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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | وعود وزير الصحة الجديد

وعود وزير الصحة الجديد

الثلاثاء 23 يناير 2018 - 20:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - الطنجاوي الثلاثاء 23 يناير 2018 - 20:11
الصحة مريضة ياسيادة الوزير . لتعرف الحقيقة تصفح مواقع الانترنت و المواقع الاجتماعية لتصاب بالصدمة . هذا القطاع من أشد القطاعات استعمالا للرشوة. إذا حاربتها تكون قد قضيت على 50.%من العقبات . تبقى الخمسين الأخرى للبنيات التحتية والمعدات والأطر ووضع القوانين.
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63
2 - brahim الثلاثاء 23 يناير 2018 - 20:21
الوزير موجود في الواقع. وإنما الصحة العامة والطب فينهوا.
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30
3 - حلالة 59 الثلاثاء 23 يناير 2018 - 20:29
وفقك الله لما فيه خير للمواطن البسيط.و نشكر السيد الوردي الذي كان من قبلك. فالسيد الوردي قدم الكثير الكثير و لكنه كان يصطدم باللوبيات الذين يفتكون بصحة المواطنين من أجل الغنى. ففي عهده تم تخفيض الأدوية. و استطاع أن يحرر السجناء المرضى من خرافية بويا عمر. و كان متزنا و متعقلا لما تعرض له من السب و الشتم من قبل الصيادلة المصنعين للأدوية الذين لا يهمهم الا هامش الربح على حساب صحة المواطن البسيط. شكرا السيد الوردي و وفقك الله يا السيد الوزير الجديد
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19
4 - عاجل الثلاثاء 23 يناير 2018 - 20:32
عندما تحل وعكة صحية بالملك او لإجراء عملية جراحية مثلا العين فان جلالته يستقل الطائرة الى فرنسا،اذا عليكم بالاستماع يا سيادة الوزير الى ما يطلبه الشعب المغربي العزيز على الملك؟!.
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25
5 - مواطن 2 الثلاثاء 23 يناير 2018 - 20:35
نامل من الله سبحانه ان يستجيب للسيد الوزير في كل طموحاته ويتم النهوض بهذا القطاع الخيوي وتنتهي كل معاناة المواطنين ولا تقع اخطاء مميتة كالتي حدثت للسيدة بالدار البيضاء مؤخرا ,قدمت لمستشفى ابن رشد وهي تعاني من ما يعرف بالقبط واذا بها تتوفى جراء اهمال الممرضين ومسؤولو الادارة.لذا يجب ان تعطى تعايمات صارمة لمهنيي هذا القطاع حتى لا يتلاعبوا بصحة المواطنين...
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6
6 - chakib الثلاثاء 23 يناير 2018 - 20:42
بالنسبة للرشوة ،حنا الجيل الجديد من الممرضين وتقنيي الصحة، حنا لي تنعانيو من محاولة إرشاءنا من بعض المرضى لأنه لا يريدون أن يأدوا ثمن العلاج في الصندوق كاملا،الآية تعكسات مع هاذ الجيل الجديد،و كاين لي تايجي ما جايب لافلوس ما مصايب لا رميد،و كاين لي تيجيب ليك شي واحد خدام فالصبيطار باش دوز ليه فابور،و كاين و كاين و كاين،المهم الصحة صداع الراس،خاس المواطن يولي فالمستوى باش تولي الصحة فالمستوى،والغريب تيقولوا هاذ القطاع فالرشوة و راه المواطن لي تيرشي ف 80 فالمائة فالحالات
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44
7 - خليد الثلاثاء 23 يناير 2018 - 20:45
نهار ادير الملك الفحوصات ديالو أو التداوي في بلده التاني المغرب ديك الساعة عاد نقولو بلي الصحة في المغرب مزيانا
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32
8 - BADER الثلاثاء 23 يناير 2018 - 20:46
من 1956 الصبيطارات ديالنا مهجورين ومخربين وموسخين حاشاكم والى مارشتيش الاطباء غادي يخليوك الف يوم كتستنى عند الباب ,عندنا اليوم في المغرب 50 في 100 ديال المغاربة تيخافو يمشيو للصبيطارات واخا فيهم المرظ حيت عارفين بلي الصبيطارات خاويين ومهجورين وتيبقاو ف ديورهم حتى يدي الله الامانة ديالو
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4
9 - adam الثلاثاء 23 يناير 2018 - 20:47
قطاع الصحة قطاع هام ويجب اعطاوه مايستحق من اولوية لجميع المواطنين دون تمييز بعيدا عن الممارسات الشاذة التي تعودنا عليها . لان المنظومة الصحية تعيش اللاكفاءة والمحسوبية بشكل كبير ومستمر.
