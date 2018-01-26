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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | فنان سوري: أعشق المغرب

فنان سوري: أعشق المغرب

الجمعة 26 يناير 2018 - 16:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - جووووووووووووويل الجمعة 26 يناير 2018 - 16:55
اسمحوا لي ادا قلت شياء لا يناسب.
اعرف بعض السورين فالخارج ادا قال شياء فهو يجامل فقط اما فالداخل القلب يقول ادا كنت المغرب فلا تستغرب
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28
2 - الرباطي الجمعة 26 يناير 2018 - 16:55
مرحبا بك في وطنك الثاني... نتمنى لكم النجاح في مسيرتكم الفنية.
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-23
3 - امازيغ الجمعة 26 يناير 2018 - 17:23
ادا استفاد ما يسمى بالشاب خالد (اي شباب ) من جنسية وفيلا وهدايا اخرى هو وغيره . فلمادا لا يجرب هدا الشخص حضه . من يدري ربما بشيء من الثمثيل يستطيع ان يحصل على فيلا في عين الدياب و رصيد سمين . حظ سعيد ادا .
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19
4 - ام محفوظ الجمعة 26 يناير 2018 - 17:44
مرحبا بك في بلدك الثاني .. و شكرا لك اد اخترت المغرب للجوء اليه واتمنى من الله ان يعود الاستقرار و الامن و الأمان ليلدكم و يجمع شملكم يارب
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-9
5 - A AMSTERDAM الجمعة 26 يناير 2018 - 17:58
اتفق مع رقم 1,والله رهم هنا بهولندا كلاجيئين ولكن حالتهم ولباسهم الواعر غير المريك اسيدي واخر موديل ديال الهاتف واسبادرين ديال الفريع €200 لفوق الجاكيط ديال €700 لفوق والله الا حالتهم كنتعجب فيهم كنشك فراسي واش حنا لي لاجيئين واقيلا¡¡¡ مناش هادشي الله واعلم راه ماكيخدموش اوكيفاش¿¿¿
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18
6 - TAGADAT الجمعة 26 يناير 2018 - 18:05
SVP rester chez vous,on a pas besoin des problemes de moyen oriont plus les marocains ne sont plus naife de croire votre demagogie,le maroc est pour ces enfants seulement.
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-2
7 - kjkjkjkj الجمعة 26 يناير 2018 - 18:10
رغم معرفتي الجد ضئيلة بهذا الفنان الا اني كنأكد انه فهلا يحب و يعشق المغرب من قلبه هذا الي اتضخ لي شخصيا، لانه سافر لاماكن كثيرة عريية و غير عربية لكن حب المغرب و استقر فيه وهو يحترم المغاربة بزاف و هو عموما انسان محترم و له صوت قوي و جميل اتمنى له النجاح و التألق.
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-2
8 - abdousoussi الجمعة 26 يناير 2018 - 18:19
مرحبا بك في بلدك الثاني .. و شكرا لك اد اخترت المغرب للجوء اليه واتمنى من الله ان يعود الاستقرار و الامن و الأمان ليلدكم و يجمع شملكم يارب
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-7
9 - Said الجمعة 26 يناير 2018 - 19:53
تحية لك أخي ، متمنياتي لك بالتوفيق ، ومرحباً بك بين اخوانك ، أنت في بلدك الثاني
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-4
10 - Taha al Marribi الجمعة 26 يناير 2018 - 20:14
مرحبا بك في بلدك الثاني . المغرب له صدر واسع للجميع
وشكرا لهسبريس
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-3
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