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كُتّاب وآراء
الإسلاموفوبيا في كيبيك
الجمعة 26 يناير 2018 - 23:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Fareed السبت 27 يناير 2018 - 08:07
لا وجود للإسلاموفوبيا. المشكل يكمن في متطرفين و متزمتين يذهبون للعيش في الدول المتقدمة و لا يريدون الاندماج و التطور. الفكر الاخواني دمر العالم.
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