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2
10 - harrokki الثلاثاء 23 يناير 2018 - 21:03
Qu'est-ce que vous comptez faire pour les villas appartements trafiqués en cliniques ??? Qu'est-ce que vous comptez faire pour les 8000 villages qui n'ont pas accès aux soins ???
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5
11 - TAGADAT الثلاثاء 23 يناير 2018 - 21:07
Bonne chance Monsieur le nouveau menistre de la santé,je voudrais seulement dire qu' il faut être très ferme avec la mafia de quelque médecins et quelque infermiers et pourquoi pas appelé des médecins d autre pays comme les chinois ou de l europe de l easte,ils sont très compétitifs,hummaniste et moins coûteux,d autre part il faut mettre une fin a cette mafia des pharmaciens qui veulent voler l argent de ce pp pauvre et pourquoi pas non crée des pharmacies de l etat,encore bonne chance pour le bien de ce pp qu' a beaucoup souffert.
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-4
12 - hicham الثلاثاء 23 يناير 2018 - 21:27
منذ لاستقلال المغرب في لمشاكل صحة و تعليم و لمعاش
مادا سوف تفعلون لا شي
عليكم أن تاخد لخبر من تركيا
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0
13 - hicham الثلاثاء 23 يناير 2018 - 21:29
كل مرة نسمع نفس الوعود من الوزراء الجدد وعندما تنتهي مهامهم يبقى القطاع الصحي مريضا عينا من كثرة الوعود ولا شي يتحقق ونفس الاسطوانة عندما يختبؤون وراء التوجيهات الملك وان القطاع تحت اهتمام ورعاية ملكية .
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4
14 - ملاحظة الثلاثاء 23 يناير 2018 - 21:33
أكيد أن الاستشارة مع سي الوردي زميلك في الحزب و بصفة دائمة قد تساعدك يا سيدي على تجاوز بعض الصعوبات التي يعاني منها القطاع.
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0
15 - FAHMI الثلاثاء 23 يناير 2018 - 21:34
C'EST LE MEME DISCOURS DE TOUT RESPONSABLE AVANT LA PRISE DE FONCTION CAR IL IGNORE AU DEPART TOUT CE QUI SE PASSE DANS LE MINISTERE
L'ESSENTIEL C'EST QUE NOTRE MINISTRE DOIT SAVOIR QUE DESORMAIS LA FONCTION EST LIEE A LA RESPONSABILISATION
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0
16 - مواطن الثلاثاء 23 يناير 2018 - 21:46
على الوزير تحمل مسؤوليته كاملة في محاولة إصلاح هذا القطاع الحساس سواء في شقه العمومي أو الخاص ، وذلك بسد الثغرات القانونية إذ مثلا كيف يعقل أن يشتغل الممرضون حاليا دون قانون منظم يوضح لهم ما لهم وما عليهم ؟! الممرض يا سادة يعمل بقانون يرجع لسنة 1960 يمنع عليه قانونا قياس الضغط الدموي كأبسط مثال ، فما أدراك بخياطة جروح المرضى ووضع الجبيرة ، لكن في الواقع يضطر الممرض للقيام بكل هاته الأعمال وغيرها خدمة للمواطن ولتغطية الخصاص في الأطباء بالرغم من غياب أي حماية قانونية له.
كما يعاني العاملون عامة في مستشفيات المملكة من ظروف عمل مزرية نتيجة نقص العامل البشري والتستر على الموظفين الأشباح من كل الفئات وخصوصا منهم الأطباء الاختصاصيون.
