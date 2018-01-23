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كُتّاب وآراء
امرأة "عدل" في المغرب
الثلاثاء 23 يناير 2018 - 20:28
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - عزالدين القلعي الثلاثاء 23 يناير 2018 - 22:25
ما المانع من ولوج المراة خطة العدالة؟؟
كيف للمراة ان تلج القضاء ولا تلج مهنة العدول ؟؟؟اليس المغرب بلد تحكمه قوانين ؟؟الم ينص دستور المملكة المغربية على مقاربة النوع الاجتماعي ؟؟؟
كيف للمراة ان تلج القضاء ولا تلج مهنة العدول ؟؟؟اليس المغرب بلد تحكمه قوانين ؟؟الم ينص دستور المملكة المغربية على مقاربة النوع الاجتماعي ؟؟؟
تعليق غير لائق
-13
2 - علي بابا الثلاثاء 23 يناير 2018 - 22:40
بسم الله الرحمان الرحيم ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى) سورة البقرة ، حلل وناقش
3 - najib usa الثلاثاء 23 يناير 2018 - 22:47
عندنا دستور الكون القرآن و السنة النبوية وجتهادات المذاهب والعلماء كيف نتطاول على هذه المراجع والكل ينادي بمبتغاه. ينادون بالمساواة بين الرجل و المرأة و يحتجون بالبطالة وما إلى ذالك و الأصل في هذا كله هو فصل الدين عن الدولة تدريجيا لإرضاء خصوم الإسلام والله أعلى وأعلم.
4 - شوف تشوف الثلاثاء 23 يناير 2018 - 23:44
أمة تأخذ دينها من مفسري الأحلام هي قطعا أمة نائمة
5 - من أوروبا الأربعاء 24 يناير 2018 - 00:16
المغرب لا يعمل بالقرآن الكريم و الشريعة و خير دليل أنني أعدت الزواج في القنصلية لأنني لما تزوجت كان عندي شاهد ذكر و شاهدتان أنثى كما جاء في سورة البقرة لكن بعد 3سنوات لما كنت أريد تسجيل طفلتي في الحالة المدنية ندموني المغاربة في القنصلية فأعدت الزواج مع زوجتي و بنتي الرضيعة حاضرة و شاهد ذكر و قالهالي العادل بفمه القانون قانون و القرآن حاجة أخرى و تجيو دابا تقولي عادل مرأة هذه العادلة لما تكون في الحيض أو نفساء ستحرر العقود و الله تخربيق و الهماج المغرب رقم 1 عالميا
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