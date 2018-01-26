24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5607:2512:4515:3217:5719:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. القضاء يدين رئيس مجلس جماعي بالحبس النافذ (5.00)

  2. المغرب يتموقع في أجهزة الاتحاد الإفريقي بدخول مجلس السلم والأمن (5.00)

  3. موجة برد تجمد "مغاربة المرتفعات" و"الأرصاد الجوية" توصي بالحذر (5.00)

  4. خطيب الجمعة يستحضر ميزات المؤمنين أمام الملك (5.00)

  5. هزائم "إخوان العثماني" في الجزئيات .. هل تآكلت شعبية "البيجيدي"؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الإسلاموفوبيا في كيبيك

الإسلاموفوبيا في كيبيك

الجمعة 26 يناير 2018 - 23:50

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Fareed السبت 27 يناير 2018 - 08:07
لا وجود للإسلاموفوبيا. المشكل يكمن في متطرفين و متزمتين يذهبون للعيش في الدول المتقدمة و لا يريدون الاندماج و التطور. الفكر الاخواني دمر العالم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.