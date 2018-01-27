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الرئيسية | صوت وصورة | فاخر ومقترح تطوير الشان

فاخر ومقترح تطوير الشان

السبت 27 يناير 2018 - 10:24

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Ziryab السبت 27 يناير 2018 - 19:27
هذا اقتراح منطقي و معقول.و قد سبق لي و أن أثرته في تعليق سابق. و ذكرت مثلا اللاعب أزارو الذي يلعب داخل القارة الإفريقية. ومن حقه أن يشارك في بطولة تقتصر على اللاعبين الأفارقة. لأن المحترفين في إفريقيا يلعبون في نفس البطولات التي يلعب فيها اللاعبون المشاركون في كأس المحليين. إذن قرار إقصائهم فيه تقصير غير مبرر.
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2 - حلم الوحدة السبت 27 يناير 2018 - 20:38
فعلا معك الحق وهو اقتراح جيد جدا ولا أستغرب من خروج هاد الاقتراح من رجل مارس كرة القدم ومارس فيها التدريب وأعتقد أن الكاف عليها دراسة المقترح وتطبيقو على أرض الواقع
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