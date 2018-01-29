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كُتّاب وآراء
احتجاج دكاترة الوظيفة
الاثنين 29 يناير 2018 - 14:12
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
1 - الوطنية الاثنين 29 يناير 2018 - 14:33
وا انتوما خدامين وما قنعتوا ما شفتوا الدكاترة البطاليين الذين يموتون حسرة
2 - ahmed الاثنين 29 يناير 2018 - 14:45
ما ضاع حق وراءه طالب ... وتحية نضالية لجميع دكاترة الوظيفة العمومية والجماعات الترابية...
تعليق غير لائق
-10
3 - khalil الاثنين 29 يناير 2018 - 14:45
عذرا .
ما كاين في المغرب لا بحث علمي لا هم يحزنون.
ما كاين في المغرب لا بحث علمي لا هم يحزنون.
4 - Brahim G الاثنين 29 يناير 2018 - 15:09
وراء كل تخلف و فشل و فوضى دكاترة الوظيفة من اجل الوظيفة الاسترزاقية
5 - ahmed الاثنين 29 يناير 2018 - 15:36
الى صاحب التعليق الاول والتعليق الثالث كفى من النقد لاجل النقد اي النقد الفارغ . ويجب على كل واحد ان يناضل من اجل حقه لا انتقاد الاخرين الذين يناضلون من اجل حقوقهم في مغرب تأخذ فيه الحقوق ولا تعطى. اما من يقولون بانه لا وجود للبحث العلمي في المغرب فهذا اعتقاد خاطئ وقول مردود على اصحابه الذين يقول فيهم المثل المغربي : "المش ملي ماكيوصلش للحم كايقول خانز"
سير تقرا ونقي عقلك من الوسخ
سير تقرا ونقي عقلك من الوسخ
6 - fed الاثنين 29 يناير 2018 - 15:41
حامل لدكتورة العربية التاريخ الفلسفة.... بها غادي نطلعو لي سطح القمر الى حتاجتكم الدولة غادية تعيطليكم ويلا ما حتاجتكمش راكم خدامين اش خاصكم الداكترة نتاع صح راه كيمشيو الفرنسا بلجيكا كندا امريكا كاع مكيتسناو بلاصتهم في المغرب اكايزيدو بالعالم القدام كالفيزياء الرياضيات الطب
7 - حكوك الانسان الاثنين 29 يناير 2018 - 15:47
غيحرضوا عليكم المطرودين دياولهوم من اولاد التاسعة ونيفو باك والمستفيدين السابقين من الترقية بالشهادة باش انسفوا وشوهو مطالبكم
8 - دكتور موظف الاثنين 29 يناير 2018 - 15:59
ندين بشدة تجاهل الحكومة حل ملف الدكاترة و نطالبها بالتعحيل بإصدار مرسوم استثنائي يرد الاعتبار لحملة شهادة الدكتوراه
9 - بن يعقوب الاثنين 29 يناير 2018 - 16:12
بالأمس كنتم تحتجون و تستعطفون بحثا عن أية وظيفة لتوفير لقمة العيش،و الآن نسيتم المهام المسندة إليكم و أغفلتم و تركتم قضاء الحاجيات الإدارية الملحة للمواطنين،و أضحى كل همكم الزيادة في الراتب بدعاوى ملفقة"البحث العلمي!!!...توفير الظروف المناسبة للعمل!!!......"،مع أن العديد من زملائكم العاطلين لم يتيسر لهم في الوقت الراهن إيجاد أي عمل كيفما كان !!!، لو كنتم فعلا مؤهلين للقيام بأدوار طلائعية ،لأسندت إليكم مهام المسؤوليات بإداراتكم و لتباريتم على مناصب عليا،و لكن أنى هذا لمن لا يملك أية رؤيا و لا يستطيع تحرير أبسط رسالة إدارية أو إعداد تقرير إداري !!!،ففاقد الشيء لا يعطيه.
