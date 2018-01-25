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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | قتلى من عائلة واحدة بتطوان

قتلى من عائلة واحدة بتطوان

الخميس 25 يناير 2018 - 23:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - هشام الجمعة 26 يناير 2018 - 00:10
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم...إن لله و إن إليه راجعون."بدون تعليق".
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33
2 - عاجل الجمعة 26 يناير 2018 - 00:16
انه الفصام/الشيزوفرينيا يا حكام المغرب،هناك الالاف من المغاربة المصابون بهذا المرض النفسي الخطير ،ماذا أعددت لهم يا الوزير الاول العثماني الطبيب النفسي؟؟؟؟؟؟
بنا انك طبيب نفسي ووزير اول تتحمل مسؤولية وفاة افراد تلك العائلة.
المرض +الفقر+نظام فاسد=الموت
مرضى الفصام قنابلة موقوتة لايعلم اي احد متى ستنفجر......
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32
3 - حزينة الجمعة 26 يناير 2018 - 00:44
هذشي كل سبابو المخدرات والقرقوبي يا ما تعرضت لضرب ومحاولة القتل من طرف خويا الله يسامحوا ويهديه وخا ربي سهل عليا وتزوجت وخرجت من المغرب لكن كل ما كنشوف شي مصيبة كيف هكا كيفكرني بالماضي الله يرحمهم
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49
4 - APOPIS RIFI الجمعة 26 يناير 2018 - 02:57
لا حولة ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون,سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده ,بدون تعليق وماعندي مانقول
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9
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