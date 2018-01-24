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كُتّاب وآراء
سبب وفاة الصحافية العدلوني
الأربعاء 24 يناير 2018 - 17:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
1 - عايدة الأربعاء 24 يناير 2018 - 17:24
الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة والله يصبر والديها عليها إنا لله وإنا إليه راجعون .
2 - أمل الأربعاء 24 يناير 2018 - 17:24
الله يرحمها قدر الله وقضاءه اللهم ارزق ذويها الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون
3 - هشام الأربعاء 24 يناير 2018 - 17:30
إن لله و إن إليه راجعون...يجب أخذ الحيطة و الحذر من كل ما يشتغل بالغاز.
4 - واد زايو الأربعاء 24 يناير 2018 - 17:31
الله يرحمها مسكينة . الله إصبر والديها وأهلها. بالنسبة ل غاز البوتان كنت في المغرب قبل شهر وبسبب الوفيات التي نسمع عنه كثيرا وهو السبب في ذلك فإني حرمته على منزلي رغم أني خصصت له مكان خاص في مرأب كراج السيارة وبعيد.
5 - امينة الأربعاء 24 يناير 2018 - 17:43
رحم الله الفقيدة والهم ذويها الصبر والسلوان
يبقى سؤال مطروح وهو هذه الظاهرة التي اخذنا نسمع عنها كثيرا وهي هذه المسخنات الغازية الني اودت بحياة العديد من الناس والله لغز في الحقيقة لم نعد نفهم شيئا مما يقع في هذا البلد السعيد
يبقى سؤال مطروح وهو هذه الظاهرة التي اخذنا نسمع عنها كثيرا وهي هذه المسخنات الغازية الني اودت بحياة العديد من الناس والله لغز في الحقيقة لم نعد نفهم شيئا مما يقع في هذا البلد السعيد
6 - حلال المشاكل الأربعاء 24 يناير 2018 - 17:44
الله يعز العلم والعلماء .
اما اصحاب الشائعات والخرافات فأقول لهم "الله يهديكم"
...لقد تبين سبب الوفاة على لسان هذه الدكتورة وهو تسمم بسبب غاز أحادي الكربون الذي يقتل نتيجة تركيب السخان الغازي في وسط مغلق.
ونستنتج أن الزوج في بداية حياته المهنية وأنه لا يعيش ترفا ورفاهية وإنما كان هدفه هو الاستقرار رفقة هاته الصحفية الشابة رحمها الله.
ونصيحتي للكل اذا كنت لا تريد فواجع من هذا القبيل فيستحسن تركيب السخان المائي الشمسي فوق السطح لأنه عملي وآمن واقتصادي في نفس الوقت.
ولو كانت كلفته أكثر من 7000 درهم فإنه يشكل إستثمار ناجح على المدى الطويل خصوصا مع الحديث عن تأكيدات في الزيادة في سعر غاز البوطان
اما اصحاب الشائعات والخرافات فأقول لهم "الله يهديكم"
...لقد تبين سبب الوفاة على لسان هذه الدكتورة وهو تسمم بسبب غاز أحادي الكربون الذي يقتل نتيجة تركيب السخان الغازي في وسط مغلق.
ونستنتج أن الزوج في بداية حياته المهنية وأنه لا يعيش ترفا ورفاهية وإنما كان هدفه هو الاستقرار رفقة هاته الصحفية الشابة رحمها الله.
ونصيحتي للكل اذا كنت لا تريد فواجع من هذا القبيل فيستحسن تركيب السخان المائي الشمسي فوق السطح لأنه عملي وآمن واقتصادي في نفس الوقت.
ولو كانت كلفته أكثر من 7000 درهم فإنه يشكل إستثمار ناجح على المدى الطويل خصوصا مع الحديث عن تأكيدات في الزيادة في سعر غاز البوطان
7 - المصطفي الأربعاء 24 يناير 2018 - 17:45
كثير من المغاربة يموتون بسبب غاز البوطان يجب حذفه تماما و استخدام الكهرباء في تسخين الماء و ان كانت كلفة مرتغا نسبيا ولكن السلامة لا ثمن لها .رحم الله الفقيدة.
8 - hamid الأربعاء 24 يناير 2018 - 17:46
الرجاء من الجميع شراء جهاز صغير يعلق في السقف أو الحائط عبارة عن منبه co ثمنه رخيص لكنه فعال حتى لا تتعرض للاختناق عند استعمال المسخنات الغازية
9 - NOUMRI الأربعاء 24 يناير 2018 - 17:47
أشكر جريدة هيسبريس على نشرها هدا الفيديو الدي أوضحت فيه الدكتورة مشكورة سبب وفاة المرحومة و هي الوفاة الناتجة عن إختناق بالغاز لهدا أقول مرة أخرى للصحافة الصفراء و قنوات السفاهة و التفاهة في مواقع التواصل الإجتماعي و خاصة موقع يوتيوب التي تسترزق على مأسي خلق الله و نشر الإشاعة أغلقوا أفواهكم و أقلامكم السوداء و دعوا العائلة و شأنها و المرحومة ترقد في سلام
10 - البومبيست الأربعاء 24 يناير 2018 - 17:47
انا لله وانا اليه راجعون ..
