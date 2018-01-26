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قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تعنيف قائد لبائع متجول
الجمعة 26 يناير 2018 - 19:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (108)
1 - عيب وعار... الجمعة 26 يناير 2018 - 18:27
الى المغاربة شافو هاذ الفيديو ومادارو والو ومنصروش خوهم المفقر والمبهدل والمقتل. فاعرف ان المغاربة ماتت قلوبهم ورضو بالذل والهوان. رحمة الله عليكم يا خردة العالم. الظغاة كثرو والباطل طغى. ننتظر الساعة ولا حول ولا قوة الا بالله
تعليق غير لائق
320
2 - الصحراوي الجمعة 26 يناير 2018 - 18:29
هذا هو مغرب الحريات و الدمقرطة.لا حول ولا قوة إلا بالله.
تعليق غير لائق
218
3 - attention le makhzen الجمعة 26 يناير 2018 - 18:30
le makhzen joue avec le feu :)
attention du retour du bâton
une video no comment ,je hais le maroc de jour en jour la révolution arrive a grande vitesse
attention du retour du bâton
une video no comment ,je hais le maroc de jour en jour la révolution arrive a grande vitesse
4 - omar الجمعة 26 يناير 2018 - 18:36
السلام عليكم أيها الإخوة ..لماذا هذه الأحكام ونقول انه يعنف بائع متجول. ..ان القائد يؤدي عمله و يقوم بواجبه ...كيف لشخص ما أن يسوق حمار وسط الشارع العام و يعرقل حركة المرور و يرمي مخلفات تجارته في الشارع ..و نقول عنه أن معنف..تحية لهذا القاءد .و أعلن تضامني معه ...
تعليق غير لائق
-257
5 - عبدو الجمعة 26 يناير 2018 - 18:37
رجل مسكين كترزق هذ وهو المغرب مسكين معيش وعند الله تختصمون
تعليق غير لائق
159
6 - رشيد الجمعة 26 يناير 2018 - 18:37
ليك يوم يا ظالم شكون ما كنتي الله أقوى قوي إنا لله وإنا إليه راجعون
تعليق غير لائق
140
7 - ولد الشعب الجمعة 26 يناير 2018 - 18:38
بلاد الحgرة والحgارة
طحنونا كاملين فهاد البلاد
طحنونا كاملين فهاد البلاد
8 - خالد الجمعة 26 يناير 2018 - 18:38
كرامة المواطن مصانة من خلال الفيديو شكرا ممثل السلطة.الحوار الحوار .العربة مشات ومحتواها
9 - محمد الجمعة 26 يناير 2018 - 18:40
هؤلاء الباعة المتجولون جلهم تعدى الحدود واصبحت لديهو سلوكات لا تراعي القانون فيجب الانضباط لقوة القانون .الملك العمومي للمواطن وفي خدمة المواطن
تعليق غير لائق
169
10 - الطنجاوي الجمعة 26 يناير 2018 - 18:42
لا حول ولا قوة الا بالله اسي القائد مادا تريدون من هاؤلاء الناس ؟
واش باغينهم يشفروا مبغتوش يكونوا ناس شرفاء ويحصلوا على قوت يومهم من الحلال واش بغينو يمشوا. يشفروا اتقوا الله في الضعفاء فانكم والله محاسبون عنهم يوم القيامة سبحان الله قياد د المغرب كلهم كف كف الا من رحم الله
واش باغينهم يشفروا مبغتوش يكونوا ناس شرفاء ويحصلوا على قوت يومهم من الحلال واش بغينو يمشوا. يشفروا اتقوا الله في الضعفاء فانكم والله محاسبون عنهم يوم القيامة سبحان الله قياد د المغرب كلهم كف كف الا من رحم الله
11 - منصور الجمعة 26 يناير 2018 - 18:42
الفهم الخاطئ لتعليمات وزير الداخلية بحماية رجال السلطة اتناء اداء الواجب ربما فهم القائد ان حمايته من طرف الوزارة هي اطلاق العنان للتكرفيس على المواطنين في الشارع العام بهذا الشكل مهما كان وتلفض به المواطن فيبقى المخطئ هو القائد ومن معه لانه يطبق القانون ويجب ان يكون اول من يحترمه كان يمكن ان يعاقبه بالقانون وليس بشرع اليد
12 - مغترب الجمعة 26 يناير 2018 - 18:45
بغيت غير نعرف واش حنا مازال فعهد الاستعمار اولا خديناه اولا غير كدبوا علينا فالكتب المدرسية. الحمد لله على نعمت المهجر رغم الحنين الى الوطن.
13 - متغرب الجمعة 26 يناير 2018 - 18:45
لا لي عنف ولكن يجب تخليص من هد البعات المتجولين في المدن الحضرية كيف يعقل مثل مدينة دار بالبيضاء يوجد فيها الحمير وا يعرقلون حركة سير
14 - با همو الجمعة 26 يناير 2018 - 18:46
هاد الباعة الجائلين ولاو مشكلة كبيرة جارين بهايمهم ومحتلين الشوارع والأزقة تاركين فضلات الحمير و بولهم أعزكم الله أمام المنازل وحتى بيوت الله لم تسلم من هذه الروائح الكريهة فالشارع ليس بسوق ولا مكان للبيع والشراء سولوا اللي عايش فهاد المحنة مع هاد الباعة حنا منوقفوش لهم قدام رزقهم وهوما ميلوتوش لنا حينا ويمرضو لنا ولادنا يمشيوا للسوق ويبيعوا بحال خوتهم أما الصياح والكلام النابي والرائحة الكريهة فلا أحد يقبلها
15 - عبد ربه الجمعة 26 يناير 2018 - 18:49
بسم الله الرحمان الرحيم.
لا مكان للضعيف في هدا البلد.
لاحول و لا قوة الابالله العضيم.
الدولة بق ليها تسرق عين بين.
لا مكان للضعيف في هدا البلد.
لاحول و لا قوة الابالله العضيم.
الدولة بق ليها تسرق عين بين.
16 - Samir r الجمعة 26 يناير 2018 - 18:49
القائد ،الشيخ. لمقدم. مخزنيه. كاننا ما زلنا في القرون الوسطى.
