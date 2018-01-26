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كُتّاب وآراء
بدون عنوان: الإرث الضائع
الجمعة 26 يناير 2018 - 23:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - BITCOIN السبت 27 يناير 2018 - 00:57
بالرغم من عدة اعتبارات هذا يسمى غزو حضاري وثقافي واجتماعي باسم السياحة يعني السياحة على حساب القيم والاخلاق.لاتتصورون ما يقع داخل هذه الرياضات من عار ومنكرات.فالرياضات اغلبها تكون محاطة باسوار عالية كان اجدادنا يشيدونها من اجل الحرمة اما هؤلاء المغتربون فهم يحتمون بها للتستر على افعالهم اللااخلاقية الدنيئة.
2 - [email protected] السبت 27 يناير 2018 - 05:32
عطيو بالتيساع للناس إجيو إستثمرو وإخدمو الناس وإرممو الرياضات أصلا إلى ما شراوهاش هوما اللي عندهم مقدرة على شرائها وإستطاعة على ترميمها وتسييرها سوف تندثر بالفعل لأننا أصلا شعب لا مبالي وليست لدينا قدرات للعمل والإبداع والتسيير شعب متخلف معكاز .
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