10 - متتبع الاثنين 29 يناير 2018 - 16:23
لابد من انصاف الدكاترة الموظفين وخاصة من يوجد في قطاع التعليم لأنهم راكموا تجارب مهمة في المجال العلمي والتربوي واعتقد ان الوزير الجديد سينصف هذه الفئة خاصة أنها لا تكلف خزينة الدولة شيئا لان أغلب الدكاترة في السلم 11 او خارج السلم اضافة الى الخصاص ااذي تعرفه هذه الجامعات فسيتم سد الخصاص كما سيتم فتح باب التوظيف فكل دكتور موظف يتم تعويضه ب3 اساتذة متعاقدين وهذا ربح كبير للدولة من الناحية المالية
تعليق غير لائق
-13
11 - phd الاثنين 29 يناير 2018 - 16:24
مهم
دكتورات كثيرة جوفاااااااء القيمة مضافة
مستوى متدني
28492 عدد الطلبة المسجلون بسلك للدكتوراة
ثمان وعشرون ألف ......بدون تعليق
شكراً هسبريس
دكتورات كثيرة جوفاااااااء القيمة مضافة
مستوى متدني
28492 عدد الطلبة المسجلون بسلك للدكتوراة
ثمان وعشرون ألف ......بدون تعليق
شكراً هسبريس
12 - Medecin الاثنين 29 يناير 2018 - 16:26
في التسعينيات كان طلبة السلك الثالت يتزايدون و المناصب هزيلة فجاء الإصلاح الجامعي (التخريب) بحيث تم التخلي على حاملي دكتوراه السلك الثالت (دبلوم الدراسات العليا) فاضطروا الى ولوج الوظيفة العمومية، كان الأساتذة لايرون إلا الزيادة فوافقوا على تمرير التخريب الجامعي على حساب حملة دكتوراه السلك الثالت ثم جاءت المغادرة الطوعية وحساباتها، قضوا على ثلة من الأدمغة التي كانت نتائج بحوثها لا تقل أهمية على مايقدمه الحاصلون على الدكتوراه الذين يعانون التعطيل اليوم فالمناصب المالية محدودة و المباريأت تشترط عناوين محددة للبحوث التي اجروها ويبقى الخريج ينتظر متى يطلب عنوان بحثه حتى يأس عدد كبير منهم في الوقت الذي أصبح للمهندسين إمكانية التوظيف في التعليم العالي مباشرة ( 5 سنوات من الدراسة واطروحة ) لاترقى إلى مستوى بحث علمي (أي الحصول على نتائج علمية لا مثيل لها على الصعيد العالمي وليس المغربي هذا هو المطلوب للحصول على الدكتوراه في المغرب) ونحن اليوم نجني ثمار مازرعه الأساتذة الجامعيون لتلك الفترة وحكومات الأمس ونتمنى من هذه الحكومة أن تعيد الأمور إلى طبيعتها وتضع الرجل المناسب في المكان المناسب
13 - SAID الاثنين 29 يناير 2018 - 16:33
إذا كنتم دكاترة حقا، نريد أن نستفيد من علمكم. لماذا لا تقومون بعمل في اليوتوب تتحدثون فيه عن تخصصاتكم حتى يستفيد الناس و يعم النفع الجميع. و إذا حصلت مشاهدات كبيرة اليوتوب يدفع لكم المقابل، ليس بالكثير و لكن ستحصلون على بعض المال، و ربما تستدعيكم إحدى القنواة التلفزية و تدفع لكم مقابل إسضافتكم. أنا أتعلم الكثير في الانترنت من متخصيصن في جميع أنحاء العالم، منهم أوربيين و أمريكيين. لماذا أنتم أشباه الدكاترة تبحثون فقط عن الريع و لا تحاولون تقديم أي شيء لبلدكم و أبناء بلدكم. لا حول و لا قوة إلا بالله.
14 - ابو امة الله الاثنين 29 يناير 2018 - 16:49
لا يعقل دكتور ان يملأ عقود الازدياد....ويكون تحت رحمة رئيس امي منتخب هو الذي يوقع له راتبه الشهري
تعليق غير لائق
-10
15 - immmad الاثنين 29 يناير 2018 - 17:22
وفقكم الله يا ايها الدكاترة الاكفاء في مجتمع جاهل يتكالب على الناجح حتى يفشل.... لكن هيهات فعين الله تحرسكم وستنجحون قريبا...
