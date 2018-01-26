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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مومو وشعار المونديال

مومو وشعار المونديال

الجمعة 26 يناير 2018 - 19:45

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1 - no politic no cry الجمعة 26 يناير 2018 - 20:44
Logo صايبوا ماكتب إنجليزي ب 16 مليون. علاش مايصيبوش شاب مغربي وياخد غير 2 مليون ؟
أو إعملوا مسابقة لشباب المغربي ولصنع أحسن Logo إياخد 16 مليون ! علاش ماعندكمش التيقة فالشباب المغربي.
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