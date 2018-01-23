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كُتّاب وآراء
مونديال 2026 بالمغرب
الثلاثاء 23 يناير 2018 - 14:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
1 - Karim الثلاثاء 23 يناير 2018 - 15:05
ما كرهناش و لكن... الشعب سوف يؤدي الفواتير والمخزن يجني الارباح .
2 - مصطفى الثلاثاء 23 يناير 2018 - 15:24
مكرهناش يتنظم عندنا كاس العالم...ولكن واش هيءنا البنية التحتية.واش قضينا على البطالة ...واش عندنا المراحيض في الشوارع العمومية ...والتسول في الشوراع اخذه البعض مهنة...وزيدوزيد......اظن محال والله اعلم....
3 - مغربي ع الثلاثاء 23 يناير 2018 - 15:25
اشخصك العريان ، تنظيم المونديال امولاي. ولعبو غيرها وبزاف علينا تنظيم المونديال العالمي خليونا ساكتين.
4 - حظ سعيد الثلاثاء 23 يناير 2018 - 15:30
السي مولاي حفيظ مع كامل احتراماتي المغرب ما موجودش. خاصكم اسيدي تمشيو في الطاكسي ولا بالسيارة ديالك للباركينك وحطها و ادخل للملعب، ماشي لVIP louange، يجيك الجوع تلقى ما تأكل، وما تشرب تبغى تمشي المرحاض و تمشي و تدي معاك ولدك ديال 9 سنين. و مراتك و في الباب تكون مراقبة ماشي ضروري الشرطة، و المسالك ديال الإغاثة و الدروج يكونو خاويين ... هادشي هو فين كاين الخلل، و منين يسالي الماتش ما نبقاش 90 دقيقة حاصل في الطريق و البوليس مساكن واحلين. المشكل إلى لقيت انا في الرباط في الصيف ضد مالي هو الناس منضمين و شرايين الوراق ولكن المسؤولين ما كيعرفوش، هما ضريفين ويعاونوك ولكن ما كيعرفوش مكاينش plan B تخصر accès E porte 12-13 ما خلاو حتى واحد يدخل . العفووو وصافي
5 - samir الثلاثاء 23 يناير 2018 - 15:53
تنظيم المونديال سيزيد الطين بلة في بلد البطالة و التشرميل و الجهل.نهار تنظموا راسكم ديك الساعة يحق لكم المطالبة بتنظيم المونديال.
6 - halim الثلاثاء 23 يناير 2018 - 16:00
بالتوفيق ان شاء الله . تنظيم كأس العالم سيكون مناسبة لتقوية البنية التحتية للبلاد و خلق فرص للشغل .
7 - محسن الثلاثاء 23 يناير 2018 - 16:02
أكبر واحد غادي يأكل العصا هو المخزن.اما الشعب فمفرج والحكومة والجامعة واكلين الفلوس.
8 - عبدالسلام الثلاثاء 23 يناير 2018 - 16:18
ان.بعض.الدول.نضمت.كءس.العالم.اقل.منا.في.البنية.التحتية.
ناهيك.على.ان.المنديال.سيلعب.في.مدون.يحلم.الجميع.فيد.وال.المعمور.
زيارتها.المنديال.مغديش.يتلعب.في.الكارى.والى.بنحمد.ولا.ملي.عقوب.
التشرميل.ياخي.وتشمكير.والصرقة.ونشل.موجودين.في.العالم.كله.
حنا.عندنا.الجناوا.وهما.عندهوم.الفرادا.وغفل.طارت.عنيك.
تفاءل.الخير.تجدوه.ان.مغرب.2018سوف.لن.يكون.هو2026.
دون.شك.سيكون.احسن.سواء.استفدنا.اولم.نستفيد.
ناهيك.على.ان.المنديال.سيلعب.في.مدون.يحلم.الجميع.فيد.وال.المعمور.
زيارتها.المنديال.مغديش.يتلعب.في.الكارى.والى.بنحمد.ولا.ملي.عقوب.
التشرميل.ياخي.وتشمكير.والصرقة.ونشل.موجودين.في.العالم.كله.
حنا.عندنا.الجناوا.وهما.عندهوم.الفرادا.وغفل.طارت.عنيك.
تفاءل.الخير.تجدوه.ان.مغرب.2018سوف.لن.يكون.هو2026.
دون.شك.سيكون.احسن.سواء.استفدنا.اولم.نستفيد.