كرامة المواطن المغربي تمرغ في التراب وفي وضح النهار وامام اعين الناس الى متى؟
الم يكون هناك طريقه اخرى اكثر انسانيه للتعامل مع هذه الحاله ؟
انكم تجاوزتم كل الحدود وكما يعرف الجميع ان للصبر حدود هو الاخر والسلام
كرامة المواطن المغربي تمرغ في التراب وفي وضح النهار وامام اعين الناس الى متى؟
الم يكون هناك طريقه اخرى اكثر انسانيه للتعامل مع هذه الحاله ؟
انكم تجاوزتم كل الحدود وكما يعرف الجميع ان للصبر حدود هو الاخر والسلام
17 - غيور الجمعة 26 يناير 2018 - 18:51
هذا هو المغرب احسن بلاد في العالم اؤبلاد الدموقراطية حسبي الله ونعة الوكيل
18 - Salwa الجمعة 26 يناير 2018 - 18:51
البائع لم ينصع لأوامر رجل السلطة، الواحد جار دابة وسط الزناقي تايوسخ و تي شكل خطر على الناس، كاين السوق هو بغا يربح أكثر و يقترب من الساكنة، وا ينفعك دبا اللباس الأفغاني و التدين الفارغ
19 - wach الجمعة 26 يناير 2018 - 18:51
يوجد في الغرب الموسلمين ولا يوجد الاسلام
ويوجدو في المغرب الاسلام ولا يوجدو الموسلمين
هناك رب يرى كل شيء وهو القادر على كل شيء في كل بلاد العالم توجد وزارة الداخلية لي حماية شعوبها وعند العرب وزاراة داخلية لي ترهيب شعوبها
ويوجدو في المغرب الاسلام ولا يوجدو الموسلمين
هناك رب يرى كل شيء وهو القادر على كل شيء في كل بلاد العالم توجد وزارة الداخلية لي حماية شعوبها وعند العرب وزاراة داخلية لي ترهيب شعوبها
تعليق غير لائق
-11
20 - ديما مغربي الجمعة 26 يناير 2018 - 18:52
كون كان واخد فيدو دنجالة كون قلتو مسلح بمسدس
22 - أم وسيم مغربية الجمعة 26 يناير 2018 - 18:52
السلام عليكم. هذا هو الدي يحصل يوميا تعنيف وتجريد الشعب المغربي المغلوب علي أمره. ويترزق علي الله ولا في مراقب ولا محاسب. الله يمهل ولا يهمل عليهم انشاء الله. شكرا لجريدة الهسبريس.
تعليق غير لائق
-12
23 - ابراهيم الجمعة 26 يناير 2018 - 18:53
إشهار مجاني لحملة تنظيم كأس العالم لكرة القدم
24 - كزاوي الجمعة 26 يناير 2018 - 18:53
اين هوا البديل آش غادي أدي مياكل لولادو ؟ بلاد الحكرة على الضعيف شي نهار اينود لكم الشعب فين تبان سنوات رصاص
25 - المصطفى الجمعة 26 يناير 2018 - 18:53
هذا هو الشطط في استعمال السلطة مع الفقراء الذين يبحثون عن لقمة العيش الحلال.
26 - تمغربيت الجمعة 26 يناير 2018 - 18:53
مهما كان الأمر ليس له الحق في أن يتعدى علي مواطن اهذا هو تطبيق القانون؟؟ هل هناك نص قانوني يقول ان يجب علي رجل سلطة أن يعتدي جسدية علي مواطن؟؟ الي اين توريدون أن تصلوا بهاذا البلد هل تريدون العودة الي سنوات الرصاص؟؟!! هل هذا المغرب الذي نحلم به لا والف لا..يجب عليكم ان تجدوا حل للمشاكل قبل أن تبدأو في تطبيق القانون.. واتمنى من الجميع ان يتضامن مع هذا شخص لأنه انسان قبل كل شيء وكرامته من كرامة المغاربة جميعا..بعض العقليات في المغرب مازالت تعيش في الماضي الوقت تغير وناس تحلم بالعيش بكرامة.. نقولها مرارا التقطوا الرسالة من الشارع المغربي.. وان حصل شي انتم من تتحملون المسؤولية..
27 - riad الجمعة 26 يناير 2018 - 18:54
katbkiw o katchkiw tt le temps et qd un responsable fait son boulot ca se plaint encore... qu est ce qu il devait faire? le laisser bloquer la circulation et laisser mourir le marchand de legumes qui paie des impots...tous ceux qui veulent aider ce gars..qu il partent lui donner de l argent chez lui et arretent de dire qu il faut le laisser faire du commerce illegal .. qd vous voyez l australie a la tele vous dites waw...c waw parce que c bien organise et personne n evolue dans l illegalite
28 - kihkih الجمعة 26 يناير 2018 - 18:54
respecter la loi c'est bien mais le kaid et entrain d'agresser se pauvre pour riens ou moins ils confisque sont l'an est c'est fini dans une payé démocratique le kaid va en prison
29 - كريم الجمعة 26 يناير 2018 - 18:55
يضربه امام الملا الله وحده يعلم ما سيفعل به عندما ياخده الى المقاطعة عندما يفعل رجل سلطة هدا بالمواطن في وقت يكدب فيه المخزن التقارير الدولية عن حقوق الانسان في المغرب ويقول في اعلامه البالي انه مجرد افترائات صدق او لاتصدق ان بعض رجال السلطة حكارة الى ابعد الحدود
30 - ابو مروة الجمعة 26 يناير 2018 - 18:56
اين هو التعنيف لتكلمتوا عليه كون شتو التعنيف لي كيديروا الباعة المتجولون كون هربتوا
31 - 007 الجمعة 26 يناير 2018 - 18:56
لا حول ولا قوة الا بالله.... الى اين .. و الى متى ..؟؟؟
32 - مهاجر الجمعة 26 يناير 2018 - 18:57
والله حتى حشوما على هدا القائد نحن في القرن 21 السيد ضعيف الحالة مضروب مع الزمان وزايدو بالعصا زمن الاستعمار دهب نطالب بتوقيف هادا الشخص القائد il donne une mauvaise image à notre pays والله حتى حشوما خاص اللي أديرلك كيما درتيلو والسلام.
33 - أي تعنيف. الجمعة 26 يناير 2018 - 18:57
الى صاحب التعليق عمر :القانون ومن فوقه العرف الأنساني لا يعط الحق في التعنيف والضرب لأي كان على أي كان رجل السلطة لديه سلط لنطبيق القانون لكن ليس بالضرب والتعنيف بهدا الشكل والا لكان الحيوان والذي ينادون بحقوقه في مختلف بقاع العالم اسمى من الانسان .