أما في القطاع الخاص فحدث ولا حرج ! فاتورات خيالية وكذا ما يعرف بالنوار يرغم المرضى على آدائها للمصحات الخاصة ضدا في كل المساطر القانونية المعمول بها وذلك في غياب أية مراقبة لهاته المصحات .
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10
17 - امين الثلاثاء 23 يناير 2018 - 22:29
في الحقيقة وانا اقرأ التعليقات تبين لي جليا ان لا يزال الشعب في سباته فبدل مناقشة المشكل الحقيقي الكل يتكلم عن الصورة النمطية القديمة التي تم ترسيخها في عقول شعب مقهور مغلوب على امره ، الحمد لله الكفاءات موجودة والرشوة هي حالات قليلة الجيل الجديد من الممرضين والاطباء يتمتعون باخلاق عالية المشكل الحقيقي هو المزانية الهزيلة التي لا تمثل سوى 5% من مزانية الدولة في حين الدول الجارة تصل الى 12% اذن الدولة لا تهتم بصحة المواطن وتضحك عليه حين تصور له الاشكال في الممرض والطبيب لو كانت الميزانسة محترمة لتم تشغيل العدد الكافي من الاطباء والممرضين وتجهيز المستشفيات باحسن المعدات وبعد ذلك يمكن محاسبة المقصر ليس ان تترك الاطر الصحية تعاني من الخصاص والمواطن من الازدحام ومعدات مهترئة لا تصلح لعلاج الحيوان2
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11
18 - Yaakoubi الثلاثاء 23 يناير 2018 - 22:40
لاصلاح قطاع الصحة وجب تنحية المسؤولين الفاسدين داخل القطاء بالبدء من الادارة المركزية والمدراء الجهويين ومدراء المستشفيات الذين اغتنو على حساب صحة المريض وتفعيل سياسة من اين لك هدا
وتشجيع الطاقات وحمايتها من لوبيات الفساد
ما ينتظرك السيد الوزير الشيء الكثير ومن اراد ينظف الرد عليه ان يبء من فوق
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6
19 - Abdelmonaim الثلاثاء 23 يناير 2018 - 23:37
Il n'a même pas une idée sur l'état des lieux, comment on peut s'attendre à la mise à niveau
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0
20 - مغربي الثلاثاء 23 يناير 2018 - 23:52
الله يجيب الشفا للمستشفيات والمستوصفات وحتى للكلينيكات"مصاصي الجيوب" مادامت المؤسسات الصحية مريضة وتحتاج إلى علاج ،فحال المريض سيكون بدون أمل يامعالي الصحة.
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2
21 - khalio الأربعاء 24 يناير 2018 - 00:56
مكاينش بحال الوردي الله يعمر ليه دارحيت معمر شي وزير فكر ينقص من دواء
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-1
22 - ممرض الأربعاء 24 يناير 2018 - 01:37
توفيت نتيجة اهمال الممرضين...واقيلا حتى الناس اللي رابت عليهم المناجم والناس اللي ماتت في سبيل لقمة العيش رحهم الله واقيلا حتى هما الممرض هو السبب.وليتو واحد الوقيتة غير كاتخربقوا.اللي وقعات راه الممرض السبب.فاش كايمرض بنادم بالقبض وكاتسولو شحال هادي ونتا هاكا ويجاوبك ب "هادي كثر من 15يوم" (بعض حالات المرضى الذين رايتهم) ويلاه تايتفكر راسو بلي حالتو حرجة ملي دازت ديك المدة ويجري ويفوت الفوت ويتوفى فالمستشفى بعد استعصاء انعاشه ويجي بنادم يقولك اهمال الممرضين.يهديكم الله بنادم تايمرض تايمشي يتعالج ماشي يجلس حتى يولي في حالة خطر عاد تجاراو معاه.
وفوتوا عليكم الممرض راه هو براسو مريض بكثرة العقبات والاكراهات والضغط النفسي عليه ويحاول مع ذلك يشد الخاطر واخا بعض المرتفقين يستفزونه وأنا أعيش هذه الاحداث في معظم الوقت.
وشكرا
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