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كُتّاب وآراء
مؤتمر الأحرار بكلميم
الأحد 28 يناير 2018 - 23:21
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - عبدالرحمان الاساوي الاثنين 29 يناير 2018 - 02:15
قطاعات التعليم و الصحة و التشغيل هي القطاعات ذات الاولوية و حزب التجمع الوطني للاحرار مشكورا يولي ا8تماما بالغا بهذه المجالات و سبق ان اعلن رئيس الحزب ان الاعداء الحقيقيين للوطن هم الفقر و البطالة و الهشاشة
2 - Hanane hanane الاثنين 29 يناير 2018 - 02:24
حزب الاحرار حزب قوي وهدفه واضح ولن يهنئ الا بعد تحقيقة....بالتوفيق للتجمعيين انتم امل المغرب الغالي.
3 - تطوانية الاثنين 29 يناير 2018 - 08:42
محاكمات 31.01.2018 لفاسدين امام المحكمة في الرباط. دلالة على نهجهم ومدى ثقتهم .
اطلب من هيسبريس ان تكون حاضرة في ملفات الفساد يوم المحاكمة مسؤولون كبار من تطوان الفنيدق ...
اطلب من هيسبريس ان تكون حاضرة في ملفات الفساد يوم المحاكمة مسؤولون كبار من تطوان الفنيدق ...
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