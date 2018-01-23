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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | محنة عائلة الزاولي

محنة عائلة الزاولي

الثلاثاء 23 يناير 2018 - 19:00

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1 - Ahmed الأربعاء 24 يناير 2018 - 01:17
نظرا لما قدم ابنكم البار المرحوم الزاولي من خدمات رياضية لوطنه خص الدولة تبني لكم شبه قرية لسكن جميع اعضاء العائلة وكدلك تخص لكم منح مالية شهرية بحيث ان لا تقوموا باي عمل سوى الاكل والشرب طوال عمركم.
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