16 - محمد الاثنين 29 يناير 2018 - 17:23
وجب فتح المجال، قبل كل شئ، للدكاترة الذين ليس لهم وضيفة بعد. أما الزملاء المظربون اليوم فلهم مباريات للتوظيف في إطار أستاذ مساعد كثيرة حاليا. البحث العلمي يمكن القيام به من أي موقع وليس الجامعة بالضبط.
17 - محمد الاثنين 29 يناير 2018 - 18:21
كفى من الانتهازية و انظروا الى الدكاترة المعطلين فمناصب التحويل تمص مناصبهم و الخصصات التي تندرج فيها اطروحاتهم و انظروا الى سنوات الضياع التي مرت عليهم في بحثهم
18 - khalid الاثنين 29 يناير 2018 - 18:23
سؤال ؟
أليس هؤلاء الأشخاص الذين هم واقفون أمام مقر الوزارة موظفون من الواجب أن يكونوا ملتحقين بأعمالهم لقضاء حاجيات المواطنين
أن كانوا غير راضين عن مناصبهم فما عليهم سوى مغادرتها
أرض الله واسعة
أليس هؤلاء الأشخاص الذين هم واقفون أمام مقر الوزارة موظفون من الواجب أن يكونوا ملتحقين بأعمالهم لقضاء حاجيات المواطنين
أن كانوا غير راضين عن مناصبهم فما عليهم سوى مغادرتها
أرض الله واسعة
19 - mohamed الاثنين 29 يناير 2018 - 18:27
Bon courage chers docteurs. L' Université a besoin de vous. pensez à passer les concours dédiés aux fonctionnaires. Que le meilleur réussisse!
20 - MOULAHED الاثنين 29 يناير 2018 - 18:28
من أراد أن يعرف القيمة الحقيقية للشهادة التي يحملها و في الكثير من الأحيان يتبجح بها؛ ما عليه إلا أن يحاول إيجاد منصب شغل في القطاع الخاص، و عند الإمتحان يعز المرء أو يهان. أما الوظيفة العمومية ما هي في الواقع إلا أداة لسد الفراغ و خاصة الشواهد التي لا تستجيب للمتطلبات الحقيقية لسوق الشغل....
21 - ايت السجعي الاثنين 29 يناير 2018 - 18:45
عجيب أمر دكتور لا يستطسع تغيير مهنته و البحث عن مهنة مجزية ما دام يبحث عن الربح المادي ومادام العقد شريعة المتعاقدين فأنت قبلت بالوظيفة وبراتبها وبالتالي فمطالبك تصبح هي نفسها مطالب أسرة الوظيف العمومي كلها والعبرة بالخواتم كما يقال أي أنك ستجازى حسب مردوديتك بالميدان وليس لأنك لك شهادة أي كانت هاته الشهادة وإذا أردت أن تفظل نفسك على الأخرين فعليك أن تملك الشجاعة الأدبية لتقديم استقالتك والبحث عن عمل يليق بمقامك يا دكتور ذلك أنه ليس عدلا أن تزاحم حملة الشواهد الدنيا في رزقهم و تدعي أحقيتك في معاملة تمييزية فوضيفتك الحالية يوجد من هو في أمس الحاجة إليها ؤبنصف اجرك الحالي.
اما عن كلامك عن البحث العلمي فأكبر الإكتشافات العلمية تمت بجهود شخصية من علماء ضحوا بحياتهم وأموالهم من أجل رقي الإنسانية علما أن جلهم إن لم يكن كلهم لم يكن لهم لقب دكتور.
حفظالله المغرب العظيم.
اما عن كلامك عن البحث العلمي فأكبر الإكتشافات العلمية تمت بجهود شخصية من علماء ضحوا بحياتهم وأموالهم من أجل رقي الإنسانية علما أن جلهم إن لم يكن كلهم لم يكن لهم لقب دكتور.
