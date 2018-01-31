24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
31/01/2018
الأيام القادمة
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:54
|07:22
|12:46
|15:35
|18:01
|19:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟
- المعروفي يمزج "الراي" و"الواي واي" في جديده
- البيضاويون يحتاجون 142 ألف كيس دم سنويا
- جمعويون ينشدون التنمية بخميس سيدي رحال
- اللاعب جواد اليميق يسير نحو نادي جنوة الإيطالي
- برحيل .. الراقصة ولمجرد
- المغرب يدشن مواجهة الجزائر والبوليساريو في أروقة الاتحاد الإفريقي - (80)
- السجن سنة نافذة يُنهي "مغامرات" ملولي الشرطي المثير للجدل - (78)
- قصة معاناة زوجة "مشرملة" .. اعتداءات واتهامات وتهديدات بالقتل - (68)
- "لهيب المحروقات" يدفع مهنيي النقل إلى رفع التسعيرة بالبيضاء - (65)
- "الحوثي وداعش" تنسفان محاكمة معتقلي "حراك الريف" بالبيضاء - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
غلاء أسعار تذاكر الحافلات
الأربعاء 31 يناير 2018 - 01:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - عبد ربه الأربعاء 31 يناير 2018 - 02:57
تعويم الدرهم بدات تظهر معالمه شيئا فشيئا يالله فكها يالي وحلتها ...
2 - ghayor ala blad maghrib الأربعاء 31 يناير 2018 - 04:52
depuis 10 ans que je suis hors du pays rien as changer a chq fois que je veux visiter mon pays natal tjrs il ya un probleme srtt au niveau des gens du gouvernement vis a vis le partis ki gouverne, rien de rien tjrs des greves ou des augmentations ou des problemes ds la sante, l"administration enfin tous alors comment voulez vous kon as cetame de patrimoine si on entends et on voit tjrs ces genre de problemes au milieu du peuple marocain ce peuple ou on as vecu au milieu la verite ils ont tue toute cette harmonie ce sentiment envers cet amour ki est dedans en nous hram alikoum o allah yakhod fikom el hak aliha nass bagha tahrag be ay wajh o mardat be amrad nafssaniya blama nsaw tenssion, dyabet et mm le cancer dieu benit ces gens pauvres et malheureux et souffrants sinon ghadab allah kbiiir allah yester wi hfed hiit bghina blad tkon waaraa mais ???
3 - oujda الأربعاء 31 يناير 2018 - 06:28
ماتخاوش الاستثمارات الي اعملها سيدنا في اثيوبيا ب2.5 مليار دولار سوف تعطي اكلها قريبا
وان شاء الله سوف تعوظون على كل الخسائر التي تكبدتوها
المهم خصكم تصبروا وتزيروا الصمته مزيان لاننا في لحظه حرجه
تستوجب التحام الشعب مع الملك
وان شاء الله سوف تعوظون على كل الخسائر التي تكبدتوها
المهم خصكم تصبروا وتزيروا الصمته مزيان لاننا في لحظه حرجه
تستوجب التحام الشعب مع الملك
4 - marocaine الأربعاء 31 يناير 2018 - 07:57
aucun domaines n'est organisé que de l'anarchie dans des pays civilisé tout est claire noir sur blanc chez nous chacun fait sa soupe à coté car si l'absentéisme total du gouvernement et du pouvoir public avec la complicité ce la corruption et de l'ignorance
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4