34 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 26 يناير 2018 - 18:58
عنده الحق القائد عنده الحق هذا البياعة او الشراية زادوا فيه . ايوا بزاف هذا ولا هادشي مودا عندهم يتركوا محلاتهم ويتجولوا في الشواريع لكي يهربوا من الضرائب . كيق نقبل بهذه التجارة العشوائية لا يقبل هذا
35 - واحد مابقا فاهم والو الجمعة 26 يناير 2018 - 18:58
الظلم ظلمات يوم القيامة. الحكرة صعيبة وفي الاخير يتساءلون لماذا يرتمي بعض المغاربة في احضان داعش واخواتها.بالله عليكم هذا الشخص الذي اهين وضرب من اجل لقمة العيش لا اقل ولا اكثر كيف يحس الان ؟؟؟
36 - وابارك الجمعة 26 يناير 2018 - 18:59
والله أكبر منكر هو ما نعانيه من عنت يومي في المواصلات بسبب كثرة الباعة المتجولين والله حرام ومن قال غير ذلك ليحاول المرور من الشارع الذي يربط الصخيرات بعين الروز وليتهم كانوا متجولين انهم أناس قارون تكاد تظن انهم حفظوا تلك الأماكن وسلع الواحد منهم كأنك في سوق ممتاز
37 - poursuivant الجمعة 26 يناير 2018 - 19:00
Il mérite plus que ça.,là où on passe il y a des charettes avec ânes ou chevaux qui bloquent la circulation mème au centre de la ville de Casablanca il y'a des ambulants.
C'est trop ils ont dépassé toutes les limites de citoyenneté; des phrases vulgaires ,ordures des animaux, blocage de la circulation, non respect du calme et la sérénité dans les quartiers , utilisent les stupéfiants tetkelem m3ah yenedmek yejbed 3lik seif.
Il faut encourager les gens de l'autorité à établir l'ordre parce que ce genre de gens makaili9ch lih les droits de l'homme même aux USA ou on Europe il y'a des limites à ne dépasser.
C'est trop ils ont dépassé toutes les limites de citoyenneté; des phrases vulgaires ,ordures des animaux, blocage de la circulation, non respect du calme et la sérénité dans les quartiers , utilisent les stupéfiants tetkelem m3ah yenedmek yejbed 3lik seif.
Il faut encourager les gens de l'autorité à établir l'ordre parce que ce genre de gens makaili9ch lih les droits de l'homme même aux USA ou on Europe il y'a des limites à ne dépasser.
38 - simo الجمعة 26 يناير 2018 - 19:01
إلى التعليق 4
نحن لا نعارض قيام القابد بعمله وإنما في طريقة الزرواطة التي لا نراها حتى في تعامل الصهاينة مع الفلسطينيين. وكذلك الحكرة التي تمارس على المواطن البسيط الذي يريد ضمان عيشه وعيش عائلته بطريقة شريفة. وسؤالي هو هل يقدر هذا القائد ولو التشهير بزرواطته أمام المشرملين أو قطاع الطرق؟
نحن لا نعارض قيام القابد بعمله وإنما في طريقة الزرواطة التي لا نراها حتى في تعامل الصهاينة مع الفلسطينيين. وكذلك الحكرة التي تمارس على المواطن البسيط الذي يريد ضمان عيشه وعيش عائلته بطريقة شريفة. وسؤالي هو هل يقدر هذا القائد ولو التشهير بزرواطته أمام المشرملين أو قطاع الطرق؟
39 - عبدو الجمعة 26 يناير 2018 - 19:01
سوْال مطروح هل القاءد تهجم على الشخص في منزله الإجابة لا و ان هاد الشخص هو المتهجم على الملك العام و كفانى من التعليقات الخاوية و بالله عليكم مدى تريدون اما ان نكون في بلاد القانون او في الغاب
تحية للقاءد
تحية للقاءد
40 - خضار الجمعة 26 يناير 2018 - 19:01
كين اماكن خاصة بالبيع ماشي إقوم بعرقلة السير أو في اماكن ضيقة كم من عربة مجرورة بدابة حدتت جر بعض السيارات وكانت خسائر مادية لكن مع من تقوم بالاجراء الأمني مع دابة ..،ويستعرض عليك عضلاته ماعليك إلا أن تصبر وتلود بجلدك .وزيادة على هذا الاوساخ الناجمة عن الدابة وصاحبها
41 - حمزة الجمعة 26 يناير 2018 - 19:02
ما قام به القائد فهو جريمة مكتملة الأركان تعنيف مواطن بواسطة عصا على النيابة العامة أن تتحرك مباشرة لإدانة القائد وحفظ كرامة هذا المواطن
42 - مغربي الجمعة 26 يناير 2018 - 19:02
أنا مع البائع المتجول ،لكن مااراه ليسوا باءعين متجولين كلام نابي إغلاق الطرقات صراعات وكل من استوفى بضاعته أفرغ الازبال في الشارع. وكمواطن اعطيكم مثال في مدينتي هناك مخزن بجانب الطريق تنطلق منه مجموعة من العربات كل عربتين أو ثلاث تحوي نوع من الفواكه . مادا يعني هدا يعني أن كل العربات في ملك شخص واحد أما من يتكفل بالعربة مانسميه باءع متجول فما هو إلا عامل عند صاحب المخزن والله أعلم
43 - habib al askri الجمعة 26 يناير 2018 - 19:02
الا الاخ صاحب عيب وعار رقم 1 مادا فعل هادا القائد عمله ربما تكلم وتكلم ولا من ينصت اذن نتركه يعرقل المرور ويفعل ماشاء بعربته المجروره وحماره اذن هاده هي الدموقراطية عندك كاين السوق فين كانتقداو ماشي في الشارع العام هاد المواطن فوضوي وانت تريد وتحب الفوضى لكي نبقى دائما في بلاد السيبه لا يسيدي اخدم بالقانون
44 - زمان . تطوان الجمعة 26 يناير 2018 - 19:02
يا إخواني لماذا نحكم بحكم ليس في محله. هل تعلم أن السلطات على صعيد الوطن تحارب الباعة المتجولين وكافة المواطنين ارتاحوا لهذه الحملة التي خلقت سابقا نوعا من الفوضى والتسيب واحتلال الملك العام وعرقلة سير المارة والسيارات وخلق نوع من الاختناق في الحياة العادية بشائر المدن. فكيف ومما تشاهدون صاخب عربة يجدها حماد وهي محملة بالبرتقال وسط ال طريق العلم وكيف لصاحبها أن يمتثل لأوامر رجل سلطة وهو يعاكسهم ألم يعلم أنه في وضعية غير قانونية. أرجوكم لنتظافر معا للقصاء على هذه المعظلة.
45 - marocain الجمعة 26 يناير 2018 - 19:04
C' est le temps que les kaids reste loin de ces problèmes et activer le rôle de la police municipale et la justice comme les pays etrangers.
