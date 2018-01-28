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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مؤتمر الأحرار بالبيضاء

مؤتمر الأحرار بالبيضاء

الأحد 28 يناير 2018 - 12:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - ميسي الأحد 28 يناير 2018 - 13:12
الحزب الحقيقي حاليا بالمغرب هو التجمع الوطني للأحرار و نود ان يقود التجمعيين المرحلة المستقبلية في الحكومة
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-9
2 - أكرض أوضاض الأحد 28 يناير 2018 - 13:14
حزب التجمع الوطني للأحرار يواصل مساره من أجل النهوض بمشاكل المغاربة لضمان مستقبل زاهر، أتمنى أن تسير كل الأحزاب على منوال حزب التجمع
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-8
3 - بلحاج الأحد 28 يناير 2018 - 13:16
المؤتمرات الجهوية لحزب التجمع الوطنى هي عبارة عن رسائل سياسية قوية من حزب يشتغل باستمرار وبجدية لتحسين الأوضاع الإجتماعية للمغاربة
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-8
4 - سعيد الإبراهيمي الأحد 28 يناير 2018 - 13:17
تركيز حزب التجمع الوطني للأحرار على ملفات الصحة والتعليم والتشغيل، هي مؤشرات دالة على كون هذا الحزب يسعى للنهوض بأهم ما يعاني منه المغاربة
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-7
5 - سعيد السوسي الأحد 28 يناير 2018 - 13:17
مجهودات كبيرة من حزب الحمامة من أجل مستقبل زاهر للمغاربة، هذا هو المعقول و العمل الذي كان دوما ينادي به السيد أخنوش
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-8
6 - سعيد الأحد 28 يناير 2018 - 13:18
أتمنى أن تسير كل الأحزاب على منوال حزب التجمع الوطني للأحرار، لأن هذه الدينامية ستعود بالنفع على تدبير الشأن العام
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-7
7 - إسماعيلي الأحد 28 يناير 2018 - 13:19
العمل والمعقول شعار ومبدأ لم يختاره حزب التجمع الوطني للأحرار لاستهلاكه شفويا وفي الخطابات الفارغة، بل اختاره ليكون منهجه وهو ما يجسده يوم بعد يوم ومن مختلف مناطق المملكة
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-6
8 - لبنى اسماعيل الأحد 28 يناير 2018 - 13:20
تناول حزب التجمع الوطني للأحرار ملفات الصحة، التعليم و التشغيل ومواصلته البحث عن حلول ناجعة لمشاكل هذه القطاعات، هو دليل على أن هذا الحزب يرغب في إحداث تغيير جدري يرتقي بمستوى المغرب والمغاربة
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9 - إبراهيم الحاج الأحد 28 يناير 2018 - 13:21
حزب التجمع الوطني للأحرار هو الحزب الوحيد الذي نراه دوما بالقرب من المواطنين في مختلف مناطق المغرب، يعيش دينامية كبيرة سيجني ثمارها في المستقبل
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10 - aguerd oudad الأحد 28 يناير 2018 - 13:23
عمل ومجهود مميز يقوم به السيد عزيز أخنوش على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار، وهذا العمل سيجني المغرب ثماره مستقبلا
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11 - hasan الأحد 28 يناير 2018 - 13:32
دينامية كبيرة من طرف حزب الحمامة من اجل مغرب افضل ... برافو
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12 - اسامة الأحد 28 يناير 2018 - 13:35
التجمع الوطني للاحرار حزب الكفاءات و الخبرات في مختلف الميادين و المجالات
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13 - رقية الأحد 28 يناير 2018 - 13:36
الحزب الوحيد الذي يتواصل مع المواطنين و المنخرطين في مختلف ربوع المملكة.
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-6
14 - غيثة الأحد 28 يناير 2018 - 13:37
منذ ان تولى اخنوش رئاسة حزب الحمامة و الحزب يعيش دينامية لا تنقطع.
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15 - الرسام الأحد 28 يناير 2018 - 13:40
هذا ما ينتظره المواطنون، من الاحزاب السياسية.
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16 - عبد الناصر الأحد 28 يناير 2018 - 13:42
مؤتمر ناجح بكل المقاييس واصلو مساركم
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-5
17 - مواطن الأحد 28 يناير 2018 - 13:49
التجمع الوطني للأحرار أصبح حزبا له شأنه في المشهد السياسي المغربي، إن لم نقل أنه قطب الرحى الذي تدور حوله الأشياء كلها ، بفضل كفاءاته وجديته واستراتيجية عمله التي أعطت أكلها وصنعت حزبا يرقى لطموح المواطن
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18 - مغربي الأحد 28 يناير 2018 - 13:50
حزب التجمع عودنا على النجاح وهذا ما أكده مجددا مؤتمر البيضاء الذي حلقت فيه الحمامة عاليا ، ونحن نرحب بقرارات كفاءات حزب التجمع التي من شأنها الاجابة عن العديد من الاشكالات التي ترهق كاهل المواطن
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-5
19 - kamal الأحد 28 يناير 2018 - 13:51
لا شك ان دينامية الاحرار تزعج الكثيرين و لا يستطيعون مجاراتها فيجهزون التهم و السباب كونهم لا يملكون غيرها امام عجزهم النزول الى الميدان .
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20 - الحسين الأحد 28 يناير 2018 - 15:57
الأحرار....!!!!! متى كان التجمعيون أحرارا. ؟
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21 - صراحة الأحد 28 يناير 2018 - 17:56
والله العظيم انكم شعب ساذج لا زلتم تتقون في هذه الاحزاب التى وضعها المخزن لتلميع صورة المغرب والتي هي ايضا وسيلة من وسائل للإغتتاء السريع وخير دليل على ما أقوله هي قضية بومرداس الذي اصبح بين عشية وضحاها غنيا . يجب مقاطعة كل الاحزاب في المغرب لسبب بسيط هو ان الذي يحكم ويسود.هو لملك والمخزن .
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6
22 - عتراوي تورية الأحد 28 يناير 2018 - 18:45
احذروا من خطاباتهم التي يمررونها لتمعييع العمل السياسي وتقويم النقاش في أهم القضايا التشغيل وقضايا العجزة والسكن اللاحق للمواطنين وأهم من دلك هو معرفة ميزانية البلد وقيمة المداخيل بالتفصيل وأين تنفق وكيف تحصل في الطرق والأسواق والمستشفيات وفي الصيد والفلاح وأين استراتيجيتهم.

المخطط الأخضر الدي يحتاج إلى إعادة النظر والسياسة الفلاحية التي تحتاج إلى المراجعة .

المهم هو حكومة يسارية خير من حكومة برجوازية تخلق الصراعات وتنبد السلطة والمجتمع.


المهم
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23 - Oujdi From USA الأحد 28 يناير 2018 - 19:00
جوبوا الوطن شمال جنوب و شرق غرب بدعم من المخزن. المهم موعدنا في الدقيقة 90 عند الإنتخابات. تذكروا مصطلح الرياضيات "log 1" حين نضربه في عدد ما ماذا ستكون النتيجة. واصلوا, فمفاجأة الشعب لكم ستكون "log 1"
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24 - Ighoud Mountain الأحد 28 يناير 2018 - 20:25
it's a dynamic party; it's clear that they do great work for Moroccan to live in dignity
its Moroccan party from Moroccan land speaks Moroccan language
it's coming from Moroccan heart and goes to Moroccan heart
what else we can say; no difference between Moroccan men or Moroccan women together we can work we can plan for a great future
bravo bravo
so proud to be Imazighan
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