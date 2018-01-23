24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
23/01/2018
الأيام القادمة
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:27
|12:44
|15:29
|17:53
|19:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء
- مهرجان السنة الأمازيغية بمكناس يناقش حوار الثقافات وسؤالَ الهوية
- العجز والإعجاز
- واقع الممارسة السياسية بالمغرب
- عفوا، رسالة ترامب ليست ردا على الملك
"تعدد التعويضات" .. غاية سياسية تكشف الضعف القانوني للنواب (5.00)
في يومها العالمي .. الجمارك المغربية ترتدي رداء الثقافة والإنسانية (5.00)
رصيف الصحافة: "مياه عادمة" بجماعة البحراوي تنذر بكارثة بيئية (5.00)
مفكر مصري يدعو إلى ثورة ثقافية ونسف "المقدسات السياسية" (5.00)
- مؤشر التنمية الشاملة يذيل المغرب في تقرير عالمي للدول الناشئة - (78)
- بورقية تعزو ضعف مستوى التلاميذ إلى توظيف الأساتذة بلا تكوين - (75)
- المغرب يستعد للحرب الإلكترونية باقتناء طائرات أمريكية متطورة - (68)
- العلمي يقدم الخطوط العريضة لاستضافة "مونديال 2026" في المملكة - (61)
- الملك محمد السادس يوافق على فتح مهنة "عدل" أمام المغربيات - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مع الوزير سعيد أمزازي
الثلاثاء 23 يناير 2018 - 17:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - ثريا المرزوقي الثلاثاء 23 يناير 2018 - 17:47
"انا جد فخور على الثقة..."---من الخيمة خرج مايل كما يقول المثل الشعبي..اخطاء لغوية في تصريح بسيط....
2 - bomya الثلاثاء 23 يناير 2018 - 17:50
سوف وسوف وسوف وانشاء الله غدي مع تدافر الجهود سوف وسوف وانشاء الله غدي....
3 - افران الاطلس المتوسط الثلاثاء 23 يناير 2018 - 18:02
vous inquiétez pas on va vous juger selon vos résultats sur le terrain ce que vous avez réalisé le secteur de l’éducation national est immense et souffre normalement beaucoup d’école primaire sont abandonner a niveau rurale nous allons voir comment vous aller réagir a cet effet et quel est votre nouvelle stratégie a ce sujet et comment vous allez faire
4 - farid الثلاثاء 23 يناير 2018 - 18:12
المراقبة المستمرة المعمول بها حاليا متجاوزة وتخدم مصالح اصحاب المدارس الخاصة ورجال التعليم المتهاونين في عملهم.....تغيير التقييم والتقويم المدرسيين ضرورة ملحة ومن له الشجاعة في تعويضه فيمكن القول ان هناك نية الاصلاف والا فلا
5 - شوافة الثلاثاء 23 يناير 2018 - 18:15
الوزير باين لي بحال الى خايف,,,,كنكولها ؤنعود نكولها الى نقيتو بحال الوردي ؤلا حصاد عكرو لي,,ؤهاحنا هدي نشوفو مابعيدا غير تادلة?
6 - ام مغربية الثلاثاء 23 يناير 2018 - 18:16
الله المعين سعادة الوزير . وفقكم الله لما فيه الخير
7 - ايمن الثلاثاء 23 يناير 2018 - 18:32
اصلحوا الحالة اﻻجتماعية للاسر المغربية التي تم تفقيرها و تكليخها ينصلح حال التعليم.
8 - تاتاه الثلاثاء 23 يناير 2018 - 18:59
اولا اتمنى لك التوفيق في اامهمة التي انيطت بك.
المطلوب السيد الوزير اعادة النظر في مركز الامتحانات لان امتحانات الباكالوريا اصبحت عبارة عن نسخ مكررة وبالتالي سقطت في النمطية .
المطلوب السيد الوزير اعادة النظر في مركز الامتحانات لان امتحانات الباكالوريا اصبحت عبارة عن نسخ مكررة وبالتالي سقطت في النمطية .
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8