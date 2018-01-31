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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | قافلة إنسانية في أزيلال

قافلة إنسانية في أزيلال

الأربعاء 31 يناير 2018 - 00:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Ayoub الأربعاء 31 يناير 2018 - 01:09
Un grand merci et chapeau a ces jeunes volontaires de Khouribga qui ont semé un peu de bonheur et de fratérnité avec nos frères isolés et oubliés en ce moment difficile d'hiver et ne neige dans la région d'Azilal
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6
2 - Mohamed elgjini الأربعاء 31 يناير 2018 - 07:57
Bon courage et merci les gas, vous ete vraiments des
patriots pure
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