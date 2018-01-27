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كُتّاب وآراء
بطلة تحارب الاتجار بالبشر
السبت 27 يناير 2018 - 17:01
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - moha o'trente السبت 27 يناير 2018 - 17:27
Le problème vient de notre éducation on a échangé nos valeurs par une seule valeur argent argent,nos filles dans les bars du premier venu"indien de péninsule Arabie,sdf européen,clochards grec ou port portugais..."ça ne dérange personne plutôt la majorité des marocains les encouragent,des gamines qui se donnent sur les sites de tchat et les parents fièrement racontent que leurs filles passent leurs nuit connectées,l'ignorance fait des ravages si vous me voyez manger pendant le ramadan vous allez réagir en m'agressant au moins verbalement mais si vous voyez une marocaine dans les bars d'un clochard européen vous allez lui faire ce sourire d'abruti
2 - رأي السبت 27 يناير 2018 - 17:58
السلام عليكم هاته السيده المحترمه متال للمرأه المغربية المكافحة و التي تمتل المغرب خير تمتيل
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