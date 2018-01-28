مع فيلسوف الأخلاق

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الأحد 28 يناير 2018 - 13:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - المجيب الأحد 28 يناير 2018 - 16:19
اعتقد ان لا احد من المغاربة يجادل في عدالة القضية الفلسطينية.لكن الكلام عن نكبة فلسطين بهذه الطريقة هو حديث ذو شجون لا يخلو من آهات لحالة وجدانية تذكرنا بالرثاء الشاعري للفردوس المفقود الاندلسي. فعوض الاسهاب في الموضوع من بعديه الزمني والسرمدي كان سيكون أفيد للفلسطينيين ولغيرهم أن يفكك مفهوم الغزو بروافده المختلفة: الغزو الثقافي والتاريخي والترابي والاقتصادي...الخ. فالغزو كنظرية وكفعل، لم تتوانى حضارات مختلفة من ممارسته بطريقة او باخرى تحت غطاء ديني-أخلاقي والامثلة على ذلك كثيرة.فهل لنا ان نطمح في ان يخوض مفكرونا في نظرية الغزو بمقاربة فلسفية جادة؟؟
2 - blal الأحد 28 يناير 2018 - 18:38
لا تحزن ايها الفيلسوف فالنصر ات لا محالة واسرائيل مالها الزوال في بضع سنين ان شاء الله وستنتهي كما ينتهي بيت العنكبوت لكن ما يجب عليك ان تفعله هو ان تستشرف مستقبل الشرق الاوسط ما بعد اندثار الدولة الصهيونية.هذا ما يجب عليك ان تفيذنا به اما الرثاء والاسى لا يحيي الموتى.شكرا.
3 - sabir.ayoubi الأحد 28 يناير 2018 - 20:59
هل يستقيم مقاربة الصهيونيه بفلسفة اللغة/ان امكن/كان الاو لى/ان تقوم بتشريح المتصهينين العرب
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