46 - حميد الجمعة 26 يناير 2018 - 19:05
هذا هو المواطن المغربي الذي يتمتع بحقوقه الكاملة الا يجب أن يحاسب هذا المسؤول عن ذالك الفعل المهين لكرامة المغربي والإنسان بصفة عامة لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم للأسف الشديد. .
47 - متجول الجمعة 26 يناير 2018 - 19:05
دويو علينا و جيو علينا. الصراحة هدوك اصحاب الكرارس هديك.هي اللغة اللي تفهمو وكتفاهمو بها
48 - مهاجر الجمعة 26 يناير 2018 - 19:05
سبق لي أن تعرضت لحادثة تسبب فيها بائع متجول لم يحترم إشارة مرور وشوه لي السيارة من الأمام ولم يستحي إد قال لي "نتوما صحاب فرانسا كتطيرو" وأنا كنت سأموت لولا ستر الله. شخصيا، بعدما مررت بهده التجربة لم أعد أتعاطف معهم؛ قبيلة جاهلة، غير مؤدبة و أنانية. ألم يستعمروا الطرقات حتى أنك لن تجد ممرا سواء راجلا أو راكبا (القريعة و كراج علال نمودجا)؛ بالإضافة إلى ذالك هناك من له 4 أو عربات أشخاص موسمين يأتي بهم من البادية. المهم، يجب تحديد مفهوم المدينة أولا إد لا يعقل أنك تجد العربات تتجول بكل أريحية و بلا أية مسؤولية. تانيا راه إلى بغيتوا اتقدموا راه خاص الزيار وارجعوا إلى نمودجي تركيا وسنغفورة
49 - قائد قانوني الجمعة 26 يناير 2018 - 19:06
اغلبية الباع المتجولين لا يحترمون الملك العمومي والمساجد ويتركون ورائهم الازبال.وبعضهم يتركون الاماكن التى منحتهم الدول
50 - احديدان الجمعة 26 يناير 2018 - 19:06
القايد كيدير خدمتوا... لكن مع ذلك اللوم يقع على كل مسؤول في البلد ساهم في قطع أرزاق هؤلاء الذين لا يجدون سبيلا غير دفع عربة الخضر والفواكه ولسان حالهم يقول اللهم ندفع كروسة ولا نمشي نسرق.... أتمنى أن نصل إلى اليوم الذي نرى فيه اللصوص الكبار يسحلون في الطرقات من طرف القياد و المخازنية
51 - tarik الجمعة 26 يناير 2018 - 19:07
والله حتى الحمار كان فرحان وهو كيجري بعدما خلصوه من هذا البائع للسموم و حتى القائد ماستعمل العصا ضده بل خشبة من أن يجهض عليهم البائع بكيلووات اديول الميزان.وكم من مرة طلبو منه الرحيل وﻻ روح لمن تنادي ،هذا النوع من الباعة هم من خربوا صحة المواطن بخردة ما تبقى من السوق عﻻوة على رميهم اﻷزبال وافتيخ اجوناات اديول الحشيش امام الجميع والكﻻم الساقط وعلى اية حال فالقائد الذي له مرتبة ضابط للشرطة القضائية له كامل الصﻻحية في ضبط اﻷمن وسﻻمة المواطن وليس هناك ما يثبت انه عنف هذا البائع
52 - ا م الجمعة 26 يناير 2018 - 19:08
تضامن اجوف لا هدف منه الا إشاعة الفوضى و عدم الانضباط .
فادا كان بلدنا قمعيا كما تدعون فليدهب هدا البائع إلى اروبا او امريكا ولينضر إلى مصيره وهو يصر على احتكار الشارع للبيع.
الكل يتشدق بكلمة الحكرة المستوردة من الجزائر و يرددونها كالببغاوات دون الشعور بأنهم يساهمون في تخريب وطنهم.
لا الفوضى في مدننا و ترييفها .نعم للعمل المقنن .لا الاحتكار الملك العمومي.
فادا كان بلدنا قمعيا كما تدعون فليدهب هدا البائع إلى اروبا او امريكا ولينضر إلى مصيره وهو يصر على احتكار الشارع للبيع.
الكل يتشدق بكلمة الحكرة المستوردة من الجزائر و يرددونها كالببغاوات دون الشعور بأنهم يساهمون في تخريب وطنهم.
لا الفوضى في مدننا و ترييفها .نعم للعمل المقنن .لا الاحتكار الملك العمومي.
53 - الله يستر الجمعة 26 يناير 2018 - 19:08
مشكل كبير خاص مسؤولين يعرفوه راه اشبه بشرارة امام البرود
54 - casawi الجمعة 26 يناير 2018 - 19:14
هؤلاء الباعة الجائلين لا يحترمون لا السلطة و لا المواطنين فالمشكلة أغلبهم يتلفظون بكلام ناب ويخلفون في أماكنهم ازبال و قادورات ، و ويلك اذا نصحته ، الحل هو مثل هذا القائد و السلام.
55 - شكير العسراوي الجمعة 26 يناير 2018 - 19:16
لك الله يا فقير في وطني . اذا سمعتم او رأيتم هذا المسكين يقطع الطريق فلا تلوموه فهناك من قطع رزقه.
56 - بربري أصيل الجمعة 26 يناير 2018 - 19:17
لنكن صرحاء . الباعة المتجولون طغوا وتعدوا حدودهم وأصبحوا لا يحترمون القانون ويظهرون بمظهر الضحية المحكور والمسكين. هذا القائد لم يظلم هذا البائع المتجول. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
57 - سمير الجمعة 26 يناير 2018 - 19:17
أصحاب التعليقات راكم ما فاهمين والو. هدا راه احتلال الملك العام. امام مسكني لا يمكنني المرور ليس فقط بالسيارة بل على الأرجل. راه هاد اصحاب الكرارس و التريبورتور رجعوا معايشينا في الجحيم. داروا ليهم فين يبيعوا لكن راه ما تايعجبهوم غير أمام العمارات و الشوارع.
58 - مغربي الجمعة 26 يناير 2018 - 19:17
لا حول ولا قوة الا بالله عندنا قانون اعمى ان الله يمهل ولا يهمل
59 - siba الجمعة 26 يناير 2018 - 19:19
مع الاسف مع اناس لايفهمون القانون والنظام يجب خراج الزرواطا والا سوف تعم الفوضى القائد ايضا ليس له حل اخر اذن شويا ديال الوعي من فضلكم.
