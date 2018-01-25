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كُتّاب وآراء
العثماني والكلام بالأمازيغية
الخميس 25 يناير 2018 - 22:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
1 - omar01 الخميس 25 يناير 2018 - 22:51
هادشي فاش حادق . حنا الشلوح مكيمتنلاش واحد باع الماتش فابور ماعندوش كاريزمة او شخصية رئيس الحكومة كون غي خل راسو بعيد عن السياسة أو صحابها...
2 - roméo الخميس 25 يناير 2018 - 23:02
قضيتيها لينا تتهضر بالأمازيغية، وهضر حتى بالشينوية غير دير لبنا شي حاجة فيها الربح. انتا وقيلا كفس من اللي فاتو كلهم. غضرب للتعليم تلافا وغتزيد في البوطا والسكر والدقيق، وغادي تحكم على أغلبية الشعب بالمجاعة..
3 - مصطفى الخميس 25 يناير 2018 - 23:06
ها هدر بغيناك ها تهدر .عارفينك ما الدير والو..
4 - Me again الخميس 25 يناير 2018 - 23:11
واخا!
واخا!
واخا!
اداة تعجب بالامازيغية لها معاني كثيرة حسب ترتيبها و السياق التي جاءت فيه.
Ok, Okey!
رءيس الحكومة وحل و معرفاش آش فيقول! تورط! لكن الملامح و التعامل ديالوا كيظهر انه عليه ضغوطات نفسيه كبيرة و الذي هو طبيب نفساني!
من وصل لمنصب في المغرب يدل انه تورط! هذا نصيب كل من يلهف عن المناصب و الكراسي!
واخا!
واخا!
اداة تعجب بالامازيغية لها معاني كثيرة حسب ترتيبها و السياق التي جاءت فيه.
Ok, Okey!
رءيس الحكومة وحل و معرفاش آش فيقول! تورط! لكن الملامح و التعامل ديالوا كيظهر انه عليه ضغوطات نفسيه كبيرة و الذي هو طبيب نفساني!
من وصل لمنصب في المغرب يدل انه تورط! هذا نصيب كل من يلهف عن المناصب و الكراسي!
5 - mohamed الخميس 25 يناير 2018 - 23:19
في العقود الماضية كنا نقول فواسة النفوذ و سواسة النقود اما الآن فنقول سواسة النفوذ و النقود .. اغراس اغراس .. تحية كبيرة لسواسة الجد و العمل و الصبر حتى تتحقق الغايات و الاهداف
تعليق غير لائق
-40
6 - يونس الرباطي الخميس 25 يناير 2018 - 23:21
واّول وزير حكومة كا يتعين بدون انتخاب من قٍبل الشعب
7 - الكلام المرصع الخميس 25 يناير 2018 - 23:29
الكلام الذي على العثماني التحدث به هو الفقر بالارياف والمرتفعات المحاصرة للساكنة بالثلوج الكلام الذي يليق به هوحمالات الحطب بالأطلس وحمالات باب سبتة الكلام الذي يليق به ليس تعاقد الممرضين والاستخفاف بأرواح المواطنين وعدم مجانية التعليم الكلام أيضا عن المعنفين بدواري الكرعة والكرة والمعطلين في كل مكان الكلام الذي يليق به هو الحوار الجاد مع الشغيلة الإدارة التي أحدثت بلوكاج صامت بكل المرافق والإدارات أما السياسة اللغوية في البلد فهي أعمق بعمق الدولة العميقة التي لا ترغب إلا في من يتقن لغتها وكلامها الموزون والمقفى
8 - مول نعناع الخميس 25 يناير 2018 - 23:31
أول رئيس حكومة في تاريخ المغرب فيه مرض انفصام الشخصية !!!
9 - افران الاطلس المتوسط الخميس 25 يناير 2018 - 23:31
اودي تكلموا بالامازيغية او بالعربية ليس هذا الاشكال . وليس هو الاهم والمطلوب هو كيفية تسيير بلادنا لما هو احسن اقتصاديا و تنمويا هذا هو الاهم.
si non la langue arabe ça nous amènera nul part comme dit le proverbe marocain de la rue (hadha Tanger) et pour la langue tamazighte c'est pire encore tout cela freine le development de notre pays manant place à la technologie et langue vivante international (l'anglais ) et autres
si non la langue arabe ça nous amènera nul part comme dit le proverbe marocain de la rue (hadha Tanger) et pour la langue tamazighte c'est pire encore tout cela freine le development de notre pays manant place à la technologie et langue vivante international (l'anglais ) et autres
10 - HICHAM الخميس 25 يناير 2018 - 23:33
اخلع من على وجهك هذه الابتسامة البلهاء
راك زعما بسيـــــــكيـــــــــاططرررر
أؤ بلاااااممممـــا تبسيكرا علينــــــا
راح حنا نــــاس أو فلعز ديال لعرب تربينـــا أو منـــو جيــنا
راك زعما بسيـــــــكيـــــــــاططرررر
أؤ بلاااااممممـــا تبسيكرا علينــــــا
راح حنا نــــاس أو فلعز ديال لعرب تربينـــا أو منـــو جيــنا
تعليق غير لائق
-18
11 - سعيد رقم واحد الخميس 25 يناير 2018 - 23:44
كاتب عام وزارة التربية الوطنية يتقدم الصفوف ام وزيره ويسمح لنفسه بمخاطبة رئيس الحكومة في حضور رئيسه.
هاد وزير التعليم الجديد سيبتلع الصمدي بمجرد يطير الدهشة. انتظروا
هاد وزير التعليم الجديد سيبتلع الصمدي بمجرد يطير الدهشة. انتظروا
12 - انا ييس والو . الخميس 25 يناير 2018 - 23:50
ما سمعت والو . التصريح كان بالدارجة والجميع ابتسم مع كل تحياتي اذا ما تحذثتم يا سيادة الرئيس فسيكون الكلام بالتشلحيت وليس كما تدعون . وبه الاعلام .
13 - الابارتايدالقبليةمغربية الجمعة 26 يناير 2018 - 00:11
حكومة نظام الابارتايد بجنوب افريقيا كان اعضاعها ينحدرون من عرقيات متنوعة أما حكومة المغرب بعد ازاحة بنكيران فقد أصبحت 100 % عرقية بربرية تأكد أن اسطوانة التنوع الثقافي والعرقي سلاح يستخدمه اللوبي الفرانكوبربري لخدمة لعلمنةالمغاربة فإذا ما رغب شخص بتسمية ابنه أدوغان مثلا حكم عليه بالسجن لحساسيات سياسية
الابارتايدالقبليةمغربية
الابارتايدالقبليةمغربية
تعليق غير لائق
-18
14 - نعم وي اوهو الجمعة 26 يناير 2018 - 00:50
مسكين ما خداش الفانيد راه بان ليا غير شوية الله يكن فالعون باقي مخلوع خاص 5سنين بش تحايد منو
15 - التافراوتي الجمعة 26 يناير 2018 - 01:06
أمازيغي تافراوتي و طبيب نفساني
عاشت تافراوت أرض المرابطون و الرجال
عاشت تافراوت أرض المرابطون و الرجال
16 - مول الزعتر الجمعة 26 يناير 2018 - 02:50
و تا دوي حتى بالبرطقيزية... كون غير سبع و كولني !
17 - مصطفى الجمعة 26 يناير 2018 - 02:53
صافي تبارك الله على زين الضحكات .
واحد غادي به الواد وهو كيضحك يعتقد انه راكب. ههههههه
واحد غادي به الواد وهو كيضحك يعتقد انه راكب. ههههههه
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