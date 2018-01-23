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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | امرأة "عدل" في المغرب

امرأة "عدل" في المغرب

الثلاثاء 23 يناير 2018 - 20:28

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عزالدين القلعي الثلاثاء 23 يناير 2018 - 22:25
ما المانع من ولوج المراة خطة العدالة؟؟
كيف للمراة ان تلج القضاء ولا تلج مهنة العدول ؟؟؟اليس المغرب بلد تحكمه قوانين ؟؟الم ينص دستور المملكة المغربية على مقاربة النوع الاجتماعي ؟؟؟
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-13
2 - علي بابا الثلاثاء 23 يناير 2018 - 22:40
بسم الله الرحمان الرحيم ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى) سورة البقرة ، حلل وناقش
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38
3 - najib usa الثلاثاء 23 يناير 2018 - 22:47
عندنا دستور الكون القرآن و السنة النبوية وجتهادات المذاهب والعلماء كيف نتطاول على هذه المراجع والكل ينادي بمبتغاه. ينادون بالمساواة بين الرجل و المرأة و يحتجون بالبطالة وما إلى ذالك و الأصل في هذا كله هو فصل الدين عن الدولة تدريجيا لإرضاء خصوم الإسلام والله أعلى وأعلم.
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4 - شوف تشوف الثلاثاء 23 يناير 2018 - 23:44
أمة تأخذ دينها من مفسري الأحلام هي قطعا أمة نائمة
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9
5 - من أوروبا الأربعاء 24 يناير 2018 - 00:16
المغرب لا يعمل بالقرآن الكريم و الشريعة و خير دليل أنني أعدت الزواج في القنصلية لأنني لما تزوجت كان عندي شاهد ذكر و شاهدتان أنثى كما جاء في سورة البقرة لكن بعد 3سنوات لما كنت أريد تسجيل طفلتي في الحالة المدنية ندموني المغاربة في القنصلية فأعدت الزواج مع زوجتي و بنتي الرضيعة حاضرة و شاهد ذكر و قالهالي العادل بفمه القانون قانون و القرآن حاجة أخرى و تجيو دابا تقولي عادل مرأة هذه العادلة لما تكون في الحيض أو نفساء ستحرر العقود و الله تخربيق و الهماج المغرب رقم 1 عالميا
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