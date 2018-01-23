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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مع الوزير سعيد أمزازي

مع الوزير سعيد أمزازي

الثلاثاء 23 يناير 2018 - 17:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - ثريا المرزوقي الثلاثاء 23 يناير 2018 - 17:47
"انا جد فخور على الثقة..."---من الخيمة خرج مايل كما يقول المثل الشعبي..اخطاء لغوية في تصريح بسيط....
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23
2 - bomya الثلاثاء 23 يناير 2018 - 17:50
سوف وسوف وسوف وانشاء الله غدي مع تدافر الجهود سوف وسوف وانشاء الله غدي....
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30
3 - افران الاطلس المتوسط الثلاثاء 23 يناير 2018 - 18:02
vous inquiétez pas on va vous juger selon vos résultats sur le terrain ce que vous avez réalisé le secteur de l’éducation national est immense et souffre normalement beaucoup d’école primaire sont abandonner a niveau rurale nous allons voir comment vous aller réagir a cet effet et quel est votre nouvelle stratégie a ce sujet et comment vous allez faire
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3
4 - farid الثلاثاء 23 يناير 2018 - 18:12
المراقبة المستمرة المعمول بها حاليا متجاوزة وتخدم مصالح اصحاب المدارس الخاصة ورجال التعليم المتهاونين في عملهم.....تغيير التقييم والتقويم المدرسيين ضرورة ملحة ومن له الشجاعة في تعويضه فيمكن القول ان هناك نية الاصلاف والا فلا
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5
5 - شوافة الثلاثاء 23 يناير 2018 - 18:15
الوزير باين لي بحال الى خايف,,,,كنكولها ؤنعود نكولها الى نقيتو بحال الوردي ؤلا حصاد عكرو لي,,ؤهاحنا هدي نشوفو مابعيدا غير تادلة?
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4
6 - ام مغربية الثلاثاء 23 يناير 2018 - 18:16
الله المعين سعادة الوزير . وفقكم الله لما فيه الخير
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11
7 - ايمن الثلاثاء 23 يناير 2018 - 18:32
اصلحوا الحالة اﻻجتماعية للاسر المغربية التي تم تفقيرها و تكليخها ينصلح حال التعليم.
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10
8 - تاتاه الثلاثاء 23 يناير 2018 - 18:59
اولا اتمنى لك التوفيق في اامهمة التي انيطت بك.
المطلوب السيد الوزير اعادة النظر في مركز الامتحانات لان امتحانات الباكالوريا اصبحت عبارة عن نسخ مكررة وبالتالي سقطت في النمطية .
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2
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