60 - مواطن الجمعة 26 يناير 2018 - 19:20
اخوان لماذا هذه الاحكام القائد والقوات المرافقة تؤدي عملها ضد بائع متجول يعرقل السير العام وهذه مخالفة بينما كان عليه ان يذهب للمرشي او السوق للبيع او اقل الايمان يأخذ مكان لا يعرقل السير ....
اما بالنسبة لتصرف القائد فربما تعرض للسب او الشتم فانت كانسان عادي تفقد اعصابك لو تعرضت لشتم والسب والقائد يبقى انسان.. فلماذا كل هذه المغلطات ولمحكمتكم واسع النظر...
اما بالنسبة لتصرف القائد فربما تعرض للسب او الشتم فانت كانسان عادي تفقد اعصابك لو تعرضت لشتم والسب والقائد يبقى انسان.. فلماذا كل هذه المغلطات ولمحكمتكم واسع النظر...
61 - احمد ضياء الدين الجمعة 26 يناير 2018 - 19:23
حتى هاد البايعين المتجولبن والله ماكيحشمو كنهضر معاكم بصفتي ( بايع متجول ماشي موظف سامي ولا......طبقة ارستقراطية ....) المخزن يجي مع 8 الصباح ينضمنا ويقول لينا طلعو فوق الطرطوار وبيعو وشريو وخليو الطريق محلولة لناس اخرى بالسيارات واادراجات والراجلبن...... المخزن يمشي مع 12 ترجع الفوضى ينقزو للطريق يبلعو الطريق والله مادوز بسيارتك والله مادوز في احترام ولوكان تهدر مع شي واحد تقولو غي زيد شويا ندوز داك النهار يدوزك على الصراط ( وضعية مدينة وجدة مثال سويقة بنغلاديش )
62 - متتبع الجمعة 26 يناير 2018 - 19:23
صحيح أن الباعة المتجولين دايرين الفوضى و لكن ماشي بالزرواطة غادي نتعاملوا مع هاد الحالات. في بلدان أخرى سيعاقب هاد القايد لو كان الضحية كلبا ضالا
63 - احقاق الحق الجمعة 26 يناير 2018 - 19:24
لا حق للقائد أن يعنف البائع في الشارع العام بدعوى مخالفة القانون، يمكن ملاحقته بالقانون وليس بالعنف، إدا كان هدا البائع قد خالف القانون فيجب منعه وفقا للاجراءات التي يحددها القانون ، ويجب كدلك محاسبة القائد على فعل العنف لأنه لا يدخل ضمن اختصاصاته، والإ عدنا الى منطق الغاب والسيبة ، وهدا يتعارض مع شعار الدولة التي تمثلها ايها القائد " دولة الحق والقانون"
والله أشمئز عندما أرى مثل هده السلوكات واحس باهتزاز في وطنيتي وفي هوتي ان الحل هو العمل على بناء الانسان وتغيير نظرته لداته وللعالم وللغير وبالتالي سيتغير السلوك والممارسة ،
والله أشمئز عندما أرى مثل هده السلوكات واحس باهتزاز في وطنيتي وفي هوتي ان الحل هو العمل على بناء الانسان وتغيير نظرته لداته وللعالم وللغير وبالتالي سيتغير السلوك والممارسة ،
65 - fth الجمعة 26 يناير 2018 - 19:25
فين هي الديمقراطية وحقوق الانسان ،فين هي الكرامة قالو ماكاينش التعذيب ،هذا قائد واش دار ليه بالعصى مسكين وفي الشارع، وعساك الى ذخلوه المقاطعة،لا لا لا هذا القائد حاقد على هذا المسكين ،هذا الشي بزاف
66 - Moh الجمعة 26 يناير 2018 - 19:28
لم تعد لديهم الفلوب اصلا من زمان ...خشب مسندة...
67 - hamidou الجمعة 26 يناير 2018 - 19:28
مافهمتش فيناهوا التعنيف بان اليا بانه تصرف عادي غير اللي بغا ينشر الفتنة اوصافي
كيف ما دارتي مع هاد الناس موصيبة خليتي الفوضى يقوليك متوطئ مع الباعة والفراشة اوكتناخد رشوة ناضتي تدير خدمتك يقولو متعدي اوباغي يبين عياقتو غير بعدا نتفاهمو اش بغينا واش مدينة بمواصفات المدينة ام قرية كبيرة كقرى افانستان والنواحي
كيف ما دارتي مع هاد الناس موصيبة خليتي الفوضى يقوليك متوطئ مع الباعة والفراشة اوكتناخد رشوة ناضتي تدير خدمتك يقولو متعدي اوباغي يبين عياقتو غير بعدا نتفاهمو اش بغينا واش مدينة بمواصفات المدينة ام قرية كبيرة كقرى افانستان والنواحي
68 - شاهد عيان الجمعة 26 يناير 2018 - 19:29
لي ما حضرش للواقعة او شاف اللي وقع احسن ليه إسكت بلا ما ينزل بالباطل على عباد الله. اللي وقع هو ان العصا اللي في يد رجل السلطة هي ديال مول الكروسة حيادها لو فالأول لأنها عبارة عن سلاح أبيض باش مايصربش بها. والظاهر من الفيديو أن القايد ما ضربوش ولكن حيد ليه اللجام من يديه بعدما حاول احيدو لأعوان السلطة لي شادين الكروسة. او هادشي كولو راه غير صداع الراس واش صحابليكم هاد القايد عاجبو الحال ما عندو مايدار راه غير الشكايات ديال السكان لي فارضين عليه هاد الخدمة. واش كره امشي ارتاح. اوهاد السيد علاش ما يمتاثلش لأوامر السلطة اللي غاتكون بلا شك عالماتو من قبل ولكن اللي كايبانلي هو كولشي دسار ويلا ناضت شي فتنة فالخاسر الأول هو المواطن البسيط.
69 - فاطمة الجمعة 26 يناير 2018 - 19:29
اسكن في المكان الذي كان يوجد فيه هذا المتجول حيث كان يوميا ياتي تقريبا مع 10 صباحا ويفرغ 40 صندوقا من الليمون ويظل الحمار واقفا طيلة اليوم وكنت اتحصر انا وابنتي على هذا الحيوان وكنت اريد ان اتصل بجمعية الرفق بالحيوان. حسبي الله ونعمة الوكيل في هذا المتجول.