حفظالله المغرب العظيم.
22 - يجب احترام الدكاترة.......! الاثنين 29 يناير 2018 - 19:13
ان تحصل على شهادة الدكتراه....!
وقت طويل من الجد..والاجتهاد....
والمثابرة...والمطالعة...يوميا....بشكل
مستمر..وكثير من البحث..وسنوات
من المعانات..والامتحانات.....وووو!!!
وفي الاخير يهمش في الادارات....!
انه العبث....الدكتور مجاله في..
الجامعات...و تبليغ التحصيل العالي
الاكادمي...والبحث العلمي...من اجل
مزيد من البحث الذي هو في صالح
الطالب....والتنمية الوطنية.....على
جميع المستويات.....اذا يجب احترام
الدكاترة.......! الجامعات هي مكانهم
وليس الادارات.....!
وقت طويل من الجد..والاجتهاد....
والمثابرة...والمطالعة...يوميا....بشكل
مستمر..وكثير من البحث..وسنوات
من المعانات..والامتحانات.....وووو!!!
وفي الاخير يهمش في الادارات....!
انه العبث....الدكتور مجاله في..
الجامعات...و تبليغ التحصيل العالي
الاكادمي...والبحث العلمي...من اجل
مزيد من البحث الذي هو في صالح
الطالب....والتنمية الوطنية.....على
جميع المستويات.....اذا يجب احترام
الدكاترة.......! الجامعات هي مكانهم
وليس الادارات.....!
23 - Fadela الاثنين 29 يناير 2018 - 19:32
Logique : les Universités Marocaines soufrent d’un déficit criant en matière d’encadrement. Pourquoi se priver donc des Docteurs de la Fonction Publiques, un potentiel humain qui ne peut que contribuer à créer un sursaut quantitatif et qualitatif dans la recherche scientifique marocaine
24 - هشام الاثنين 29 يناير 2018 - 19:55
هناك بعض الانهزاميين اللذين يريدون فقط النقذ بدون سبب. هؤلاء الاطر من حقهم ان يناضلوا و يدافعوا عن قضيتهم. اما انتم اللذين تنتقذون فالزموا افواهكم وناموا فان الطقس بارد.
25 - سلاوي غيور الاثنين 29 يناير 2018 - 20:01
ليس من السهل ان تحمل شهادة الدكتوراه بحث لسنوات طويلة ومهما كان نوع التخصص فهي ارقى شهادة. من حق هؤلاء الفئة ان يكون لهم نظام خاص مثل فئة المهندسين وغيرهم. بالتوفيق
26 - دكتورۃ وأفتخر الاثنين 29 يناير 2018 - 20:41
لماذا نعض في من يخوض النضال من أجل أخذ حق انتزع منه بالقوۃ وما العيب لو طالب الدكتور الموظف بتحسين وضعه المادي والاجتماعي واستثمار معارفه لخدمۃ هذا الوطن الذي تكالب عليه بعض أبناء جلدته وأقول لمن يخوضٓ في نقاشات عقيمۃ إن الدولۃ أتاحت لك الحق في إتمام دراستك فبدل نهش لحوم الدكاترۃ احصل علی شهادۃ الدكتوراه وبعدها ترفع عن تسويۃ وضعك المادي واترك ما فضل عليك من مال أنت في غنی عنه واصرفه في أوجه البر الكثيرۃ
27 - مستاء من بعض الردود الاثنين 29 يناير 2018 - 20:51
عجبا من قوم نيام لا يفقهون الا في النقد والسخرية من الدكاترة الموظفين و لا يريدون لهم حل ملفهم واقول لهؤلاء كفى حقدا ...واذا اردتم ان تتوظفوا فناضلوا على حقوقكم فالدكتور الموظف يدافع عن حقه وهو اهل لان يكون في الجامعة ليستفاد من خبرته وتجربته اما الدكاترة المعطلين فليناضلوا من اجل حقوقهم فلا يمنعهم احد وان كانوا لا يستطيعون فليلزموا الصمت
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