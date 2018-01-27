فاخر ومقترح تطوير الشان

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كُتّاب وآراء
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السبت 27 يناير 2018 - 10:24
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - Ziryab السبت 27 يناير 2018 - 19:27
هذا اقتراح منطقي و معقول.و قد سبق لي و أن أثرته في تعليق سابق. و ذكرت مثلا اللاعب أزارو الذي يلعب داخل القارة الإفريقية. ومن حقه أن يشارك في بطولة تقتصر على اللاعبين الأفارقة. لأن المحترفين في إفريقيا يلعبون في نفس البطولات التي يلعب فيها اللاعبون المشاركون في كأس المحليين. إذن قرار إقصائهم فيه تقصير غير مبرر.
2 - حلم الوحدة السبت 27 يناير 2018 - 20:38
فعلا معك الحق وهو اقتراح جيد جدا ولا أستغرب من خروج هاد الاقتراح من رجل مارس كرة القدم ومارس فيها التدريب وأعتقد أن الكاف عليها دراسة المقترح وتطبيقو على أرض الواقع
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