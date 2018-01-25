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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | سلاليات والحق في الأرض

سلاليات والحق في الأرض

الخميس 25 يناير 2018 - 19:25

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1 - !I hob ha الخميس 25 يناير 2018 - 20:10
شي واحد يشرحلي شنو هُن السلاليات؟ وأين يتكاثرن ؟ ومن أين بزغو؟

الله يجازيكم بخير.
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2 - ديموقراطي الخميس 25 يناير 2018 - 20:39
على الدولة ان تخرج قانون رسمي يتضمن حقوق النساء في اراضي الجمع وتقنينها بشهادة الاراثة .كما يجب تعميم الاستفاذة من هذه الحقوق في جميع مدن قرى حواضر المغرب بدون استثناء.(مواطن من تاهلة )والسلام
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