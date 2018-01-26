24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5607:2512:4515:3217:5719:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. القضاء يدين رئيس مجلس جماعي بالحبس النافذ (5.00)

  2. المغرب يتموقع في أجهزة الاتحاد الإفريقي بدخول مجلس السلم والأمن (5.00)

  3. موجة برد تجمد "مغاربة المرتفعات" و"الأرصاد الجوية" توصي بالحذر (5.00)

  4. خطيب الجمعة يستحضر ميزات المؤمنين أمام الملك (5.00)

  5. هزائم "إخوان العثماني" في الجزئيات .. هل تآكلت شعبية "البيجيدي"؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بدون عنوان: الإرث الضائع

بدون عنوان: الإرث الضائع

الجمعة 26 يناير 2018 - 23:55

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - BITCOIN السبت 27 يناير 2018 - 00:57
بالرغم من عدة اعتبارات هذا يسمى غزو حضاري وثقافي واجتماعي باسم السياحة يعني السياحة على حساب القيم والاخلاق.لاتتصورون ما يقع داخل هذه الرياضات من عار ومنكرات.فالرياضات اغلبها تكون محاطة باسوار عالية كان اجدادنا يشيدونها من اجل الحرمة اما هؤلاء المغتربون فهم يحتمون بها للتستر على افعالهم اللااخلاقية الدنيئة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
2 - [email protected] السبت 27 يناير 2018 - 05:32
عطيو بالتيساع للناس إجيو إستثمرو وإخدمو الناس وإرممو الرياضات أصلا إلى ما شراوهاش هوما اللي عندهم مقدرة على شرائها وإستطاعة على ترميمها وتسييرها سوف تندثر بالفعل لأننا أصلا شعب لا مبالي وليست لدينا قدرات للعمل والإبداع والتسيير شعب متخلف معكاز .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.