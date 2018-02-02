24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5307:2112:4615:3718:0219:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. "الأسود" في "الشان" .. روسيا تنادي الكعبي وأداء لاعبين متردي (5.00)

  2. بوليف يُعدّل إجراءات رُخصة السياقة .. ومهنيون يطالبون بالمزيد (5.00)

  3. قضاء فرنسا ينتصر لمتقاعدين مغاربة أمام شركة السكك الحديدية (5.00)

  4. جمعيات مغربية تطالب "النقد الدولي" بموازنة المالي والاجتماعي (5.00)

  5. 33 سنة سجنا لمتهمين بالاستيلاء على 33 عقارا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

محمد سعيد‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‏

التسامح أم حقوق الإنسان

محمد سعيد‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‏
أحمد إفزارن

تعليمُ الوطنية!

أحمد إفزارن
الرئيسية | صوت وصورة | نسيم حداد .. الفيزياء العيطة

نسيم حداد .. الفيزياء العيطة

الجمعة 02 فبراير 2018 - 08:44

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.