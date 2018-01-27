24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5607:2512:4515:3217:5719:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. أخنوش يدعو إلى إصلاح الجامعات وإدماج فكر المقاولة بالمناهج (5.00)

  2. الإسماعيلي يبتعد عن عموتة ويقترب من الكعبي (5.00)

  3. رئيس الحكومة يقدم أوراق اعتماده عضوا في الحركة الأمازيغية (5.00)

  4. ثنائية وسط شباك ناميبيا تضع المغرب في نصف نهائي "الشان" (5.00)

  5. سوق المسيرة "النموذجي" في أكادير .. الداخل مفقود والخارج مولود (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتفاء بالأمازيغية في مكناس

احتفاء بالأمازيغية في مكناس

السبت 27 يناير 2018 - 20:20

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.