمغربية الثلاثاء 23 يناير 2018 - 04:57
رجال يحصلون على لقمة عيشهم الشريفة بعرق جبينهم كيفما كانت ظروف عيشهم وآخرون بينهم و بين مستوى الثاني اعدادي سنوات بعضهم يصبح زعماء سياسين وبعضهم يكسبون الثروات بلعب ورقة العرقية و إدعاء انهم نشطاء و مفكرين و مدافعين عن الحقوق (القبلية)والعلمانية إن هذا من بين ما يشكل الميزة والخصوصية المغربية (المشهورة)
مثال على خصوصيةمغربية
مثال على خصوصيةمغربية
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