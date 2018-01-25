افتتاح السنة القضائية

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كُتّاب وآراء
افتتاح السنة القضائية
الخميس 25 يناير 2018 - 18:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - مواطن الخميس 25 يناير 2018 - 18:36
القضاء = العدالة والانصاف، العدل هو اساس الحكم
والقضاء على الفساد الذي ينخر كل المحاكم.
اذا سادت العدالة صلح المجتمع وشق طريقه نحو الازدهار والرقي. الاسراع في ايجاد قوانين آنية تتماشى مع الوقت الحاضر والاستغناء عن القوانين التي سنها الاستعمار. تعجيل المساطر وادماج الشباب للتماشي مع متطلبات العصر.
والقضاء على الفساد الذي ينخر كل المحاكم.
اذا سادت العدالة صلح المجتمع وشق طريقه نحو الازدهار والرقي. الاسراع في ايجاد قوانين آنية تتماشى مع الوقت الحاضر والاستغناء عن القوانين التي سنها الاستعمار. تعجيل المساطر وادماج الشباب للتماشي مع متطلبات العصر.
2 - عربة الخميس 25 يناير 2018 - 18:42
نريد تطبيق القانون على كل المواطنين بلا استثناء وأن يسن قوانين جديدة قاسية ومهينة لكل المفسدين حتى تزدهر البلاد وتتقدم.
3 - Lamya الخميس 25 يناير 2018 - 18:46
استقلالية القضاء خطوة مهمة و حدث تاريخي في المغرب و يبشر بالخير و انا متفائلة جدا بهذا. انا اصلا انسانة متفائلة جدا في حياتي كلها.
يا استاذة هذه تجربة اولى من نوعها و صعبة و لكن يجب ان الانسان متفائلا و يتوكل على الله و يستفيد من الاخطاء التي يرتكبها و يصححها و قبل ان يخرج الانسان الى العمل يقول: بسم الله و توكلنا على الله و لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. و التفكر بان الله هو الحي القيوم و الحكم العدل يهدي للتي هي اقوم.
يا استاذة هذه تجربة اولى من نوعها و صعبة و لكن يجب ان الانسان متفائلا و يتوكل على الله و يستفيد من الاخطاء التي يرتكبها و يصححها و قبل ان يخرج الانسان الى العمل يقول: بسم الله و توكلنا على الله و لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. و التفكر بان الله هو الحي القيوم و الحكم العدل يهدي للتي هي اقوم.
4 - عبدو الخميس 25 يناير 2018 - 20:19
عله حان وقت القضاء الاستباقي .يعني ختم السجلات الادارية العطف والترقيم من لدن المحاكم .والضرب على الاصابع : اصحاب البعثرة والمفهوم العروبي للاداء الاداري .لكون العدل اساس الملك .اما اقامة العدل فليس لها بد من تنفيذ المقضى به بعد ساعة او ساعتين ...
ولدى ضياع الحق ،الحق برد الاعتبار لمن سلب منه .والسلام ،والسلام ،والسلام...وللقضاء الان واسع النظر ...
ولدى ضياع الحق ،الحق برد الاعتبار لمن سلب منه .والسلام ،والسلام ،والسلام...وللقضاء الان واسع النظر ...
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