70 - hamza elhassami الجمعة 26 يناير 2018 - 19:30
من يتكلم عن أنه من واجبات القائد القيام بعمله هدا شىئ جميل بحد داته لكن اليؤال المطروح أين هي الواجبات المجرودة من شعب جد أفقر لمذا لا يرفع الضرر عن أولائك الدين ليست لهم حتى قنوات الصرف الصحي حيث كثافة سكانية تتجواز أربع آلاف مواطن
71 - سائل الجمعة 26 يناير 2018 - 19:34
لنتصور جميعا ونتخيلو لو جاء كل واحد من الباعة المتجولين مصتصحبين الحمير كيف ستكون مدننا في أزقتها وشوارعها ؟؟؟؟ !!!! هههههه ( لفهم فاهم ).
72 - رفقا بالحيوان، الجمعة 26 يناير 2018 - 19:38
والله حتى الحيوان ، قد رفع راسه الى السماء شاهدا ، وطالبا خالقه بانصاف واخذ حق المظلوم،
قاءد الظلم والفساد ،كانه بطل وقاءد في فيلم تاريخي،ييستعبد ويهين بالضرب والتمثيل بجسد"""مواطنا"""يكافح من اجل البقاء ،
قاءد الظلم والفساد ،كانه بطل وقاءد في فيلم تاريخي،ييستعبد ويهين بالضرب والتمثيل بجسد"""مواطنا"""يكافح من اجل البقاء ،
73 - مهاجره الجمعة 26 يناير 2018 - 19:41
هاذ القايد خاسو يتعاقب حيت ماشي بهاد الطريقة خاصو يتعامل مع هاذ المواطن وما عندوش الحق يضربو راه عيب وعار وماكيناش السيبه فالبلاد فينهيا التربية والا خلاق والله إلى عدفتو لينا بلادنا بهاد الشيء لي كايوقع وكانشوفو كل مره... suis choqué choqué choqué
74 - driss الجمعة 26 يناير 2018 - 19:45
شعب يحب الفوضى ماعلاقة الفقر بالفوضى. عربة يجرها حمار يفوق عرضها شاحنة من الحجم الكبير تعرقل السير وان لامست اي سيارة فلا تامين ولا هم يحزنون. تبا لهذه الاتكالية التي اصبحنا نراها ونقول الله يرحم زمان كان التيساعو راه الضيق داروه الفوضاويين اللي كيبانلو يبيع سروال فالشارع والخضر فالشارع.
75 - بوزبال الجمعة 26 يناير 2018 - 19:47
وعند ربكم تختصمون. الظلم و الفقر ضربوا أشواطا في ثنايا المجتمع المغربي. و الوضع لا يبشر بالخير. إن غدا لناظره لقريب.
76 - Marocain الجمعة 26 يناير 2018 - 19:48
تحيةًللقائد على تأدية عمله، لقد تعدى الباعة الجائلون الحدود و عاثو في الأرض فسادا. نعم للقانون و لا للفوضى.
77 - علي النمساوي الجمعة 26 يناير 2018 - 19:55
أولا حقوق الإنسان
السلام عليكم واش هاد المعاملات عدي تخلينا انضموا كأس العالم لكرة القدم لا والف لا مادم البءس بيننا شديد فلن يحترمنا أي أحد. وقيس على دالك
السلام عليكم واش هاد المعاملات عدي تخلينا انضموا كأس العالم لكرة القدم لا والف لا مادم البءس بيننا شديد فلن يحترمنا أي أحد. وقيس على دالك
78 - marocaine en italie الجمعة 26 يناير 2018 - 19:59
En italie, ils mettent la loi pour protegge les animaux (chiens. Chats......) au lieu de cela au Maroc pas meme la loi pour les pauvres mais pour les riches est certainement 100%.....
79 - مخزن آه آه الجمعة 26 يناير 2018 - 20:03
حسبي الله ونعم الوكيل في قلوب غير رحيمة بباءع يكسب رزقه ورزق أبناءه بعرق جبينه، ونتمنى أن يغني الله هذا البائع المتجول،
80 - الباعة المتجولين الجمعة 26 يناير 2018 - 20:04
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته نشكر السادة المعلقين إننا كباعة متجولون لانقبل تطبيق القانون ولانسمع لهم لذالك فإنهم يعنفوننا وفي نظري هذا هو الحل
81 - ouahi الجمعة 26 يناير 2018 - 20:05
je te felicite mr caid tu a bien fait ton devoir a ne pas ecouter les voyous qui ciblent que l autorite seul que ces associations vont a l enfer on fait le boulot et on doit pas laisser ces ambulants envahissent les rues et bds encore une fois tres bien mr le caid continue ton boulot
82 - omar الجمعة 26 يناير 2018 - 20:07
Le plus triste dans l'affaire, ce n'est ps forcément la violence dont il a été fait usage contre ce marchant ambulant. Ce qui est le plus affligeant, ce sont certains commentaires dont les auteurs peuvent être crédités, selon leurs écrits, d'un assez bon niveau d''instruction. Que le super-caid agisse de la sorte, cela ne devrait surprendre personne car il n'y a rien dans la théorie ni dans la pratique de nos agents d'autorité qui semble leur faire entrevoir le recours à la violence comme une forme d'abus d'autorité passible d'une sanction disciplinaire voire pénale. Quant au marchand ambulant, le bon sens veut qu'on le récrimine pour exercer un tel métier synonyme d'anarchie et d''occupation d''un espace public. Par définition, il n'est ambulant que parce qu'il déambule à longueur de journée pour vendre sa marchandise. Elle est où l'occupation de l'espace public? Ce bonhomme n'est que la partie émergée de l'iceberg de la gestion chaotique en amont et en aval de nos villes.
84 - mohammed الجمعة 26 يناير 2018 - 20:13
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم البائع نعم نشاطه مخالف للقانون وهناك الكثير من الباعة النتجولين اللذين يقومون بممارسات خارجة عن القانون ومن اهم تلك الممارسات عرقلت السير وترك الازبال في مكان تواجدهم ... ولكن كل ذلك لا يخول باي وجه من الوجوه إذلال هذا المواطن وبهذه الطريقة المهينة ارجو ان يتخد رؤساء هذا القائد ومن شاركوه في الاعتداء على هذا الرجل العقوبات الرادعة لهم ولمثالهم ممن يظنون ان صفتهم الامنية او الإدارية تجعلهم فوق القانون .
85 - المصطفى نبار الجمعة 26 يناير 2018 - 20:16
الله يكثر من امثالك و الله انك رجل سلطة حقيقي وقمت بعملك المطلوب منك .
