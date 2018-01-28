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كُتّاب وآراء
كسح الثلوج في الشرق
الأحد 28 يناير 2018 - 12:43
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - raad الأحد 28 يناير 2018 - 14:00
اخي العزيز صحح عباراتك ( المجهود) في الحقيقه هو واجب عليكم ليس بمجهود . انتم خدام الشعب و ليس الشعب خادم لكم وشكرا
2 - azedine الأحد 28 يناير 2018 - 16:33
يجب على الناس الاتصال بالرئيس من اجل القيام بمهامه وكأنه لايعلم مايجري او مايحدث في الجهة التي هو مكلف بهانرى هذه السلوك سوى في بلدنا ان نذكر خدام الدولة بالقيام بواجبهم لعل في قلوبهم رحمة ليس لنا نظام او استعداد من قبل لهاته المفاجئات(في بعض المناسبات يقضون عطلهم في أوروبا من اجل التزحلق على الثلج )لماذا لم يأخذون المثل من هاته الدول
3 - خليلوفيتش الأحد 28 يناير 2018 - 17:12
إذا كانت الجهة تمن على السكان بهاته البادرة المشكورة عليها والدليل هو التركيز في الربورطاج على آليات الجهة وهي ملك للجهة و لكن حين تتحرك و كأنها عروسة تدق لها الطبول المهم أو الأهم أين هي وزارة النقل و التجهيز من كل هذا لأن فهي المسؤولة الأولى و الأخيرة و هي من يجب أن تحاسب أما الجهة فهي مشكورة على هاته المبادرة و لو أني أشم فيها رائحة حملة إنتخابية سابقة لأوانها و أرجو أن ينشر تعليقي يا هسبريس
4 - hassan الأحد 28 يناير 2018 - 17:55
عملية إزاحة الثلوج هي عملية تستوجب مجهودات كبيرة خصوصا في المناطق المعروفة بالتساقطات الغزيرة . فإذا سمعنا في هذا الربورطاج أن المجهود كبير فإنه بالفعل كبير قياسا مع عدم تردد الثلوج في منطقة الشرق وكذا الكميات القليلة. كما يلاحظ استعمال آلة النيڤلوز التي هي في الاصل طريقة ترقيعية بحكم ضعف سمك الثلوج. وهنا أود الإشارة أن في منطقة أزرو وإفران وآيت أوفلا الآلات متطورة بحكم أمتار علو الثلوج في هبري وتيمحضيت والمجهودات فعلا كبيرة تستحق التنويه
5 - كمال الأحد 28 يناير 2018 - 18:05
هاد الشي كامل على 2سم ديال الثلج؟ مصيبة هاد البلاد
6 - maghribi الأحد 28 يناير 2018 - 18:09
أين المجهود الذي تتكلم عنه مقياس الثلوج لا يتعدى 3 سنتم !!!
7 - حيران الأحد 28 يناير 2018 - 19:35
السلام عليكم
أتساءل لماذا يريد رئيس الجهة الشرقية اختزال هذه الجهة الواسعة الاطراف في بعض الكيلومترات "عين الصفا "هل هو التعصب للقبيلة؟ أم أن هناك حسابات أخرى؟ من قبيل 400صوت إنتخابي مقابل بعض الملايير
الاليات المستعملة ليست ملكا لرئيس الجهة يجب أن يستفيد منها كل سكان الجهة
أتساءل لماذا يريد رئيس الجهة الشرقية اختزال هذه الجهة الواسعة الاطراف في بعض الكيلومترات "عين الصفا "هل هو التعصب للقبيلة؟ أم أن هناك حسابات أخرى؟ من قبيل 400صوت إنتخابي مقابل بعض الملايير
الاليات المستعملة ليست ملكا لرئيس الجهة يجب أن يستفيد منها كل سكان الجهة
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