تغمد الله الفقيدة رحمته الواسعة واسكنها فسيح جنانه .. والهم ذويها الصبر والسلوان ..
وانا لله وانا اليه راجعون
تغمد الله الفقيدة رحمته الواسعة واسكنها فسيح جنانه .. والهم ذويها الصبر والسلوان ..
وانا لله وانا اليه راجعون
11 - تمغربيت الأربعاء 24 يناير 2018 - 17:48
الموت قريب مننا أكثر مما نتوقع الحياة قصيرة جدا.. والله يحسن خاتمتنا والله يثبتنا علي دين وشهادة...
12 - ahmed الأربعاء 24 يناير 2018 - 18:08
Il faut que les autorité compétente de la ville interdit l'utilisation et installation des réchaud de douche dans les maisons.
13 - عبدالله الأربعاء 24 يناير 2018 - 18:13
في المغرب حرام تكون لاباس عليك او حرام تكون زوين او عاطي على العين.
الله يستر اعطيوهاليك بعينييهم بحال الصاروخ الباليستي الذي يبلغ قارات العالم او ما يعاودوهاش.
الله يرحمها مسكينة او يصبر واليديها وعاءلتها وزوجها ويجعلها من اصحاب الجنة انشاء الله.
اش داني لشي عرس او هايلالا ، تا يكلو ويشربو او يهدرو فيك درتي مزيان او خايب او ديما يلقاو شي حاجة ديال النميمة الله يستر ، سير دوز عطلة مع زوجتك في اسبانيا او كربيك لا عين شافت لا قلب وجع ولا صاروخ باليستي.
مادير خير ما يطرأ باس .
الله يستر اعطيوهاليك بعينييهم بحال الصاروخ الباليستي الذي يبلغ قارات العالم او ما يعاودوهاش.
الله يرحمها مسكينة او يصبر واليديها وعاءلتها وزوجها ويجعلها من اصحاب الجنة انشاء الله.
اش داني لشي عرس او هايلالا ، تا يكلو ويشربو او يهدرو فيك درتي مزيان او خايب او ديما يلقاو شي حاجة ديال النميمة الله يستر ، سير دوز عطلة مع زوجتك في اسبانيا او كربيك لا عين شافت لا قلب وجع ولا صاروخ باليستي.
مادير خير ما يطرأ باس .
14 - عادل الأربعاء 24 يناير 2018 - 18:32
معلوم أن نسبة الأكسجين في الجو هي 21% وليكون هناك إحتراق كامل لابد من الأكسجين و غاز البوطان لكن عند وجود وسط مغلق تنقضي هاته النسبة من الأكسجين ليتحول الإحتراق الكامل إلى إحتراق غير كامل بمعنى أن غاز البوطان يحترق بإندماج مع ثنائي أكسيد الكاربون لينتج عن هذا الإحتراق غاز يسمى أوحادي أكسيد الكاربون و هو غاز قاتل لا رائحة ولا لون له بعكس غاز البوطان الذي له رائحة و غير قاتل...
15 - مسلمة الأربعاء 24 يناير 2018 - 18:39
انا لله وانا اليه راجعون
تكتب هكذا
الله يرحمها ويوسع عليها ويسكنها الفردوس الاعلى برحمته واموات المسلمين
تكتب هكذا
الله يرحمها ويوسع عليها ويسكنها الفردوس الاعلى برحمته واموات المسلمين
16 - jamal الأربعاء 24 يناير 2018 - 18:57
rahmato llahi 3alayha. ..pour ce qui concerne que ça soit intérieur ou extérieur ça change rien. .c'est toujours dangereux car le gaz peut se mélanger avec l'eau chauffage à gaz ça prend de l'entretien et vérification chaque 6 mois max
17 - مواطن الأربعاء 24 يناير 2018 - 19:43
نصيحة فقط : ملي تركب السخان ديرليه واحد لحفيرة نلباطيوا ديال الدار ولا دلعيمارة
ومن لحفرة لأعلى السخان، دير الربط بواحد تييو غليظ كايتباع ديال الألومنيوم باش يلقى السخان الأكسجين الكافي للاحتراق، عوض ما يستهلك الأكسجين للي كاين ف الدار فتكون النتيجة الاختناق بأحادي أكسيد الكربون القاتل،
ومن لحفرة لأعلى السخان، دير الربط بواحد تييو غليظ كايتباع ديال الألومنيوم باش يلقى السخان الأكسجين الكافي للاحتراق، عوض ما يستهلك الأكسجين للي كاين ف الدار فتكون النتيجة الاختناق بأحادي أكسيد الكربون القاتل،
18 - FARHAT الأربعاء 24 يناير 2018 - 19:44
ان لله وان اليه راجعون تغمض الله الفقيدة بواسع رحمته ورزق ذويها الصبر والسلوان
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