86 - مواطن من المهجر الجمعة 26 يناير 2018 - 20:16
مغرب العجائب والغرائب
بأي حق القائد يواجه المواطن بالعصا
بأي حق القائد يضرب البائع المتجول
أليس فيه شرطة تستدعيه او تلقي عليه القبض مثل ما تتعامل كل الدول
أم نرجع للمقولة : ما دمت في المغرب فلا تستغرب
ندائي للأحرار نجمع للبائع المتجول كي يكلف محامي ضد هذا القائد
بأي حق القائد يواجه المواطن بالعصا
بأي حق القائد يضرب البائع المتجول
أليس فيه شرطة تستدعيه او تلقي عليه القبض مثل ما تتعامل كل الدول
أم نرجع للمقولة : ما دمت في المغرب فلا تستغرب
ندائي للأحرار نجمع للبائع المتجول كي يكلف محامي ضد هذا القائد
87 - واقعي الجمعة 26 يناير 2018 - 20:17
أقول لأصحاب التعليقات التي تبرر تصرف هذا القائد بأنه فقط يؤدي عمله وبأن هؤلاء الباعة المتجولين يعرقلون السير ويلقون بالأوساخ وإلى غير ذلك من التعليقات السقيمة وجل أصحابها من المخابرات وذلك لإضفاء الشرعية على مثل هذه التصرفات التي لا يقبلها الله ، أقول لكم كفاكم استخفافا بعقول الناس فالشعب بدأ يستيقظ من سباته العميق والويل لكم من المظلوم حين يغضب.
أقول لكل فرد في العالم: المغرب بلد الظلم و الفساد و الدعارة والسرقة والإختلاس والنصب والإحتيال فإذا كنت من محبي هذا فمرحبا بك في المغرب، أما إذا كنت من المتطهرين وتبحث عن لقمة العيش الكريم والحلال فمصيرك هو مصير هذا البائع المظلوم.
أقول لكل فرد في العالم: المغرب بلد الظلم و الفساد و الدعارة والسرقة والإختلاس والنصب والإحتيال فإذا كنت من محبي هذا فمرحبا بك في المغرب، أما إذا كنت من المتطهرين وتبحث عن لقمة العيش الكريم والحلال فمصيرك هو مصير هذا البائع المظلوم.
88 - Ztantane الجمعة 26 يناير 2018 - 20:23
Je pense il a frappé lui à cause l'âne. il travail avec SPA. service protection d'animaux.
89 - Abdou الجمعة 26 يناير 2018 - 20:27
Vous; les Marocaines et les Marocains, méritez pire que ça. Vous êtes majoritairement des égoïstes et des je-m’en-foutistes. Continuez à regarder, à filmer et à se réjouir de la vue parce que tôt ou tard ça va Incha Allah vous arrivez au moins la même chose. Pauvre peuple illettré sans orgueil, conscience ou volonté.
90 - مغرب مجبر الجمعة 26 يناير 2018 - 20:28
عجبا ما يقع مع الفقراء في بلدنا ،الكل اصبح غريب ،عيب وحرام ان يعنف لقيط رجلا فقيرا مغلوب على امره يبحث عن لقمة عيش بالحلال بهذه الطريقة المشينة ،الم يخشى هدا القائد وكلنا نعرف انه والمخازنية يعيشون من عشرين وحتى خمس دراهم التي يرغمونهم على دفعها لا ستغلال الملك العام ،ماذا لو استل هذا المقهور سكينا واردى القائد قتيلا . حان الوقت ان تأخد الدولة على عاتقها ضمان العيش الكريم لمواطينها ،لك الله يا وطني ،الحذر ثم الحذر من هذه التصرفات اللا مسؤولة .
91 - قانونا وشرعا الجمعة 26 يناير 2018 - 20:29
أقول للمتعصبين لحقوق الإنسان : أين حقوق الحيوان وهو موجود في الإسلام؟ الحمار يظل واقفا طول النهار !!!! أليس هذا جريمة ؟ ومن الأحسن أن نطبق القانون إقتداء بالغربيين أما الإسلام بريئ منا ونحن منه نتبرأ. !!!!
92 - Lila الجمعة 26 يناير 2018 - 20:32
On ne peut pas tout intérdir sans donner le change البديل
Les gens ont besoin de manger, de s'habiller,de s'abriter sous un toit et sans argent, sans travail c'est impossible
Les lois ne seront jamais respectées si elles ne sont pas justes
Les gens ont besoin de manger, de s'habiller,de s'abriter sous un toit et sans argent, sans travail c'est impossible
Les lois ne seront jamais respectées si elles ne sont pas justes
93 - كازاوييببي مول الكارو الجمعة 26 يناير 2018 - 20:34
هناك أمران يجب فهمها. النظام في الشارع العام. ورزق عباد الله . القاءد يقوم بعمله في اثبات النظام في الشارع العام . وكل مخالف لذلك يعاقب . وهناك مواطن ارغمه الفقر على ممارسة هذه المهنة كباءع جاءل يحمل سلعة على حمار ويطوف في الازقة والساحات ويخالف نظام الشارع ويسبب نفايات وعراقيل المرور. كيف حل المشكلة. يجب تدخل جميع المسؤولين . على مستوى الجماعات والعمالات . يجب تنظيم هذه المهن . من وساءل نقل السلع المعروضة للبيع . تخصيص أماكن لوقوف الباعة الجائلين . لكن يجب احترام المواطنين من الشطط في إستعمال السلطة والعنف. وان ما شاهده الجميع هنا ليحز في النفس . القاءد يجب تأديبه. وشكرا هيسبريس على النشر.
94 - oujdi الجمعة 26 يناير 2018 - 20:34
a tout ceux qui critique et raisonne d'apres les photos.
ne savent rien de ce qui se passe avant de juger assurer vous
ne savent rien de ce qui se passe avant de juger assurer vous
95 - الامين الجمعة 26 يناير 2018 - 20:36
توضيح : في البداية،اود ان اشكر القائد على عمله، وصاحب الفيديو...اما ما تبقى فليعلمو ان التدخل سليم،ولم يقم باي تعنيف واضح وان جميع التدخلات تكون مشوبة بالاخد والرد...وان عناصر القوات المساعدة حاولت تحييد الخطر المحتمل من ردة فعل البائع..وحجز السلعة و ايقاف هو اجراء احترازي من اجل حماية البائع من ايداء نفسه لا قدر الله والكل يعلم مايمكن ان يقدم عليه البائع في هذه اللحظة. اما بخصوص الظاهرة فقد اصبحت موضة وحرفة من لا حرفة له، دون الحديت عن الفوضى والعرقلة... ويجب على الجميع المساهمة في الرقي والوعي بدل التحريض ضد السلطة. و عنوان الفيديو في حد ذاته غير برئ والسلام عليكم واتقوا الله في وطننا ومواطنينا ومسؤولينا.
