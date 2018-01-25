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هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. ما رأي عبد السلام ياسين في التعليم تعميما ووظيفة وتمويلا؟ (5.00)

  2. مشروع عويطة الرياضي (5.00)

  3. مصدر حكومي ينفي عودة المفاوضات المباشرة بين المغرب والبوليساريو (5.00)

  4. حقوقيون يدعون إلى النهوض بنظام الكفالة لصد التخلي عن الأطفال‎ (5.00)

  5. الجنرال هرمو يُواصل سياسة "الأيادي النظيفة" بإعفاءات وتعيينات (5.00)

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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | وقفة دعم عائلة الزاولي

وقفة دعم عائلة الزاولي

الخميس 25 يناير 2018 - 22:14

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