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كُتّاب وآراء
فنان سوري: أعشق المغرب
الجمعة 26 يناير 2018 - 16:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - جووووووووووووويل الجمعة 26 يناير 2018 - 16:55
اسمحوا لي ادا قلت شياء لا يناسب.
اعرف بعض السورين فالخارج ادا قال شياء فهو يجامل فقط اما فالداخل القلب يقول ادا كنت المغرب فلا تستغرب
اعرف بعض السورين فالخارج ادا قال شياء فهو يجامل فقط اما فالداخل القلب يقول ادا كنت المغرب فلا تستغرب
2 - الرباطي الجمعة 26 يناير 2018 - 16:55
مرحبا بك في وطنك الثاني... نتمنى لكم النجاح في مسيرتكم الفنية.
تعليق غير لائق
-23
3 - امازيغ الجمعة 26 يناير 2018 - 17:23
ادا استفاد ما يسمى بالشاب خالد (اي شباب ) من جنسية وفيلا وهدايا اخرى هو وغيره . فلمادا لا يجرب هدا الشخص حضه . من يدري ربما بشيء من الثمثيل يستطيع ان يحصل على فيلا في عين الدياب و رصيد سمين . حظ سعيد ادا .
4 - ام محفوظ الجمعة 26 يناير 2018 - 17:44
مرحبا بك في بلدك الثاني .. و شكرا لك اد اخترت المغرب للجوء اليه واتمنى من الله ان يعود الاستقرار و الامن و الأمان ليلدكم و يجمع شملكم يارب
5 - A AMSTERDAM الجمعة 26 يناير 2018 - 17:58
اتفق مع رقم 1,والله رهم هنا بهولندا كلاجيئين ولكن حالتهم ولباسهم الواعر غير المريك اسيدي واخر موديل ديال الهاتف واسبادرين ديال الفريع €200 لفوق الجاكيط ديال €700 لفوق والله الا حالتهم كنتعجب فيهم كنشك فراسي واش حنا لي لاجيئين واقيلا¡¡¡ مناش هادشي الله واعلم راه ماكيخدموش اوكيفاش¿¿¿
6 - TAGADAT الجمعة 26 يناير 2018 - 18:05
SVP rester chez vous,on a pas besoin des problemes de moyen oriont plus les marocains ne sont plus naife de croire votre demagogie,le maroc est pour ces enfants seulement.
7 - kjkjkjkj الجمعة 26 يناير 2018 - 18:10
رغم معرفتي الجد ضئيلة بهذا الفنان الا اني كنأكد انه فهلا يحب و يعشق المغرب من قلبه هذا الي اتضخ لي شخصيا، لانه سافر لاماكن كثيرة عريية و غير عربية لكن حب المغرب و استقر فيه وهو يحترم المغاربة بزاف و هو عموما انسان محترم و له صوت قوي و جميل اتمنى له النجاح و التألق.
8 - abdousoussi الجمعة 26 يناير 2018 - 18:19
مرحبا بك في بلدك الثاني .. و شكرا لك اد اخترت المغرب للجوء اليه واتمنى من الله ان يعود الاستقرار و الامن و الأمان ليلدكم و يجمع شملكم يارب
9 - Said الجمعة 26 يناير 2018 - 19:53
تحية لك أخي ، متمنياتي لك بالتوفيق ، ومرحباً بك بين اخوانك ، أنت في بلدك الثاني
10 - Taha al Marribi الجمعة 26 يناير 2018 - 20:14
مرحبا بك في بلدك الثاني . المغرب له صدر واسع للجميع
وشكرا لهسبريس
وشكرا لهسبريس
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