96 - said الجمعة 26 يناير 2018 - 20:38
كون كان في بلد غربي. كون تشد و تكتف و تلاح في ستافيط. و داوه للقضاء ليقول كلمته. بلا ما يغوت عليهم بلا ما يضربوه. و هذ الشئ ينطبق على الجميع.
97 - Emma♡renard الجمعة 26 يناير 2018 - 20:39
الباءع والقاءد مخطءين الاول شوه صورة مدينة عالمية وحنايا فلقرن 21
ومزال عندنا هاد المناظر والثاني خرق القانون هو الاخر لمهم الحمار
عجبلو لحال حت مشى كيجري فرحان يرتاح هدا اهم شيء ههههههههه
ومزال عندنا هاد المناظر والثاني خرق القانون هو الاخر لمهم الحمار
عجبلو لحال حت مشى كيجري فرحان يرتاح هدا اهم شيء ههههههههه
98 - المواطن العربي يبقى مقهور الجمعة 26 يناير 2018 - 20:39
هذا هو مغربنا الحبيب . كيف نصون مواطنينا من خبث السلطة . المواطن مقهور . يا سعادة القائد أوروبا اختفت منها العصي من ثمانينات . القرن 21 ما زال القائد يستعمل عصاة للجلد . .أين زمن عمر الخطاب . كيف استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا
99 - Emma♡renard الجمعة 26 يناير 2018 - 20:40
الباءع والقاءد مخطءين الاول شوه صورة مدينة عالمية وحنايا فلقرن 21
ومزال عندنا هاد المناظر والثاني خرق القانون هو الاخر لمهم الحمار
عجبلو لحال حت مشى كيجري فرحان يرتاح هدا اهم شيء ههههههههه
ومزال عندنا هاد المناظر والثاني خرق القانون هو الاخر لمهم الحمار
عجبلو لحال حت مشى كيجري فرحان يرتاح هدا اهم شيء ههههههههه
101 - مغرب الفقر والتهميش الجمعة 26 يناير 2018 - 20:42
كيف لهذا القائد ان يضرب شخص يترزق من الحلال لكسب لقمة العيش لعائلته كيف يرفع يده على شخص اعزل استغرب من هذا الفعل يجب على الملك ان يرى هذا الفيديو كي يعاقب القائد على جرمه
102 - الجمعة 26 يناير 2018 - 20:46
العرب أشد نفاق. خصوصا المغاربة بعشر ة وجوه الي بيدافع علي كرامة ولقمة. يحطولو ناقص في التعليقات. ؟؟
103 - harrachi الجمعة 26 يناير 2018 - 20:47
القاءد قوة عمومية ومن اكثر الفءات تضحية وتعب. لماذا لا يحمل العصا؟ و القياد الذين قتلوا ذبحا من طرف مخالفي القانون!!! القاءد، منذ 20 فبراير 2011، اصبح متواضعا للمواطن والى جنبه واحسن مطبق للقانون؛ واذا لم يطبق القانون يحاسب بسرعة. لاحظت، شخصيا، ان القاءد اقرب للمواطن من المستشار الجماعي و لا يكذب عليه... اسءلو الجمعيات عن هذا... لست قاءدا...
104 - un vrai Marocain الجمعة 26 يناير 2018 - 20:51
l'autorité a fait sont devoir, soyant logique avec soi , le marchand ambulant ne paie ni impôt, ni rien du tout .peut-être il habite ds un bidonville et il a une terre agricole. avant de venir à casa , elle l a louée et C lui le gagnant .
105 - الب الجمعة 26 يناير 2018 - 20:52
نحن مع تطبيق القانون لكن بطريقة حضارية وليس بالهمجية والحكرة والعنصرية القائد يجب ان يتعامل بالقانون وليس بالهراولة القايد يجب ان يحاسب علي تجاوزه للقانون لانه اولا وأخيرا هذا مواطن مغربي له جميع الحقوق مثل القائد ولكن هناك فرق شاسع مابين رجال السلطة والمواطن البسيط دااما المواطن هو الضحية اما رجا ل السلطة فهم ملااكة الله ينتقم منكم ياظلمة يامستبدين ليحصلو ا علي المناصب غير بالمعارف
106 - نوصير بن عيسى الجمعة 26 يناير 2018 - 20:59
شفت الفيديو اوبان ليا لا القايد ولا صاخب العربة خرقا قانون المغاربة يجب تهدءتهم والصلح خير وزاغت الانفس المستفيد هو المتفرج والجنهور المغربي والخاسر الاكبر هو الوعي والنضح حضر ابليس وغاب الوضوء والجلوس
107 - marocain الجمعة 26 يناير 2018 - 21:02
اذا كنت تريد العيش في المغرب ف عليك بهذه النصيحة الرائعة :::
""" اناااااا و من بعدي الطوفان"""
""" اناااااا و من بعدي الطوفان"""
108 - Said canda الجمعة 26 يناير 2018 - 21:02
اولا سلام عليكم ورحمته وبركاته وبعد اني بي بلدي لكن مرايته في هدا الفديوا صدمت علي مافعله هدا القائد لهدا الباءيع اخده كأنه حمار ويضربه بالعصا هل هكدا يتعمل القانون المغربي مع الفقير فهده ليسث معاملة حسنة وفي بلد ععربي ودمقراطي وأكد لكم ادا كان باءع حشيش أو ما يشبه لم يقدر أن يخرج حتي من سيرته لكن الآن علي الحكومة ووزير الداخلية أن يتدخلوا بسرعة قبل فاوة الأون لأن هده الأفعال سثدمر المغرب أمام دول علمية وتجعل من المغرب بلد القمع وليس ببلد يسثحق أن يكون في مرثبة علمية بنسبة لمستتمرين العلمين لا ن هده الأفعال سثدمر المغرب أمام دول العالم وعده ألا افععل يجعل الحقد في قلوبنا وسينفجروا المغاربة وستكون بلدنا متل الدول التي تتهرب إلا بحكومته الغير ديمقراطية اني اطلب من الله تعالى وبركاته أن يفعل الطف واصبر اهدا البلد الامين علي وزير الداخلية أن يتخلص عجل وشكرا لكم جميعا من كندا اخوكم أن شعرت بالبكاء والسفن عل هدا الحيوان الذي ليس له اخلاق في المجتمع لأنه لما كان في طفولته كان يأكل العصي من أبوه وأبناء الحي الآن أراد أن يبرهن عل قوته في باءع متجول وشكران لكم والمصور الفديو وشكران هسبريس
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