9 - Sniper الثلاثاء 23 يناير 2018 - 16:29
لا تنسوا ان المنافس اسمه أمريكا و كندا و المكسيك و كمغري مقيم بكندا أتمنى لبلدي المغرب الفوز لكن يجب ان نكون واقعيين فالطموح لا يجب ان يكون خرافيا لان المنافس قوي وقوي جدا على جميع الاصعدة منها المنشآت و الأمن و الفنادق و الطرقات و النقل بينما المغرب كما اثبت لنا في مناسبات ليست بالبعيدة مثل نهاية الأندية البطلة بين الوداد و الأهلي كانت فوضى عارمة تنم عن تخلف و عدم قدرة على مثل هذه المناسبات خصوصا و ان المتفرج هو إنسان يريد خدمات ذات جودة عالية و هذا ما يفتقده المغرب .ولقد بقي خدش في ذاكرة العالمية مع الوزير الزين مول الكراطة الذي عاد بالمغرب الى عهد الضلمات ولا يزال هذا الشخص له مهمة في مجلس النواب و هذه مشكلة اخرى تنم عن زبونية و تواطؤ مع هذا الشخص و على انه له أياد تدافع عنه.و سأفاجئكم اذا قلت لكم ان المغرب ليس مستعدا لمثل هذه الاستحقاقات و أني أحبذ الا يحالفه الحظ و ان تكون من صالح المنافس الاخر لأنني على يقين ان الزبون الذي سياتي الىًى لمغرب سيتعرض الى إحباطات من جميع الاصعدة وًبالتالي لن يفكر في العودة للمغرب مرة اخرى لهذا فعلى المسؤولين الاهتمام بكأس افريقيا و الافارقة
10 - سعيد الثلاثاء 23 يناير 2018 - 16:29
معرفتش علاش شي تعليقات ضض هاد تتنضيم. علاش منكونوش حتا حنا فالموعد ونعطي صورا جميله البلاد وعلااش منكونوش اول مسنيدين الهاد الملف حنا غير كنعيبو وكنگلو حنت لا تقافه ولا تفكير علا المدا البعيد لا حتا حاجه لي كين هوا حنا كنشوفو تحت رجلينا ودكشي باش بقينا ف الفقر نوضو عاونو بلادكوم الا بغيتوها تگاد باش غتعانو .عاونو بالنضام ف المدرجات خرجو تفرجو فالمطشات الي هوما بالمجان شجعو المنتخاب ديالكوم وشجعو حتا بقي المنتخبات وعطيو واحد القيمه لينا كا شعب بعدا عاد غدي يفتخرو بينا الناس لي فالواجها مع الأميركيين ياشعب حوالو والاو مرا انكوم تجندو يد فاليد باش بلادنا تحسن وتزيد تبان فالعلاام بأسره الله يهدينا
11 - mohal الثلاثاء 23 يناير 2018 - 16:30
il se fait regarder les terrains qu'ils ont construit à Qatar pour rapport à nous
12 - طاطاوي الثلاثاء 23 يناير 2018 - 17:36
كأس العالم هو لي بقى ليهم حلو كاع المشاكل لي كاينة فالبلاد
ملعب دونور تفوح منه رائحة كريهة بتصميم يعود الى عهد ديموقريطس
يريدون منافسة دول عظمى كأمريكا وكندا تستخدم ملاعب المغرب كملاعب للتداريب فقط
ملعب دونور تفوح منه رائحة كريهة بتصميم يعود الى عهد ديموقريطس
يريدون منافسة دول عظمى كأمريكا وكندا تستخدم ملاعب المغرب كملاعب للتداريب فقط
13 - بدر الثلاثاء 23 يناير 2018 - 17:38
بالله عليكم لماذا تتهكمون على الشعب!! أقول لكم أيها القراء الأعزاء انه خلال المائة سنة القادمة لن يستطيع المغرب تنظيم كأس العالم لكرة القدم. وادري جيدا ما أقول. لهدا كفوا عن المتاجرة بعقول الناس وابدؤوا في بناية البنية التحتية والمستشفيات والمطافئ و..و... وكلفة هده المسرحية الْيَوم مثلا كان من الممكن الاستغناء عنها. وشكرا
14 - Amir الثلاثاء 23 يناير 2018 - 18:24
لا يمكن بناء منزل مبتدئين من سقفه.
قبل التفكير في اصطدافه مونديال من هذا الحجم ،يجب توجيه جميع الجهود والطاقات المتوفره لدينا في حل مشكل الفقر المدقع الذي يتخبط فيه نسبه كبيرة من المغاربة. الذي ادى بشبابنا الى المغادره الجماعيه في اي اتجاه ولو على حساب حياتهم. معالجه مشكل المتشردين خاصة القاصرين منهم الذي وصلت اثارهم الى القطب الشمالي. القاء الحل الى معابر الذل والمهانة في كل من سبته ومليلية. . وتوفير مناصب شغل برواتب تمكن من العيش الكريم بدلا من رواتب المجاعه الحاليه الخ....
نصيحتي. اتركو المنديال للكبار فنحن لسنا مؤهلين لذالك ونحن في حالتنا هذه والسلام
قبل التفكير في اصطدافه مونديال من هذا الحجم ،يجب توجيه جميع الجهود والطاقات المتوفره لدينا في حل مشكل الفقر المدقع الذي يتخبط فيه نسبه كبيرة من المغاربة. الذي ادى بشبابنا الى المغادره الجماعيه في اي اتجاه ولو على حساب حياتهم. معالجه مشكل المتشردين خاصة القاصرين منهم الذي وصلت اثارهم الى القطب الشمالي. القاء الحل الى معابر الذل والمهانة في كل من سبته ومليلية. . وتوفير مناصب شغل برواتب تمكن من العيش الكريم بدلا من رواتب المجاعه الحاليه الخ....
نصيحتي. اتركو المنديال للكبار فنحن لسنا مؤهلين لذالك ونحن في حالتنا هذه والسلام
15 - said الثلاثاء 23 يناير 2018 - 18:32
لعلها تكون السبب والحافز لإيصال السكك الحديدية إلى الجنوب المغربي
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