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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مؤتمر الأحرار بكلميم

مؤتمر الأحرار بكلميم

الأحد 28 يناير 2018 - 23:21

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبدالرحمان الاساوي الاثنين 29 يناير 2018 - 02:15
قطاعات التعليم و الصحة و التشغيل هي القطاعات ذات الاولوية و حزب التجمع الوطني للاحرار مشكورا يولي ا8تماما بالغا بهذه المجالات و سبق ان اعلن رئيس الحزب ان الاعداء الحقيقيين للوطن هم الفقر و البطالة و الهشاشة
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2 - Hanane hanane الاثنين 29 يناير 2018 - 02:24
حزب الاحرار حزب قوي وهدفه واضح ولن يهنئ الا بعد تحقيقة....بالتوفيق للتجمعيين انتم امل المغرب الغالي.
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3 - تطوانية الاثنين 29 يناير 2018 - 08:42
محاكمات 31.01.2018 لفاسدين امام المحكمة في الرباط. دلالة على نهجهم ومدى ثقتهم .
اطلب من هيسبريس ان تكون حاضرة في ملفات الفساد يوم المحاكمة مسؤولون كبار من تطوان الفنيدق ...
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